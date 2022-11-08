https://ukraina.ru/20221108/1040597289.html
Гордон* назвал Долину и Баскова буфетчиками и пожелал им смерти
Гордон* назвал Долину и Баскова буфетчиками и пожелал им смерти - 08.11.2022 Украина.ру
Гордон* назвал Долину и Баскова буфетчиками и пожелал им смерти
Украинский телеведущий Дмитрий Гордон* прокомментировал клип российских артистов "Встанем" и призвал украинцев при встрече плевать им в лицо. Об это он рассказал на днях в ходе стрима с медиаменеджером Василием Головановым на своем YouTube-канале "В гостях у Гордона"
2022-11-08T11:03
2022-11-08T11:03
2022-11-08T11:08
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дмитрий гордон
артисты
лариса долина
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Ранее, к Дню народного единства российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) записал клип на песню "Встанем" с участием Николая Расторгуева, Надежды Бабкиной, Олега Газманова, Сергея Лазарева, Александра Маршала, Николая Баскова, Зары (Зарифа Мгоян), Александра Скляра, Ларисы Долиной, Григория Лепса и Стаса Михайлова.Гордон* заявил, что хорошо знаком с некоторыми из артистов, в частности, Басковым и Бабкиной. По его утверждению, в личных беседах они признавались, что выступают и участвуют в патриотических проектах исключительно за деньги. В этой связи ведущий назвал их "продажными" без совести, справедливости, гуманности и чести.Он также процитировал адмирала Александра Колчака с его словами о том, что "артисты служат любой власти" и назвал российских артистов "буфетчиками, обслуживающим персоналом".Украинцев Гордон* призвал при встрече с любым из этих артистов, а также с певцом Филиппом Киркоровым, "плевать им в лицо", материться и желать смерти.Отдельно он выделил певицу Долину из-за того, что она родом из Одессы.Ранее в интервью Украина.ру Надежда Бабкина объяснила, что такое отношение к культуре – от бессилия."Когда некому и нечего сказать и возразить, не хватает слов, то начинается агрессия. И как она проявляется эта агрессия — до ненависти, до отмены всего, и человека самого. Это конкретно расчеловечивание", - сказала она.* Физлицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ukraina.ru/20220929/1039184973.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дмитрий гордон, артисты, лариса долина, николай басков
Гордон* назвал Долину и Баскова буфетчиками и пожелал им смерти
11:03 08.11.2022 (обновлено: 11:08 08.11.2022)
Украинский телеведущий Дмитрий Гордон* прокомментировал клип российских артистов "Встанем" и призвал украинцев при встрече плевать им в лицо. Об это он рассказал на днях в ходе стрима с медиаменеджером Василием Головановым на своем YouTube-канале "В гостях у Гордона"
Ранее, к Дню народного единства российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) записал клип на песню "Встанем" с участием Николая Расторгуева, Надежды Бабкиной, Олега Газманова, Сергея Лазарева, Александра Маршала, Николая Баскова, Зары (Зарифа Мгоян), Александра Скляра, Ларисы Долиной, Григория Лепса и Стаса Михайлова.
Гордон* заявил, что хорошо знаком с некоторыми из артистов, в частности, Басковым и Бабкиной. По его утверждению, в личных беседах они признавались, что выступают и участвуют в патриотических проектах исключительно за деньги. В этой связи ведущий назвал их "продажными" без совести, справедливости, гуманности и чести.
Он также процитировал адмирала Александра Колчака с его словами о том, что "артисты служат любой власти" и назвал российских артистов "буфетчиками, обслуживающим персоналом".
Украинцев Гордон* призвал при встрече с любым из этих артистов, а также с певцом Филиппом Киркоровым, "плевать им в лицо", материться и желать смерти.
Отдельно он выделил певицу Долину из-за того, что она родом из Одессы.
Ранее в интервью Украина.ру Надежда Бабкина объяснила, что такое отношение к культуре – от бессилия.
"Когда некому и нечего сказать и возразить, не хватает слов, то начинается агрессия. И как она проявляется эта агрессия — до ненависти, до отмены всего, и человека самого. Это конкретно расчеловечивание", - сказала она.
* Физлицо, выполняющее функции иностранного агента.