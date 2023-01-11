https://ukraina.ru/20230111/1042533269.html

Западные чиновники сказали, без чего ВСУ не смогут вернуть потерянные территории и пойти в наступление

Западные чиновники сказали, без чего ВСУ не смогут вернуть потерянные территории и пойти в наступление - 11.01.2023 Украина.ру

Западные чиновники сказали, без чего ВСУ не смогут вернуть потерянные территории и пойти в наступление

Украинская армия не сможет перейти в наступление и отбить потерянные территории без западных танков и другой бронетехники, сообщает 11 января Independent, ссылаясь на западных военных и политических чиновников

2023-01-11T14:18

2023-01-11T14:18

2023-01-11T14:18

новости

всу

танки

британия

военная помощь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/09/1042466449_0:104:1440:914_1920x0_80_0_0_e551139c3cb947051a022f2431294750.jpg

По словам собеседника издания, соотношение сил между противниками "слишком точно сбалансированно".Что-то должно вывести ситуацию из этого тупика, иначе ВСУ не смогут перейти в наступление, подчеркнул он.Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО и ЕС совместно прилагают усилия для наращивания производства вооружений в государствах-членах Североатлантического Альянса для того, чтобы не только сохранить объемы поставок вооружений на Украину, но и нарастить их.Тем временем официальный представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявил, что власти королевства еще не приняли решение о поставках танков на Украину, консультации с Киевом и западными коллегами по вопросу военной помощи Киеву продолжатся.О поставках танков также говорил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Германия может передать Украине танки Leopard, однако не пойдет на такой шаг самостоятельно, заявил он.Сейчас речь идет о прямой агрессии Запада против России, поэтому мы давно уже могли бы сделать воздушное пространство Украины зоной, закрытой для полета авиации США и остальных стран — членов НАТО. Об этом рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру.Уничтожению западных поставок нужно будет уделить особое внимание, без этого мы подставляем под удар и наших военных, и мирное население Донбасса, заключил собеседник издания.

https://ukraina.ru/20230110/1042485747.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, танки, британия, военная помощь