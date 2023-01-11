https://ukraina.ru/20230111/1042531473.html

На встрече омбудсменов России и Украины достигнута договорённость об обмене военнопленными - Reuters

На встрече омбудсменов России и Украины достигнута договорённость об обмене военнопленными - Reuters - 11.01.2023 Украина.ру

На встрече омбудсменов России и Украины достигнута договорённость об обмене военнопленными - Reuters

Российская и украинская сторона договорились об обмене военнопленными в ходе переговоров в столице Турции Анкаре между уполномоченными по правам человека России и Украины Татьяны Москалькова и Дмитрия Лубинца. Об этом сообщает 11 января информационное агентство Reuters

2023-01-11T13:24

2023-01-11T13:24

2023-01-11T14:08

москалькова

омбудсмен

анкара

турция

эрдоган

reuters

спецоперация

военнопленные

новости

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По сообщению агентства, в ходе обмена Россия и Украина освободят по 40 военнопленных. Reuters не указывает источник этой информации.Ранее Москалькова сообщила о переговорах в своём Telegram-канале, указав, что стороны обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран.Со своей стороны, катарский телеканал "Аль-Джазира" сообщает, со ссылкой на свой источник, что уполномоченные по правам человека России и Украины встретятся с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.На встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с экспортом украинского зерна через черноморские порты и "возможный гуманитарный коридор", утверждает "Аль-Джазира".

https://ukraina.ru/20230111/1042518830.html

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москалькова, омбудсмен, анкара, турция, эрдоган, reuters, спецоперация, военнопленные, новости