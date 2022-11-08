Украине и России нужна пауза, чтобы зафиксировать новую реальность - Норин - 08.11.2022 Украина.ру
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Украине и России нужна пауза, чтобы зафиксировать новую реальность - Норин
Украине и России нужна пауза, чтобы зафиксировать новую реальность - Норин - 08.11.2022 Украина.ру
Украине и России нужна пауза, чтобы зафиксировать новую реальность - Норин
Военный историк, журналист, специалист по вооруженным конфликтам на постсоветском пространстве Евгений Норин заявил в интервью изданию Украина.ру, что у ВСУ с артиллерией большие проблемы и что в артиллерийской дуэли российские ВС значительно сильнее
2022-11-08T07:25
2022-11-08T07:25
новости
украина
пауза
переговоры
россия
всу
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Именно поэтому соотношение потерь для Украины достаточно скверные, несмотря на HIMARS и неудачи российских ВС под Харьковом, отмечает Норин. Общая тенденция сохраняется, и это происходит потому, что со стороны России снарядов больше и летят они точнее.Эксперт также отметил, что пауза в военном противостоянии нужна сейчас обеим сторонам. И удары по энергетике Украины могут стать подходящим поводом для того, чтобы "встать и зафиксировать новую реальность".Но Украина не обладает достаточной субъектностью, считает историк. Это действительно страна-террорист-смертник. Они могут продолжать войну, также, как и Россия. Возможности у обеих сторон далеко не исчерпаны. Так что переговоры возможны.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221107/1040563746.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, пауза, переговоры, россия, всу
Новости, Украина, пауза, переговоры, Россия, ВСУ

Украине и России нужна пауза, чтобы зафиксировать новую реальность - Норин

07:25 08.11.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПродвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области
Продвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Военный историк, журналист, специалист по вооруженным конфликтам на постсоветском пространстве Евгений Норин заявил в интервью изданию Украина.ру, что у ВСУ с артиллерией большие проблемы и что в артиллерийской дуэли российские ВС значительно сильнее
Именно поэтому соотношение потерь для Украины достаточно скверные, несмотря на HIMARS и неудачи российских ВС под Харьковом, отмечает Норин.
Общая тенденция сохраняется, и это происходит потому, что со стороны России снарядов больше и летят они точнее.
Эксперт также отметил, что пауза в военном противостоянии нужна сейчас обеим сторонам. И удары по энергетике Украины могут стать подходящим поводом для того, чтобы "встать и зафиксировать новую реальность".
Другое дело, что США совершенно невыгодно, чтобы конфликт останавливался. С их точки зрения, все хорошо идет, потому что Россия и Украина убиваются друг о друга. С точки зрения европейцев, все не очень хорошо идет.
Евгений Норин
Евгений Норин
Военный историк
Но Украина не обладает достаточной субъектностью, считает историк. Это действительно страна-террорист-смертник. Они могут продолжать войну, также, как и Россия. Возможности у обеих сторон далеко не исчерпаны. Так что переговоры возможны.
Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 07.11.2022
Вчера, 15:49
В США придумали новый сценарий по переговорам Украины и России - СМИВ Брюсселе и Вашингтоне допускают начало мирных переговоров по Украине, но только при условии, что Херсон будет под контролем Киева, сообщает 7 ноября La Repubblica
 
НовостиУкраинапаузапереговорыРоссияВСУ
 
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