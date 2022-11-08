https://ukraina.ru/20221108/1040568109.html
Откуда деньги: Домрин назвал источник финансирования украинской "грязной бомбы"
Откуда деньги: Домрин назвал источник финансирования украинской "грязной бомбы" - 08.11.2022 Украина.ру
Откуда деньги: Домрин назвал источник финансирования украинской "грязной бомбы"
С целью формирования военного бюджета в США был принят закон о помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов. Хватит этих денег не только на производство уже существующего в природе оружия, но и на создание нового, например, "грязной бомбы". Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил политолог-американист Александр Домрин
2022-11-08T05:07
2022-11-08T05:07
2022-11-08T05:07
новости
александр домрин
американист
финансирование
грязная бомба
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Он рассказал, что внимательно изучил этот американский закон и обратил внимание на то, что только 10% от указанной суммы предназначается непосредственно Украине, остальное - поддержание американской экономики, военнослужащих и экспертов.Он резюмировал, что Украина в итоге получит старое вооружение и долги, а Пентагон – современное вооружение и новые возможности ведения войны против России.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221104/1040494224.html
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, александр домрин, американист, финансирование, грязная бомба
Новости, Александр Домрин, американист, финансирование, грязная бомба
Откуда деньги: Домрин назвал источник финансирования украинской "грязной бомбы"
С целью формирования военного бюджета в США был принят закон о помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов. Хватит этих денег не только на производство уже существующего в природе оружия, но и на создание нового, например, "грязной бомбы". Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил политолог-американист Александр Домрин
Он рассказал, что внимательно изучил этот американский закон и обратил внимание на то, что только 10% от указанной суммы предназначается непосредственно Украине, остальное - поддержание американской экономики, военнослужащих и экспертов.
"А еще - это моя любимая статья - 500 миллионов долларов в рамках этого закона определили на документирование военных преступлений России против Украины. То есть выделили деньги на то, чего еще нет и скорее всего не будет. А ведь раз финансы есть, их надо освоить. Отсюда нам с вами подсказка: на эти средства все что угодно можно придумать. И грязную бомбу, и Бучу, и Изюм. И опять же все это упадет в копилку американцам, а не Киеву", - рассказал Домрин.
Он резюмировал, что Украина в итоге получит старое вооружение и долги, а Пентагон – современное вооружение и новые возможности ведения войны против России.
Полностью прочитать интервью можно здесь: