https://ukraina.ru/20221108/1040597289.html

Гордон* назвал Долину и Баскова буфетчиками и пожелал им смерти

Гордон* назвал Долину и Баскова буфетчиками и пожелал им смерти - 08.11.2022 Украина.ру

Гордон* назвал Долину и Баскова буфетчиками и пожелал им смерти

Украинский телеведущий Дмитрий Гордон* прокомментировал клип российских артистов "Встанем" и призвал украинцев при встрече плевать им в лицо. Об это он рассказал на днях в ходе стрима с медиаменеджером Василием Головановым на своем YouTube-канале "В гостях у Гордона"

2022-11-08T11:03

2022-11-08T11:03

2022-11-08T11:08

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Ранее, к Дню народного единства российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) записал клип на песню "Встанем" с участием Николая Расторгуева, Надежды Бабкиной, Олега Газманова, Сергея Лазарева, Александра Маршала, Николая Баскова, Зары (Зарифа Мгоян), Александра Скляра, Ларисы Долиной, Григория Лепса и Стаса Михайлова.Гордон* заявил, что хорошо знаком с некоторыми из артистов, в частности, Басковым и Бабкиной. По его утверждению, в личных беседах они признавались, что выступают и участвуют в патриотических проектах исключительно за деньги. В этой связи ведущий назвал их "продажными" без совести, справедливости, гуманности и чести.Он также процитировал адмирала Александра Колчака с его словами о том, что "артисты служат любой власти" и назвал российских артистов "буфетчиками, обслуживающим персоналом".Украинцев Гордон* призвал при встрече с любым из этих артистов, а также с певцом Филиппом Киркоровым, "плевать им в лицо", материться и желать смерти.Отдельно он выделил певицу Долину из-за того, что она родом из Одессы.Ранее в интервью Украина.ру Надежда Бабкина объяснила, что такое отношение к культуре – от бессилия."Когда некому и нечего сказать и возразить, не хватает слов, то начинается агрессия. И как она проявляется эта агрессия — до ненависти, до отмены всего, и человека самого. Это конкретно расчеловечивание", - сказала она.* Физлицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ukraina.ru/20220929/1039184973.html

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новости, дмитрий гордон, артисты, лариса долина, николай басков