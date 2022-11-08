"Внутренние разборки в Конгрессе": политолог заявил о возможном аудите расходов США на Украину - 08.11.2022 Украина.ру
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"Внутренние разборки в Конгрессе": политолог заявил о возможном аудите расходов США на Украину
"Внутренние разборки в Конгрессе": политолог заявил о возможном аудите расходов США на Украину - 08.11.2022 Украина.ру
"Внутренние разборки в Конгрессе": политолог заявил о возможном аудите расходов США на Украину
Результаты выборов в Конгресс США не повлияют на общий вектор развития отношений между Россией и США, считает политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин. Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру
2022-11-08T12:17
2022-11-08T12:17
новости
украина
конгресс сша
выборы
демократы
республиканцы
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Внутренние разборки между республиканцами и демократами могут отвлечь США от излишне агрессивной линии поведения в отношении России, считает эксперт.На украинский вопрос результаты выборов вряд ли могут повлиять, потому что вектор уже задан Конгрессом, и многие предприятия военно-промышленного комплекса США уже получили деньги, объясняет политолог.По мнению Мухина, в США будет проведен, в частности, аудит тех финансовых потоков, которые были направлены определенными компаниями. Проверка может выявить закономерности, которые будут свидетельствовать о коррумпированном характере этих трат, уверен политолог. "Республиканцы сейчас очень внимательно следят за этой ситуацией и, думаю, не упустят возможности осложнить демократам жизнь", добавил он.Полный текст интервью читайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина, конгресс сша, выборы, демократы, республиканцы
Новости, Украина, Конгресс США, выборы, демократы, республиканцы

"Внутренние разборки в Конгрессе": политолог заявил о возможном аудите расходов США на Украину

12:17 08.11.2022
 
© РИА Новости . Джереми Хоган / Перейти в фотобанкИнаугурация 45-го президента США Дональда Трампа
Инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости . Джереми Хоган
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Результаты выборов в Конгресс США не повлияют на общий вектор развития отношений между Россией и США, считает политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин. Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру
Внутренние разборки между республиканцами и демократами могут отвлечь США от излишне агрессивной линии поведения в отношении России, считает эксперт.
На украинский вопрос результаты выборов вряд ли могут повлиять, потому что вектор уже задан Конгрессом, и многие предприятия военно-промышленного комплекса США уже получили деньги, объясняет политолог.
Что касается аудита тех инициатив, которые демократы предпринимали в последнее время, в том числе на украинском направлении - я думаю, этот аудит будет для них очень неприятным.
Алексей Мухин
Алексей Мухин
Политолог, директор Центра политической информации
По мнению Мухина, в США будет проведен, в частности, аудит тех финансовых потоков, которые были направлены определенными компаниями. Проверка может выявить закономерности, которые будут свидетельствовать о коррумпированном характере этих трат, уверен политолог. "Республиканцы сейчас очень внимательно следят за этой ситуацией и, думаю, не упустят возможности осложнить демократам жизнь", добавил он.
Полный текст интервью читайте на сайте Украина.ру.
Промежуточные выборы в США

8 ноября 2022 года в США проходят выборы членов Палаты представителей (нижняя палата Конгресса, 435 депутатов со сроком полномочий в два года) и треть Сената (верхняя палата Конгресса, всего 100 мест). Кроме этого, в 36 Штатах и трех территориях выберут губернаторов. Избирательные участки в Нью-Йорке закроются к 5 часам утра по Москве. Выборы называют промежуточными, так как их проводят посередине президентского срока.

Прошлые выборы в Палату представителей США состоялись 3 ноября 2020 года. Представители Демократической партии получили 222 места, Республиканской партии - 213 мест.

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