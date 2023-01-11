https://ukraina.ru/20230111/1042528560.html
Это прелюдия. Военный эксперт о том, как Россия будет выбивать ВСУ из Северска после взятия Соледара
Это прелюдия. Военный эксперт о том, как Россия будет выбивать ВСУ из Северска после взятия Соледара - 11.01.2023 Украина.ру
Это прелюдия. Военный эксперт о том, как Россия будет выбивать ВСУ из Северска после взятия Соледара
Северск – это тоже укрепрайон, но не настолько серьезный, как Бахмут и Соледар. На некоторых участках мы уже перерезали дороги. Так что у нас есть хорошая возможность в оперативно-тактическом плане ударить по Северску. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
2023-01-11T12:19
2023-01-11T12:19
2023-01-11T12:19
новости
россия
всу
северск
соледар
донбасс
чвк "вагнер"
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Ночью на 11 января Евгений Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК "Вагнер" взяли под контроль всю территорию Соледара, а также о том, что "в центре города был образован котел, в котором находятся остатки боевиков ВСУ".Когда российские войска окончательно захватят важный плацдарм на линии Северск-Соледар-Артемовск, мы можем выполнять стратегическую задачу по ведению боевых действий по всей линии фронта в Донбассе. Это прелюдия к большому наступлению, уверен эксперт.Таким образом, Соледар и Бахмут – это единый логистический центр, важный оперативно-тактический пункт и крупные склады с оружием. Поэтому за него идут такие ожесточенные бои, заключил собеседник издания.
соледар
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, северск, соледар, донбасс, чвк "вагнер"
Новости, Россия, ВСУ, Северск, Соледар, Донбасс, ЧВК "Вагнер"
Это прелюдия. Военный эксперт о том, как Россия будет выбивать ВСУ из Северска после взятия Соледара
Северск – это тоже укрепрайон, но не настолько серьезный, как Бахмут и Соледар. На некоторых участках мы уже перерезали дороги. Так что у нас есть хорошая возможность в оперативно-тактическом плане ударить по Северску. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
Ночью на 11 января Евгений Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК "Вагнер" взяли под контроль всю территорию Соледара, а также о том, что "в центре города был образован котел, в котором находятся остатки боевиков ВСУ".
Когда российские войска окончательно захватят важный плацдарм на линии Северск-Соледар-Артемовск, мы можем выполнять стратегическую задачу по ведению боевых действий по всей линии фронта в Донбассе. Это прелюдия к большому наступлению, уверен эксперт.
"С потерей одного из этих укрепрайонов у противника может рухнуть фронт. К тому же, они не смогут осуществлять вылазки на Кременную через леса или оказывать давление на Лисичанск. Они потеряют важный плацдарм, поэтому они за него держались зубами", - указал Алехин.
Таким образом, Соледар и Бахмут – это единый логистический центр, важный оперативно-тактический пункт и крупные склады с оружием. Поэтому за него идут такие ожесточенные бои, заключил собеседник издания.