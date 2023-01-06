https://ukraina.ru/20230106/1042415042.html

Отвергнутое перемирие, раскольники в Лавре. Главное на Украине на утро 6 января

Отвергнутое перемирие, раскольники в Лавре. Главное на Украине на утро 6 января - 06.01.2023 Украина.ру

Отвергнутое перемирие, раскольники в Лавре. Главное на Украине на утро 6 января

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу установить режим прекращения огня по линии боевого соприкосновения с 12.00 6 января до 24.00 7 января, однако и Украина, и Запад отвергли Рождественское перемирие. "Православная церковь Украины" проведёт службу на Рождество в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры

2023-01-06T10:26

2023-01-06T10:26

2023-01-06T13:30

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хроники

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О том, что на Рождество готовится перемирие, стало известно утром 5 января. Как сообщило агентство Anadolu, вопрос одностороннего прекращения огня подняли на переговорах президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана."Касаясь темы войны между Россией и Украиной, турецкий лидер напомнил о позитивных результатах инициатив по продвижению диалога, что проявилось в договоренности о "зерновом коридоре", масштабном обмене пленными и формировании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что призывы к миру и диалогу, должны быть поддержаны односторонним прекращением боевых действий и справедливым урегулированием разногласий", - передало агентство содержание разговора Эрдогана с Путиным.Практически одновременно патриарх Московский и Всея Руси Кирилл призвал прекратить огонь на Рождество."Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлечённым в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова", - гласил призыв патриарха, опубликованный на сайте Русской православной церкви.Вечером того же дня президент России Владимир Путин дал указания Вооружённым силам России."Учитывая обращение Святейшего Патриарха Кирилла, поручаю Министру обороны Российской Федерации ввести с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января 2023 года режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова", - гласили они.Однако ещё тогда, когда указания ВС РФ не были даны, Украина уже дала понять, что не будет придерживаться режима прекращения огня."Россия должна покинуть оккупированные территории - только тогда у нее начнется "временное перемирие", - прокомментировал инициативу патриарха Московского и Всея Руси советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.Он заявил, что "русские не понимают человеческого языка", а РПЦ якобы не имеет авторитета в православном мире.Уже после указаний Путина, высказались и другие представители украинской власти. Так, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что его страна не будет вести никаких переговоров с Россией."А кому они (Россия - Ред.) это перемирие предлагают? Есть довольно простое решение - забирайте свои чемоданы, забирайте свой хлам и отправляйтесь на Россию (украинские политики и журналисты используют "на" в качестве уничижительного предлога – Ред.). Никаких переговоров мы с ними вести о каких-то перемириях не будем. К нам это не имеет никакого отношения", - отметил он во время телемарафона.У себя же в микроблоге Данилов высказался резче. Он заявил, что "стая мелких кремлёвских чертей-иблисов" не имеет отношения к христианскому Рождеству, и Украина РФ не поверит."Мы будем вас грызть в певучей тишине украинской ночи", - подчеркнул Данилов.Позже высказался и сам президент Украины Владимир Зеленский."Сейчас они хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных. Что это даст? Только очередное увеличение счёта потерь. Все в мире знают, как Кремль использует передышки на войне, чтобы продолжить войну с новой силой", - заявил он.Более того, он попытался свалить срыв перемирия и на выступавшего за прекращение огня президента Турции Эрдогана. По словам Зеленского, с турецким лидером он обсудил динамику ситуации в регионе и тот якобы ему сообщил, что руководство РФ "в довольно отчаянном положении" из-за ситуации на фронтах и готово к "различным манипуляциям".Прокомментировал перемирие на Рождество и президент США Джо Байден."Я не горю желанием отвечать на что-либо из того, что говорит Путин... Я думаю он пытается получить немного кислорода", - заявил Байден.Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс и вовсе назвал "цинизмом" объявленное Россией перемирие.Глава МИД Германии Анналена Бербок тоже отвергла перемирие на Рождество."Так называемое прекращение огня не принесет ни свободы, ни безопасности людям, живущим в ежедневном страхе", - подчеркнула она.