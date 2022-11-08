https://ukraina.ru/20221108/1040561992.html

Ищенко объяснил, в каком случае удары по энергетике Украины приведут Россию к победе

Ищенко объяснил, в каком случае удары по энергетике Украины приведут Россию к победе - 08.11.2022 Украина.ру

Ищенко объяснил, в каком случае удары по энергетике Украины приведут Россию к победе

Политолог Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру заявил, что Россия может полностью уничтожить украинскую энергетическую систему, но это не приведет к окончанию войны

2022-11-08T08:00

2022-11-08T08:00

2022-11-08T08:00

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Однако, по словам Ищенко, все эти действия не приведут к ослаблению сопротивления на фронте.Неоднократные подтверждения этому есть в мировой истории, даже в истории Второй мировой войны, напоминает он. Можно сколько угодно долго стрелять по Украине, но это действует только в комплекте с наземными операциями. То есть, все эти удары — это поддержка наземных операций. Это ослабляет сопротивление, но не уничтожает его, подчеркивает эксперт.Если Россия будет проводить активные наземные операции, с глубокими прорывами, то, да, тогда возможно относительно быстро разбить украинскую армию.Полную версию интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221004/1039376978.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, политолог, россия, прорыв