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Это прелюдия. Военный эксперт о том, как Россия будет выбивать ВСУ из Северска после взятия Соледара

Это прелюдия. Военный эксперт о том, как Россия будет выбивать ВСУ из Северска после взятия Соледара - 11.01.2023 Украина.ру

Это прелюдия. Военный эксперт о том, как Россия будет выбивать ВСУ из Северска после взятия Соледара

Северск – это тоже укрепрайон, но не настолько серьезный, как Бахмут и Соледар. На некоторых участках мы уже перерезали дороги. Так что у нас есть хорошая возможность в оперативно-тактическом плане ударить по Северску. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру

2023-01-11T12:19

2023-01-11T12:19

2023-01-11T12:19

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Ночью на 11 января Евгений Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК "Вагнер" взяли под контроль всю территорию Соледара, а также о том, что "в центре города был образован котел, в котором находятся остатки боевиков ВСУ".Когда российские войска окончательно захватят важный плацдарм на линии Северск-Соледар-Артемовск, мы можем выполнять стратегическую задачу по ведению боевых действий по всей линии фронта в Донбассе. Это прелюдия к большому наступлению, уверен эксперт.Таким образом, Соледар и Бахмут – это единый логистический центр, важный оперативно-тактический пункт и крупные склады с оружием. Поэтому за него идут такие ожесточенные бои, заключил собеседник издания.

соледар

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новости, россия, всу, северск, соледар, донбасс, чвк "вагнер"