https://ukraina.ru/20230111/1042531473.html
На встрече омбудсменов России и Украины достигнута договорённость об обмене военнопленными - Reuters
На встрече омбудсменов России и Украины достигнута договорённость об обмене военнопленными - Reuters - 11.01.2023 Украина.ру
На встрече омбудсменов России и Украины достигнута договорённость об обмене военнопленными - Reuters
Российская и украинская сторона договорились об обмене военнопленными в ходе переговоров в столице Турции Анкаре между уполномоченными по правам человека России и Украины Татьяны Москалькова и Дмитрия Лубинца. Об этом сообщает 11 января информационное агентство Reuters
2023-01-11T13:24
2023-01-11T13:24
2023-01-11T14:08
москалькова
омбудсмен
анкара
турция
эрдоган
reuters
спецоперация
военнопленные
новости
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По сообщению агентства, в ходе обмена Россия и Украина освободят по 40 военнопленных. Reuters не указывает источник этой информации.Ранее Москалькова сообщила о переговорах в своём Telegram-канале, указав, что стороны обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран.Со своей стороны, катарский телеканал "Аль-Джазира" сообщает, со ссылкой на свой источник, что уполномоченные по правам человека России и Украины встретятся с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.На встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с экспортом украинского зерна через черноморские порты и "возможный гуманитарный коридор", утверждает "Аль-Джазира".
https://ukraina.ru/20230111/1042518830.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
москалькова, омбудсмен, анкара, турция, эрдоган, reuters, спецоперация, военнопленные, новости
Москалькова, омбудсмен, Анкара, Турция, Эрдоган, Reuters, Спецоперация, военнопленные, Новости
На встрече омбудсменов России и Украины достигнута договорённость об обмене военнопленными - Reuters
13:24 11.01.2023 (обновлено: 14:08 11.01.2023)
Российская и украинская сторона договорились об обмене военнопленными в ходе переговоров в столице Турции Анкаре между уполномоченными по правам человека России и Украины Татьяны Москалькова и Дмитрия Лубинца. Об этом сообщает 11 января информационное агентство Reuters