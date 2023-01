https://ukraina.ru/20230110/1042478151.html

Хроника энергетической войны: угрозы нефтедоллару от нефтеюаня и ложные данные о поставках из России

После превращения США долларовых валютных резервов в своеобразное оружие процесс дедолларизации мирового энергетического рынка резко активизировался. Первую скрипку в нём играет Китай, создавший "нефтеюань"

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103405/78/1034057869_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_c3f7e51c03c56679debacc86fbbc68d7.jpg

Дедолларизация торговли нефтью может изменить мировой энергетический порядокКитай и Ближний Восток переходят к расчетам за поставки нефти в юанях. На эту тенденцию обратило внимание британское издание The Financial Times (FT). По его мнению, готовность Китая перейти к покупке нефти у стран Персидского залива в юанях приведет к формированию нового мирового энергетического порядка.FT, в частности, ссылается на аналитика Credit Suisse Золтана Позара, бывшего сотрудника ФРС и Министерства финансов США. В меморандуме для клиентов Позар отмечает, что Китай в течение последнего времени покупал всё больше нефти и сжиженного природного газа (СПГ) в Иране, Венесуэле, России и некоторых странах Африки за свою собственную валюту. Но встреча председателя КНР Си Цзиньпина с лидерами Саудовской Аравии и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в декабре 2022 года ознаменовала рождение «нефтеюаня». На этой встрече, в частности, Си Цзиньпин заявил, что Пекин готов продвигать со странами ССАГПЗ расчеты за нефть и газ в юанях.По мнению Золтана Позара, Китай хочет переписать правила глобального энергетического рынка в рамках более масштабных усилий по дедолларизации внутри группировки БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), а также во многих других частях мира. Этот процесс резко активизировался после превращения США долларовых валютных резервов в оружие в связи с военной спецоперацией России на Украине.По прогнозу FT, количество связанных с продажей нефти сделок с оплатой в юанях увеличится, а Китай будет все теснее сотрудничать со странами Персидского залива и в несколько раз увеличит объемы закупаемого у них топлива. Помимо этого, как отмечал сам Си Цзиньпин, в планах Китая работать над «всесторонним энергетическим сотрудничеством» со странами региона.Это потенциально может включать в себя совместную разведку и добычу в таких регионах, как Южно-Китайское море, а также инвестиции в нефтеперерабатывающие заводы, нефтехимию и производство пластмасс. Китай рассчитывает на то, что все это будет оплачиваться в юанях на Шанхайской бирже нефти и природного газа уже в 2025 году.В качестве контрпрогнозов о росте нефтеюаня и ослабления долларовой финансовой системы в целом приводятся доводы о том, что Китай не пользуется таким же уровнем «глобального доверия, верховенства закона или ликвидности резервной валюты», как США, что делает маловероятным широкое ведение международных расчетов в юанях.При этом в материале FT отмечается, что на нефтяном рынке доминируют страны, имеющие больше общего с Китаем, чем с США. Более того, Китай предлагает своим контрагентам своеобразную финансовую страховку, сделав юань конвертируемым в золото на Шанхайской и Гонконгской золотых биржах. Это не делает юань заменой доллару США в качестве резервной валюты, но торговля нефтеюанями будет иметь важные экономические и финансовые последствия для политиков и инвесторов.Так, доступность энергоресурсов привлекает западные промышленные предприятия в Китай. К примеру, концерн BASF сокращает свой основной химический комплекс в немецком городе Людвигсхафен и переносит производство в китайский Чжаньцзян. Это может стать началом тенденции, когда Китай пытается получить больше продукции с добавленной стоимостью на своей территории, используя дешевую энергию в качестве преимущества.FT предупреждает, что контроль Китая над большими запасами энергоносителей и продуктами, которые из них производятся, может стать новым важным фактором инфляции на Западе. По мнению издания, если нефтеюань поднимется, это подпитает «огонь дедолларизации» во всём мире, поэтому рост нефтеюаня должен стать стимулом для США и Европы как можно скорее отказаться от ископаемого топлива.FT напоминает, что ряд европейских производителей уже увеличил количество рабочих мест в США из-за более низких затрат на электроэнергию, а в дальнейшем этому может способствовать новый закон о защите от инфляции (IRA), который субсидирует производство экологически чистой энергии в США. В связи с этим издание рекомендует европейцам не жаловаться на IRA, а ускорить переход к «зелёной энергетике» у себя — что фактически будет означать дальнейшую деиндустриализацию Европы.