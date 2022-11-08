Откуда деньги: Домрин назвал источник финансирования украинской "грязной бомбы"

"А еще - это моя любимая статья - 500 миллионов долларов в рамках этого закона определили на документирование военных преступлений России против Украины. То есть выделили деньги на то, чего еще нет и скорее всего не будет. А ведь раз финансы есть, их надо освоить. Отсюда нам с вами подсказка: на эти средства все что угодно можно придумать. И грязную бомбу, и Бучу, и Изюм. И опять же все это упадет в копилку американцам, а не Киеву", - рассказал Домрин.