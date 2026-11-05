Киев на пороге "водного блэкаута" - эксперт
11:58 05.11.2026 (обновлено: 12:20 05.11.2026)
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКран в ванной комнате во время сезонного отключения горячей воды
Затяжные отключения света в украинской столице неизбежно спровоцируют масштабный кризис в системе водоснабжения из-за падения давления в трубах, передает телеграм-канал Новости.Live
Как объяснил директор Центра энергетических исследований Станислав Игнатьев, при остановке насосных станций хотя бы на восемь-десять часов коммунальщикам потребуется еще около трех часов исключительно на перезапуск оборудования и восстановление рабочего давления. При этом критически важно, чтобы в течение всего времени реанимации системы подача электричества на объекты оставалась непрерывной и стабильной.
Эксперт указал, что после отключения энергии гидросистема способна удерживать остаточное давление в сетях не дольше двух-трех часов.
Жителям Киева следует трезво оценивать риски и заблаговременно делать запасы, поскольку реальные сроки отсутствия воды могут сильно превысить этот трехчасовой технологический минимум.
Накануне Владимир Зеленский признал положение дел в столичном регионе крайне сложным, подчеркнув, что местное население и коммерческие предприятия уже сейчас вынуждены часами выживать в условиях жесткого дефицита как электричества, так и водоснабжения.
О проблемах Киева - в материале Днепропетровск без света, Киев без воды: ночь ударов по энергетике на сайте Украина.ру.
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