На Западе базируют свои «успехи» в уменьшении доходов РФ от экспорта нефти на неполных данныхНефть основного российского экспортного сорта Urals по состоянию на 6 января 2023 года торговалась на уровне около 38 долларов за баррель, что ниже установленного Западом потолка в 60 долл. США / барр. Об этом 9 января радостно сообщило американское агентство Bloomberg со ссылкой на данные, предоставленные Argus Media. При этом после пересмотра методики расчета котировок Urals в ноябре 2022-го данные Argus Media являются расчетными, и не в полном объеме отражают отгрузку нефти из российских портов.В Bloomberg признают, что цена нефти сорта Urals в 37,80 долл. США / барр. была зафиксирована в ходе одной из поставок в порту Приморск на Балтийском море. Нефть сорта Brent в тот же день торговалась на уровне 78,57 долл. США / барр.Агентство подчёркивает, что Urals продавалась более чем в два раза дешевле мировых цен, а дисконт Urals к Brent вновь вырос и превысил 40 долл. США / барр.При этом российская нефть сорта ESPO, поставляемая по магистральному нефтепроводу Восточная Сибирь — Тихий Океан напрямую в Китай или в порт Козьмино для дальнейших танкерных поставок, продолжает торговаться выше «потолка» цен. В Bloomberg отмечают, что расстояния, на которые её приходится доставлять, намного короче, что облегчает поиск танкеров, готовых отправить эту нефть ближайшим покупателям за пределами ограничений, установленных Западом.Также в материале Bloomberg отмечено, что Argus Media предоставляет данные Международному энергетическому агентству (МЭА), консультанту развитых стран, которое отслеживает российские цены для G7, и эти данные также использовались в прошлом, чтобы российские власти могли рассчитать пошлины на экспорт нефти. При этом агентство умолчало, что ранее ОПЕК и ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак тогда деликатно пояснил, что это связано с политизированностью данных МЭА.Аналитики нефтяного рынка отмечают, что после пересмотра методики расчета котировок Urals в ноябре 2022 года данные Argus Media являются расчетными. В связи со вступлением в силу эмбарго ЕС на закупки нефти из РФ и существенного снижения поставок российского сырья в Европу Argus от публикации котировок CIF (Cost, Insurance and Freight) в европейских портах перешел к публикации цен в российских портах (FOB, free-on-board).На базе FOB как расчетный показатель выводится котировка CIF — с учетом стоимости расходов на транспортировку до европейских портов и услуг по страхованию. Однако это по большей части касается методики расчета основных налогов и пошлин в российском нефтегазовой отрасли, чем реальных экспортных цен.Но главный вопрос состоит в том, в насколько полном объеме данные Argus отражают объемы отгрузки из российских портов в первую очередь на Балтике. Многие сделки уходят в серую зону, западные СМИ, тот же Bloomberg, активно сообщали о привлечении теневого флота танкеров, перегрузках нефти борт-о-борт в открытом море и других схемах, не попадающих в статистику, собираемую ценовыми агентствами, и практически не попадающую в данные сервисов отслеживания судов.В свою очередь, Минфин РФ 5 января 2023 года озвучил официальные данные по ценам на нефть сорта Urals. Согласно им, средняя цена на нефть сорта Urals в декабре 2022 года составила 50,47 долл. США / барр., что в 1,44 раз ниже, чем в декабре 2021-го. В целом за 2022 год средняя цена составила 76,09 долл. США / барр. что на 10,3% больше по сравнению с 2021-м. Поскольку котировки нефти Brent в декабре 2022 года в среднем составляли 81,61 долл. США / барр., то дисконт можно оценить в 31 долл. США / барр.Рост дисконта на нефть сорта Urals после 5 декабря 2022 года, когда Запад ввёл «потолок цен» на российскую нефть, власти РФ ожидали, в частности, об этом говорил вице-премьер России Александр Новак. Однако, как и в случае с ростом дисконта весной 2022-го, по мере выстраивания новых логистических схем ожидается его снижение.Так, Александр Новак прогнозирует, что на это потребуется порядка четырёх месяцев, что может обернуться для России снижением добычи нефти в начале 2023 года. Объем снижения вице-премьер РФ оценил в диапазоне 5–7%, в абсолютном выражении речь может идти о сокращении добычи на 500–700 тысяч баррелей в сутки.Напомним, 27 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о контрпотолке цен, запретив с 1 февраля 2023-го продажу нефти на всех этапах поставок иностранным покупателям с использованием механизма «потолка цен». Аналогичный запрет на поставки нефтепродуктов вступит в силу позже, конкретную дату определит правительство РФ.

