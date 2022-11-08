https://ukraina.ru/20221108/1040575421.html

Украине и России нужна пауза, чтобы зафиксировать новую реальность - Норин

Украине и России нужна пауза, чтобы зафиксировать новую реальность - Норин - 08.11.2022 Украина.ру

Украине и России нужна пауза, чтобы зафиксировать новую реальность - Норин

Военный историк, журналист, специалист по вооруженным конфликтам на постсоветском пространстве Евгений Норин заявил в интервью изданию Украина.ру, что у ВСУ с артиллерией большие проблемы и что в артиллерийской дуэли российские ВС значительно сильнее

2022-11-08T07:25

2022-11-08T07:25

2022-11-08T07:25

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Именно поэтому соотношение потерь для Украины достаточно скверные, несмотря на HIMARS и неудачи российских ВС под Харьковом, отмечает Норин. Общая тенденция сохраняется, и это происходит потому, что со стороны России снарядов больше и летят они точнее.Эксперт также отметил, что пауза в военном противостоянии нужна сейчас обеим сторонам. И удары по энергетике Украины могут стать подходящим поводом для того, чтобы "встать и зафиксировать новую реальность".Но Украина не обладает достаточной субъектностью, считает историк. Это действительно страна-террорист-смертник. Они могут продолжать войну, также, как и Россия. Возможности у обеих сторон далеко не исчерпаны. Так что переговоры возможны.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221107/1040563746.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, пауза, переговоры, россия, всу