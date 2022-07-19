https://ukraina.ru/20220719/1036543771.html

Хроника энерговойны. Европа отбирает газ из хранилищ, а в мире растет спрос на нефть

Хроника энерговойны. Европа отбирает газ из хранилищ, а в мире растет спрос на нефть - 19.07.2022 Украина.ру

Хроника энерговойны. Европа отбирает газ из хранилищ, а в мире растет спрос на нефть

Украина.ру, 19.07.2022

2022-07-19T07:17

2022-07-19T07:17

2022-07-19T07:17

эксклюзив

энергетика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103405/78/1034057869_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_c3f7e51c03c56679debacc86fbbc68d7.jpg

Турбина последней надеждыТурбина газоперекачивающего агрегата головной компрессорной станции "Портовая" магистрального газопровода "Северный поток", проходившая ремонт на заводе Siemens в Канаде и заблокированная санкциями этой страны, отправлена самолетом в Германию. Об этом 18 июля сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Турбина из Канады была отправлена 17 июля.После прибытия в Германию, отремонтированную турбину должны транспортировать на пароме в Финляндию, и дальше по суше – в Россию. Санкции ЕС не затронули поставки в Россию газовых турбин, так что задержки возможны только при прохождении таможенных процедур. Ориентировочно оборудование прибудет в Россию 24 июля, ещё 3-4 дня займет пусконаладка. С учётом необходимого времени установки турбины на станции "Портовая" агрегат должен начать работу в начале августа 2022-го.Как известно, из-за невозможности возвращения турбины из Канады, а также из-за того, что часть оставшихся агрегатов на "Портовой" выработали межремонтный ресурс и имели место технические неисправности, прокачка газа в Европу по "Северному потоку" начиная с июня 2022 года резко снизилась. По поводу ещё пяти турбин, которым предстоит пройти капремонт на заводе Siemens в Канаде, ясности по-прежнему нет.В "Газпроме" 16 июля подчеркнули, что рассчитывают на безусловное выполнение компанией Siemens своих обязательств в рамках сервисного обслуживания газотурбинных двигателей, от которых зависит надежная работа газопровода "Северный поток" и обеспечение природным газом европейских потребителей. А 18 июля британское агентство Reuters написало, что "Газпром" объявил форс-мажор в отношении поставок газа в Европу как минимум одному крупному потребителю, хотя российская компания официально об этом не сообщала.По данным агентства, в письме от 14 июля "Газпром" сообщает, что не сможет выполнить свои обязательства по поставкам из-за чрезвычайных обстоятельств, от него не зависящих. Пункт о форс-мажоре касается поставок, начиная с 14 июня 2022 года. Заявление Газпрома о форс-мажорных обстоятельствах вступает в силу с указанной даты, освобождая компанию от какой-либо компенсации за недопоставку газа. Источник Reuters сообщил, что в письме говорится о поставках в Германию по магистральному газопроводу "Северный поток".Европейские аналитики газового рынка высказали предположение, что этим потребителем является германский энергоконцерн Uniper, который 18 июля сообщил о том, что начал отбор газа из собственных хранилищ на фоне сокращения поставок из России, и уведомил клиентов о возможном повышении цен.Компания также уже исчерпала существующую кредитную линию от германской государственной банковской группы KfW в размере 2 миллиарда евро, и 18 июля подала заявку на продление кредитной линии. Это связано с тем, что переговоры с правительством Германии о мерах стабилизации положения Uniper всё ещё продолжаются, и в настоящее время неизвестно, когда они могут быть завершены.Мажоритарный акционер Uniper, финская компания Fortum, ранее сообщала, что германский энергоконцерн направил запрос правительству ФРГ с просьбой оказать ему помощь в финансовой стабилизации. Uniper, как крупнейший импортер газа, наиболее серьезно пострадал из-за снижения поставок российского газа и в результате находится под серьезным финансовым давлением.В Fortum уточнили, что с середины июня в силу снижения на 60% поставок российского газа Uniper оказался под значительным финансовым давлением, так как был вынужден закупать этот вид топлива у альтернативных поставщиков по ценам, серьезно превышающим установленные в контракте с Газпромом котировки.В ближайшее время Uniper потребуется около 9 миллиардов евро для преодоления энергетического кризиса.