https://ukraina.ru/20230109/1042464534.html

"Мусорный мешок на голову": военные рассказали о пытках в украинском плену

"Мусорный мешок на голову": военные рассказали о пытках в украинском плену - 09.01.2023 Украина.ру

"Мусорный мешок на голову": военные рассказали о пытках в украинском плену

Российские военные, которые находились в плену на Украине, рассказали сотрудникам Следственного комитета РФ о пытках и издевательствах. Соответствующее видео опубликовали 9 января в телеграм-канале СК

2023-01-09T14:51

2023-01-09T14:51

2023-01-09T14:51

"азов"

избиение

плен

новости

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"Били и задавали вопросы. Били ногами в районе ребер, кулаком по лицу, ногами по ногам. Кто бил - не знаю, не видел, потому что на голову был надет мусорный пакет", - рассказал один из освобожденных из украинского плена военный. Другой российский военный отметил, что его в плену избивали выходцы из "Азова"*.В эти же десять дней, по его словам, российских пленным морили голодом и не давали спать.* Признан террористической организацией и запрещен в РФ.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

"азов", избиение, плен, новости