Пакистан направит на Украину 159 контейнеров с боеприпасами - 11.01.2023 Украина.ру
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Пакистан направит на Украину 159 контейнеров с боеприпасами
Пакистан направит на Украину 159 контейнеров с боеприпасами - 11.01.2023 Украина.ру
Пакистан направит на Украину 159 контейнеров с боеприпасами
В январе Пакистан на Украину направит 159 контейнеров с оружием через порт в Польше, сообщает индийское издание Economic Times со ссылкой на осведомленные источники
2023-01-11T09:33
2023-01-11T09:37
новости
украина
пакистан
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По данным собеседников газеты, взамен Пакистан может получить помощь Украины в модернизации своих вертолетов Ми-17.Украина является давним партнером Пакистана в области военного сотрудничества — в том числе, с 1991 года в эту страну были поставлены более 300 танков Т-80УД и организован ремонт боевой техники.
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новости, украина, пакистан
Новости, Украина, Пакистан

Пакистан направит на Украину 159 контейнеров с боеприпасами

09:33 11.01.2023 (обновлено: 09:37 11.01.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские военные взяли под контроль склад с боеприпасами в Балаклее в Харьковской области
Российские военные взяли под контроль склад с боеприпасами в Балаклее в Харьковской области
© Пресс-служба Минобороны РФ
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В январе Пакистан на Украину направит 159 контейнеров с оружием через порт в Польше, сообщает индийское издание Economic Times со ссылкой на осведомленные источники
"Пакистанская судоходная и брокерская фирма Project Shipping планирует во второй половине января отправить 159 контейнеров с боеприпасами, предназначенными для Украины, из порта Карачи в порт Гданьск в Польше, сообщили источники. По словам источников, судно BBC Vesuvius будет нести 155-мм снаряды, метательные заряды M4A2, капсюли M82 и взрыватели PDM", - сообщает издание.
По данным собеседников газеты, взамен Пакистан может получить помощь Украины в модернизации своих вертолетов Ми-17.

"Сообщается, что украинская фирма, занимающаяся производством авиационных двигателей, а также промышленных морских газовых турбин, помогает в модернизации пакистанских вертолетов", - заявили источники издания.

Украина является давним партнером Пакистана в области военного сотрудничества — в том числе, с 1991 года в эту страну были поставлены более 300 танков Т-80УД и организован ремонт боевой техники.
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