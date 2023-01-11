На встрече омбудсменов России и Украины достигнута договорённость об обмене военнопленными - Reuters - 11.01.2023 Украина.ру
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На встрече омбудсменов России и Украины достигнута договорённость об обмене военнопленными - Reuters
На встрече омбудсменов России и Украины достигнута договорённость об обмене военнопленными - Reuters - 11.01.2023 Украина.ру
На встрече омбудсменов России и Украины достигнута договорённость об обмене военнопленными - Reuters
Российская и украинская сторона договорились об обмене военнопленными в ходе переговоров в столице Турции Анкаре между уполномоченными по правам человека России и Украины Татьяны Москалькова и Дмитрия Лубинца. Об этом сообщает 11 января информационное агентство Reuters
2023-01-11T13:24
2023-01-11T14:08
москалькова
омбудсмен
анкара
турция
эрдоган
reuters
спецоперация
военнопленные
новости
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По сообщению агентства, в ходе обмена Россия и Украина освободят по 40 военнопленных. Reuters не указывает источник этой информации.Ранее Москалькова сообщила о переговорах в своём Telegram-канале, указав, что стороны обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран.Со своей стороны, катарский телеканал "Аль-Джазира" сообщает, со ссылкой на свой источник, что уполномоченные по правам человека России и Украины встретятся с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.На встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с экспортом украинского зерна через черноморские порты и "возможный гуманитарный коридор", утверждает "Аль-Джазира".
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москалькова, омбудсмен, анкара, турция, эрдоган, reuters, спецоперация, военнопленные, новости
Москалькова, омбудсмен, Анкара, Турция, Эрдоган, Reuters, Спецоперация, военнопленные, Новости

На встрече омбудсменов России и Украины достигнута договорённость об обмене военнопленными - Reuters

13:24 11.01.2023 (обновлено: 14:08 11.01.2023)
 
© Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ / Перейти в фотобанкВ Анкаре встретились российский, украинский и турецкий омбудсмены
В Анкаре встретились российский, украинский и турецкий омбудсмены
© Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ
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Российская и украинская сторона договорились об обмене военнопленными в ходе переговоров в столице Турции Анкаре между уполномоченными по правам человека России и Украины Татьяны Москалькова и Дмитрия Лубинца. Об этом сообщает 11 января информационное агентство Reuters
По сообщению агентства, в ходе обмена Россия и Украина освободят по 40 военнопленных. Reuters не указывает источник этой информации.
Ранее Москалькова сообщила о переговорах в своём Telegram-канале, указав, что стороны обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран.
Со своей стороны, катарский телеканал "Аль-Джазира" сообщает, со ссылкой на свой источник, что уполномоченные по правам человека России и Украины встретятся с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
На встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с экспортом украинского зерна через черноморские порты и "возможный гуманитарный коридор", утверждает "Аль-Джазира".
09:27
Омбудсмены России и Украины обсудили гуманитарную помощьВ ночь на среду 11 января в Турции прошла встреча между омбудсменами России и Украины Татьяной Москальковой и Дмитрием Лубинцом. Об этом Москалькова сообщила в своем Telegram-канале
 
МоскальковаомбудсменАнкараТурцияЭрдоганReutersСпецоперациявоеннопленныеНовости
 
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