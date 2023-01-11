https://ukraina.ru/20230111/1042519629.html
Пакистан направит на Украину 159 контейнеров с боеприпасами
Пакистан направит на Украину 159 контейнеров с боеприпасами - 11.01.2023 Украина.ру
Пакистан направит на Украину 159 контейнеров с боеприпасами
В январе Пакистан на Украину направит 159 контейнеров с оружием через порт в Польше, сообщает индийское издание Economic Times со ссылкой на осведомленные источники
2023-01-11T09:33
2023-01-11T09:33
2023-01-11T09:37
новости
украина
пакистан
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По данным собеседников газеты, взамен Пакистан может получить помощь Украины в модернизации своих вертолетов Ми-17.Украина является давним партнером Пакистана в области военного сотрудничества — в том числе, с 1991 года в эту страну были поставлены более 300 танков Т-80УД и организован ремонт боевой техники.
https://ukraina.ru/20230111/1042359550.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Новости, Украина, Пакистан
Пакистан направит на Украину 159 контейнеров с боеприпасами
09:33 11.01.2023 (обновлено: 09:37 11.01.2023)
В январе Пакистан на Украину направит 159 контейнеров с оружием через порт в Польше, сообщает индийское издание Economic Times со ссылкой на осведомленные источники
"Пакистанская судоходная и брокерская фирма Project Shipping планирует во второй половине января отправить 159 контейнеров с боеприпасами, предназначенными для Украины, из порта Карачи в порт Гданьск в Польше, сообщили источники. По словам источников, судно BBC Vesuvius будет нести 155-мм снаряды, метательные заряды M4A2, капсюли M82 и взрыватели PDM", - сообщает издание.
По данным собеседников газеты, взамен Пакистан может получить помощь Украины в модернизации своих вертолетов Ми-17.
"Сообщается, что украинская фирма, занимающаяся производством авиационных двигателей, а также промышленных морских газовых турбин, помогает в модернизации пакистанских вертолетов", - заявили источники издания.
Украина является давним партнером Пакистана в области военного сотрудничества — в том числе, с 1991 года в эту страну были поставлены более 300 танков Т-80УД и организован ремонт боевой техники.