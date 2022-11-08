"Беженцу нужна безопасность, а не джакузи": болгары требуют выгнать обнаглевших украинцев - 08.11.2022 Украина.ру
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"Беженцу нужна безопасность, а не джакузи": болгары требуют выгнать обнаглевших украинцев
"Беженцу нужна безопасность, а не джакузи": болгары требуют выгнать обнаглевших украинцев - 08.11.2022 Украина.ру
"Беженцу нужна безопасность, а не джакузи": болгары требуют выгнать обнаглевших украинцев
Читатели болгарского портала Dnes.dir.bg на днях отреагировали на публикацию о группе из 35 украинских беженцев, которые заявили, что в буферном центре в Елхово им тесно и нет элементарных бытовых условий для проживания
2022-11-08T10:55
2022-11-08T10:55
новости
беженцы
украина
украинцы
болгария
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В Европе все чаще звучат слова недовольства украинскими беженцами. Так, совсем недавно ирландское издание The Irish Examiner опубликовало статью о том, что помощь украинским беженцам "уничтожает" туристическую сферу страны. По данным местных СМИ, возможности туристической сферы Ирландии сократились примерно на 40%.Ранее свое недовольство выразили и британцы. Более четверти спонсоров программы "Дома для Украины" объявили о намерении отказаться от дальнейшего участия в ней, когда полугодовые договоры подойдут к концу.
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новости, беженцы, украина, украинцы, болгария
Новости, беженцы, Украина, украинцы, Болгария

"Беженцу нужна безопасность, а не джакузи": болгары требуют выгнать обнаглевших украинцев

10:55 08.11.2022
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПункт временного размещения для украинских граждан в Тамбовской области
Пункт временного размещения для украинских граждан в Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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Читатели болгарского портала Dnes.dir.bg на днях отреагировали на публикацию о группе из 35 украинских беженцев, которые заявили, что в буферном центре в Елхово им тесно и нет элементарных бытовых условий для проживания
"Если бы от меня что-то зависело, всех недовольных усадил бы в автобус и отправил бы к румыно-украинской границе", "Тесно им – пусть возвращаются на Украину. Им тесно, а болгарам, пострадавшим от наводнения, не тесно. Пусть ищут работу и платят за аренду жилья", "Им стоит вести себя поскромнее. Наши пенсионеры живут в условиях похуже и не жалуются, а они на каком основании претензии предъявляют? Беженцу нужны безопасность, еда и крыша над головой – все. А не отели, интернет, сауна или джакузи", "И хорошо. Поймут значение слова "беженец", - отреагировали местные жители.
В Европе все чаще звучат слова недовольства украинскими беженцами. Так, совсем недавно ирландское издание The Irish Examiner опубликовало статью о том, что помощь украинским беженцам "уничтожает" туристическую сферу страны. По данным местных СМИ, возможности туристической сферы Ирландии сократились примерно на 40%.
Ранее свое недовольство выразили и британцы. Более четверти спонсоров программы "Дома для Украины" объявили о намерении отказаться от дальнейшего участия в ней, когда полугодовые договоры подойдут к концу.
Ситуация на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 08:07
В Ирландии пожаловались, что украинские беженцы отбирают у них хлебПомощь украинским беженцам "уничтожает" туристическую сферу Ирландии. Такой вывод сделали местные журналисты. Соответствующая статья появилась на днях на страницах издания The Irish Examiner
 
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11:03Гордон* назвал Долину и Баскова буфетчиками и пожелал им смерти
10:55"Беженцу нужна безопасность, а не джакузи": болгары требуют выгнать обнаглевших украинцев
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