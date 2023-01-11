https://ukraina.ru/20230111/1042533269.html
Западные чиновники сказали, без чего ВСУ не смогут вернуть потерянные территории и пойти в наступление
Западные чиновники сказали, без чего ВСУ не смогут вернуть потерянные территории и пойти в наступление - 11.01.2023 Украина.ру
Западные чиновники сказали, без чего ВСУ не смогут вернуть потерянные территории и пойти в наступление
Украинская армия не сможет перейти в наступление и отбить потерянные территории без западных танков и другой бронетехники, сообщает 11 января Independent, ссылаясь на западных военных и политических чиновников
2023-01-11T14:18
2023-01-11T14:18
2023-01-11T14:18
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всу
танки
британия
военная помощь
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По словам собеседника издания, соотношение сил между противниками "слишком точно сбалансированно".Что-то должно вывести ситуацию из этого тупика, иначе ВСУ не смогут перейти в наступление, подчеркнул он.Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО и ЕС совместно прилагают усилия для наращивания производства вооружений в государствах-членах Североатлантического Альянса для того, чтобы не только сохранить объемы поставок вооружений на Украину, но и нарастить их.Тем временем официальный представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявил, что власти королевства еще не приняли решение о поставках танков на Украину, консультации с Киевом и западными коллегами по вопросу военной помощи Киеву продолжатся.О поставках танков также говорил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Германия может передать Украине танки Leopard, однако не пойдет на такой шаг самостоятельно, заявил он.Сейчас речь идет о прямой агрессии Запада против России, поэтому мы давно уже могли бы сделать воздушное пространство Украины зоной, закрытой для полета авиации США и остальных стран — членов НАТО. Об этом рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру.Уничтожению западных поставок нужно будет уделить особое внимание, без этого мы подставляем под удар и наших военных, и мирное население Донбасса, заключил собеседник издания.
https://ukraina.ru/20230110/1042485747.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, танки, британия, военная помощь
Западные чиновники сказали, без чего ВСУ не смогут вернуть потерянные территории и пойти в наступление
Украинская армия не сможет перейти в наступление и отбить потерянные территории без западных танков и другой бронетехники, сообщает 11 января Independent, ссылаясь на западных военных и политических чиновников
Одним из элементов, которого украинцам не хватает с точки зрения возможностей, является наличие достаточного количества основных боевых танков и бронетранспортеров для поддержки маневренных наступательных операций. Украинцы не смогут отвоевать значительные территории без изменений в их расстановке сил по сравнению с прошлым годом.
По словам собеседника издания, соотношение сил между противниками "слишком точно сбалансированно".
Что-то должно вывести ситуацию из этого тупика, иначе ВСУ не смогут перейти в наступление, подчеркнул он.
Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО и ЕС совместно прилагают усилия для наращивания производства вооружений в государствах-членах Североатлантического Альянса для того, чтобы не только сохранить объемы поставок вооружений на Украину, но и нарастить их.
Тем временем официальный представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака
заявил, что власти королевства еще не приняли решение о поставках танков на Украину, консультации с Киевом и западными коллегами по вопросу военной помощи Киеву продолжатся.
О поставках танков также говорил канцлер ФРГ Олаф Шольц
. Германия может передать Украине танки Leopard, однако не пойдет на такой шаг самостоятельно, заявил он.
Сейчас речь идет о прямой агрессии Запада против России, поэтому мы давно уже могли бы сделать воздушное пространство Украины зоной, закрытой для полета авиации США и остальных стран — членов НАТО. Об этом рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру.
Уничтожению западных поставок нужно будет уделить особое внимание, без этого мы подставляем под удар и наших военных, и мирное население Донбасса, заключил собеседник издания.