По словам представителей Fortum, концерн Uniper ведёт конструктивные переговоры с правительством ФРГ по вопросам стабилизации бизнеса. Один из возможных вариантов предполагает реорганизацию делового портфеля для защиты критически важных для экономики ФРГ компаний путем их передачи во владение государства.100 миллионов баррелей нефти в год – не предел для мирового спросаНа минувшей неделе были обнародованы прогнозы спроса на нефть в 2022-2023 годах, подготовленные Управлением энергетической информации Минэнерго США (EIA) и Международным энергетическим агентством (МЭА). Ежемесячный доклад EIA представило 12 июля, а МЭА – на следующий день.EIA пересмотрело свои прогнозы по росту текущего спроса на нефть в мире, понизив его на 50 тысяч баррелей/сутки по сравнению с предыдущим докладом, одновременно повысив прогноз на 310 тыс. барр./сутки на 2023 год. А в 2022-м EIA ожидает роста спроса на нефть в мире на 2,23 миллиона баррелей/сутки по сравнению с 2021 годом, до 99,58 млн барр./сутки. В 2023-м спрос вырастет еще на 2,0 млн барр./сутки в годовом сравнении и составит 101,58 млн барр./сутки.EIA по-прежнему отмечает повышенную неопределенность, вызванную рядом факторов, включая снижение устойчивости роста экономической активности, ситуацию на Украине, влияние санкций на добычу нефти в России, решения ОПЕК+ по добыче и темпы роста добычи нефти в США. В своем докладе EIA исходит из оценок Oxford Economics, согласно которым мировой ВВП в 2022 году вырастет на 3,2% (3,1% в предыдущем докладе), а в 2023-м – на 3,3% (3,4% в предыдущем докладе). По сравнению с ростом на 6,0% в 2021 году это скорее похоже на рецессию.В EIA считают, что добыча нефти и жидких углеводородов в мире в 2022 году увеличится на 4,71 миллиона баррелей/сутки, до 100,33 млн барр./сутки, а в 2023-м – на 1,22 млн барр./сутки, до 101,55 млн барр./сутки. Добыча нефти в странах ОПЕК вырастет в 2022 году до 28,68 млн ​​барр./сутки, в 2023-м – до 29,35 млн барр./сутки.В странах вне ОПЕК добыча нефти в 2022 году вырастет до 66,16 млн барр./сутки, в 2023 г. - на 0,55 млн барр./сутки, до 66,71 млн барр./сутки.Резкое снижения прогноза по добыче нефти в странах вне ОПЕК, в основном, приходится на Россию. EIA исходит из того, что до конца 2022-го влияние санкций на российскую добычу будет ограниченным, в результате чего Россия увеличит добычу до 10,81 миллионов баррелей/сутки. Однако в 2023 году, в связи с вступлением в силу шестого пакета санкций ЕС с отложенным частичным эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты (запрет на импорт сырой нефти по морю через 6 месяцев, нефтепродуктов – через 8 месяцев), добыча в России резко упадет – до 9,28 миллионов баррелей/сутки, считают в EIA.EIA также ожидает, что Россия потеряет большую долю рынка ЕС, но сможет переориентировать основные объемы поставок нефти и нефтепродуктов из Европы на другие направления, но за счет потери значимой части добычи к концу 2023 года.Хотя некоторые грузоотправители из ЕС больше не будут участвовать в торговле российской нефтью и нефтепродуктами, количество танкеров будет достаточным, чтобы перевозить объемы, которые ранее направлялись в Европу, на альтернативные направления – страны Азии и Африки. Учитывая сроки введения санкций ЕС, владельцы и операторы танкеров успеют получить альтернативные услуги, включая суверенные гарантии или альтернативные полисы страхования и перестрахования.В свою очередь, в прогнозе МЭА сказано, что спрос на нефть в мире в 2022 году увеличится на 1,7 миллиона баррелей/сутки, и составит 99,2 млн барр./сутки.В 2023-м ожидается рост спроса до 101,3 млн барр./сутки. При этом динамика добычи нефти в России в документе названа "удивительной". Россия в июне 2022 года внесла наибольший вклад в рост мировой добычи, увеличив производство жидких углеводородов до 11,07 миллионов баррелей, добыча нефти (без газового конденсата) выросла до 9,74 млн барр./сутки.В МЭА ожидают снижения добычи нефти в России уже в июле 2022 года, однако по итогам 2022 года в агентстве прогнозируют производство жидких углеводородов в РФ на уровне 10,6 млн барр./сутки. Сохраняется прогноз о снижении добычи нефти в России к началу 2023 года до 8,7 млн барр./сутки на фоне эмбарго ЕС. МЭА также сообщило, что продолжается обсуждение рыночного механизма, который бы позволил принудительно и эффективно ввести потолок цен на российскую нефть. Россия нацелена, как минимум, сохранить текущий уровень добычи нефти на горизонте до 20 лет, а поставлять нефть себе в убыток Москва не намерена.Стоит отметить, что ранее ОПЕК и ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак тогда деликатно пояснил, что это связано с политизированностью данных МЭА. При этом прогнозы ОПЕК относительно спроса на нефть не сильно отличаются от данных МЭА. В ОПЕК ожидают, что в 2022-м спрос достигнет 100,29 миллионов баррелей/сутки, а в 2023-м – 102,99 млн барр./сутки. При этом прогноз на следующий год аналитики ОПЕК озвучили впервые.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20220424/1033844277.html

https://ukraina.ru/20220718/1036521561.html

https://ukraina.ru/20220718/1036544705.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, энергетика