Ищенко объяснил, в каком случае удары по энергетике Украины приведут Россию к победе - 08.11.2022 Украина.ру
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Ищенко объяснил, в каком случае удары по энергетике Украины приведут Россию к победе
Ищенко объяснил, в каком случае удары по энергетике Украины приведут Россию к победе - 08.11.2022 Украина.ру
Ищенко объяснил, в каком случае удары по энергетике Украины приведут Россию к победе
Политолог Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру заявил, что Россия может полностью уничтожить украинскую энергетическую систему, но это не приведет к окончанию войны
2022-11-08T08:00
2022-11-08T08:00
новости
украина
политолог
россия
прорыв
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Однако, по словам Ищенко, все эти действия не приведут к ослаблению сопротивления на фронте.Неоднократные подтверждения этому есть в мировой истории, даже в истории Второй мировой войны, напоминает он. Можно сколько угодно долго стрелять по Украине, но это действует только в комплекте с наземными операциями. То есть, все эти удары — это поддержка наземных операций. Это ослабляет сопротивление, но не уничтожает его, подчеркивает эксперт.Если Россия будет проводить активные наземные операции, с глубокими прорывами, то, да, тогда возможно относительно быстро разбить украинскую армию.Полную версию интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221004/1039376978.html
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новости, украина, политолог, россия, прорыв
Новости, Украина, политолог, Россия, прорыв

Ищенко объяснил, в каком случае удары по энергетике Украины приведут Россию к победе

08:00 08.11.2022
 
© AP / Roman Hrytsyna
- РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© AP / Roman Hrytsyna
Читать в
Политолог Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру заявил, что Россия может полностью уничтожить украинскую энергетическую систему, но это не приведет к окончанию войны
Мы даже полностью можем уничтожить пути сообщения на Украине, взорвать мосты, уничтожить станции, уничтожить парк локомотивов и т. д. Это будет нам недешево стоить, потому что придется уничтожать систему ПВО, придется терять самолеты и т. д. Но, в конце концов, мы можем этого добиться.
Ростислав Ищенко
Ростислав Ищенко
Политолог
Однако, по словам Ищенко, все эти действия не приведут к ослаблению сопротивления на фронте.
Неоднократные подтверждения этому есть в мировой истории, даже в истории Второй мировой войны, напоминает он.
Можно сколько угодно долго стрелять по Украине, но это действует только в комплекте с наземными операциями. То есть, все эти удары — это поддержка наземных операций. Это ослабляет сопротивление, но не уничтожает его, подчеркивает эксперт.
Если Россия будет проводить активные наземные операции, с глубокими прорывами, то, да, тогда возможно относительно быстро разбить украинскую армию.
Если мы будем, как раньше, долбиться лбом в укрепрайон Авдеевки и рассказывать о том, как героическими усилиями за месяц российские военные заняли целую улицу… ну, тогда рано или поздно резервы исчерпаются, придется опять думать, опять мобилизовывать кого-то, или как дальше воевать.
Ростислав Ищенко
Ростислав Ищенко
Политолог
Полную версию интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
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