Глава Евросовета Шарль Мишель назвал прекращение огня "лицемерием", указав, что отвод российских войск стал бы "единственным серьёзным вариантом восстановления мира и безопасности".Со смешанным чувством отнеслись к перемирию и в России. Многие указали на то, что ситуация напоминает многочисленные перемирия до начала СВО. Во время тех перемирий ВСУ продолжали обстреливать территории ДНР и ЛНР, пользуясь тем, что Народные милиции не могут отвечать на огонь из-за взятых на себя обязательств."Нам наглядно и жёстко показали, что в военном 2023 году мыслить категориями "Минских" и пропаганды предыдущих лет уже не получится. Изначальный план был столь же наивен, сколь и прекрасен. Патриарх обращается к президенту за перемирием. Президент разрешает, и министр обороны отдает приказ. Далее аплодисменты и умиление со всех сторон. Мировое сообщество рукоплещет и призывает Украину поддержать инициативу РФ. Потом Украина, как обычно, нарушает перемирие, и все видят, что мы "не такие". Вот только все пошло не так с самого начала. Не понял перемирия Донбасс, захлебывающийся кровью уже 9 лет. Не поняли его на фронте. Не поняли его граждане России, многие из которых уже потеряли родных и близких. Никто не понял, зачем нужно перемирие с укронацистами, которые 9 лет расстреливают храмы, больницы, школы, детские сады, рынки и жилые высотки. В протянутую руку дружбы практически сразу смачно плюнули Подоляк и Данилов. Песков попытался выправить ситуацию ("Мы не уверены, что это плюнул Зеленский, возможно это не его слюни"). Но тут подтянулись глава МИД Германии Бербок и Джо Байден, рука дружбы под тяжестью плевков основательно просела. Ну и в финале туда же пафосно харкнул сам Зеленский. Практически тут же появились фото отгрузки на Украину французских колесных танков, плюс анонсированы поставки бронемашин из США (БМП Bradley) и Германии (БМП Marder), оружия уже весьма серьёзного", - отметил российский общественный деятель Сергей Колясников.Иные же, внимательно прочитав указания Путина, отметили, что там говорится о прекращении огня "по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине". Между тем, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области приняты в состав России и, таким образом, основные бои ведутся на территории РФ. Что же до Украины, то там линия боевого соприкосновения составляет около 30 км – в Харьковской области.Под вечер пояснения дал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Решение касается прекращения инициативного огня или наступательных действий с нашей стороны. Но это не значит, что мы не будем отвечать на провокации противника! Или дадим хоть какой-то шанс врагу в эти праздничные часы улучшить свои позиции на линии соприкосновения", - написал Пушилин в своём телеграм-канале.Таким образом, Украине вряд ли стоит надеяться на то, что ВС РФ будут безропотно сносить обстрелы.Раскольники в ЛавреСозданная пятым президентом Украины Петром Порошенко, экс-послом США на Украине Джеффри Пайеттом и Константинопольским патриархом Варфоломеем раскольничья организация "Православная церковь Украины" намерена провести Рождественское богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры, отнятом у Украинской православной церкви в ночь на 1 января 2023 года.Как заявила пресс-служба раскольничьей религиозной организации, службу разрешит украинский Минкульт."После получения соответствующего разрешения сообщаем верующим и общественности, что праздничную божественную литургию по случаю Рождества Христова предстоятель Православной церкви Украины и священноархимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Сергей Думенко – Ред.) совершит 7 января 2023 года", — сообщила пресс-служба "ПЦУ".В пресс-службе каноничной Украинской православной церкви назвали совершение службы Думенко в Лавре "большим позором для Украины"."В отличие от других случаев с захватами наших храмов сторонниками "ПЦУ" в данном случае это рейдерство происходит напрямую по распоряжению самых высоких представителей власти. Поместные церкви за рубежом будут, мягко говоря, удивлены состоянием свободы совести и прав на религиозное исповедание в нашей стране", — отметили в пресс-службе УПЦ.Тем временем в "ПЦУ" пригрозили Украинской православной церкви."Мы не надеемся, что будет повод к противостоянию, если его никто не будет организовывать. Я думаю, что в силах и государства, и общества дать понять руководителям и монастыря, и Московского патриархата в целом в нынешних условиях устраивать провокации и противостояния не имеет смысла и это может ухудшить их (УПЦ – ред.) и так очень шаткое положение", - заявил спикер "ПЦУ" Евстратий (Иван Зоря).Зоря напомнил, что настоятель Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородской и Чернобыльской Павел и другие иерархи каноничной УПЦ находятся под санкциями.

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Егор Леев

Егор Леев

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