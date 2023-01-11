https://ukraina.ru/20230111/1042519629.html

Пакистан направит на Украину 159 контейнеров с боеприпасами

Пакистан направит на Украину 159 контейнеров с боеприпасами - 11.01.2023 Украина.ру

Пакистан направит на Украину 159 контейнеров с боеприпасами

В январе Пакистан на Украину направит 159 контейнеров с оружием через порт в Польше, сообщает индийское издание Economic Times со ссылкой на осведомленные источники

2023-01-11T09:33

2023-01-11T09:33

2023-01-11T09:37

новости

украина

пакистан

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По данным собеседников газеты, взамен Пакистан может получить помощь Украины в модернизации своих вертолетов Ми-17.Украина является давним партнером Пакистана в области военного сотрудничества — в том числе, с 1991 года в эту страну были поставлены более 300 танков Т-80УД и организован ремонт боевой техники.

https://ukraina.ru/20230111/1042359550.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, пакистан