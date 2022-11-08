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ПВО был сбит беспилотник над акваторией Севастополя

ПВО был сбит беспилотник над акваторией Севастополя - 08.11.2022 Украина.ру

ПВО был сбит беспилотник над акваторией Севастополя

Во вторник, 8 ноября в Севастополе был сбит беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор Михаил Развожаев

2022-11-08T10:39

2022-11-08T10:39

2022-11-08T10:40

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Развожаев сообщил, что утром в Севастополе отработала система ПВО."По предварительным данным сбили БПЛА над акваторией. Наши моряки как всегда защищают наш Город-Герой", - написал он.Ранее бывший губернатор Севастополя, глава республики Северная Осетия Сергей Меняйло в интервью изданию Украина.ру объяснил, что спецоперация на Украине – "не война с Украиной, а война с возродившимся нацизмом". По его словам, "что в свое время не доделали наши отцы и деды, сегодня доделываем мы".

https://ukraina.ru/20221103/1040451249.html

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новости, крым, пво, беспилотник, михаил развожаев