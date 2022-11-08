https://ukraina.ru/20221108/1040598044.html

"Внутренние разборки в Конгрессе": политолог заявил о возможном аудите расходов США на Украину

"Внутренние разборки в Конгрессе": политолог заявил о возможном аудите расходов США на Украину - 08.11.2022 Украина.ру

"Внутренние разборки в Конгрессе": политолог заявил о возможном аудите расходов США на Украину

Результаты выборов в Конгресс США не повлияют на общий вектор развития отношений между Россией и США, считает политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин. Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру

2022-11-08T12:17

2022-11-08T12:17

2022-11-08T12:17

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Внутренние разборки между республиканцами и демократами могут отвлечь США от излишне агрессивной линии поведения в отношении России, считает эксперт.На украинский вопрос результаты выборов вряд ли могут повлиять, потому что вектор уже задан Конгрессом, и многие предприятия военно-промышленного комплекса США уже получили деньги, объясняет политолог.По мнению Мухина, в США будет проведен, в частности, аудит тех финансовых потоков, которые были направлены определенными компаниями. Проверка может выявить закономерности, которые будут свидетельствовать о коррумпированном характере этих трат, уверен политолог. "Республиканцы сейчас очень внимательно следят за этой ситуацией и, думаю, не упустят возможности осложнить демократам жизнь", добавил он.Полный текст интервью читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221108/1040572036.html

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2022

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новости, украина, конгресс сша, выборы, демократы, республиканцы