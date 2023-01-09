https://ukraina.ru/20230109/1042464534.html
"Мусорный мешок на голову": военные рассказали о пытках в украинском плену
"Мусорный мешок на голову": военные рассказали о пытках в украинском плену - 09.01.2023 Украина.ру
"Мусорный мешок на голову": военные рассказали о пытках в украинском плену
Российские военные, которые находились в плену на Украине, рассказали сотрудникам Следственного комитета РФ о пытках и издевательствах. Соответствующее видео опубликовали 9 января в телеграм-канале СК
2023-01-09T14:51
2023-01-09T14:51
2023-01-09T14:51
"азов"
избиение
плен
новости
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"Били и задавали вопросы. Били ногами в районе ребер, кулаком по лицу, ногами по ногам. Кто бил - не знаю, не видел, потому что на голову был надет мусорный пакет", - рассказал один из освобожденных из украинского плена военный. Другой российский военный отметил, что его в плену избивали выходцы из "Азова"*.В эти же десять дней, по его словам, российских пленным морили голодом и не давали спать.* Признан террористической организацией и запрещен в РФ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
"азов", избиение, плен, новости
"Азов", избиение, плен, Новости
"Мусорный мешок на голову": военные рассказали о пытках в украинском плену
Российские военные, которые находились в плену на Украине, рассказали сотрудникам Следственного комитета РФ о пытках и издевательствах. Соответствующее видео опубликовали 9 января в телеграм-канале СК
"Били и задавали вопросы. Били ногами в районе ребер, кулаком по лицу, ногами по ногам. Кто бил - не знаю, не видел, потому что на голову был надет мусорный пакет", - рассказал один из освобожденных из украинского плена военный.
Другой российский военный отметил, что его в плену избивали выходцы из "Азова"*.
"Кто бил - не видел, потому что был в маске с завязанными скотчем глазами. Была применена физическая сила резиновой дубинкой, отбиты все колени. У очень многих [других пленных] поломаны пальцы ног. Затем били по голове, не слышит ухо правое, плохо видит глаз правый. Затем применялись пытки током в течение 10 суток", - сказал мужчина.
В эти же десять дней, по его словам, российских пленным морили голодом и не давали спать.
* Признан террористической организацией и запрещен в РФ.