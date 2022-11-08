https://ukraina.ru/20221108/1040561992.html
Ищенко объяснил, в каком случае удары по энергетике Украины приведут Россию к победе
Ищенко объяснил, в каком случае удары по энергетике Украины приведут Россию к победе - 08.11.2022 Украина.ру
Ищенко объяснил, в каком случае удары по энергетике Украины приведут Россию к победе
Политолог Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру заявил, что Россия может полностью уничтожить украинскую энергетическую систему, но это не приведет к окончанию войны
2022-11-08T08:00
2022-11-08T08:00
2022-11-08T08:00
новости
украина
политолог
россия
прорыв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0a/1039578552_0:65:3525:2047_1920x0_80_0_0_721c2c4a53fb60d2dec658802e69d66a.jpg
Однако, по словам Ищенко, все эти действия не приведут к ослаблению сопротивления на фронте.Неоднократные подтверждения этому есть в мировой истории, даже в истории Второй мировой войны, напоминает он. Можно сколько угодно долго стрелять по Украине, но это действует только в комплекте с наземными операциями. То есть, все эти удары — это поддержка наземных операций. Это ослабляет сопротивление, но не уничтожает его, подчеркивает эксперт.Если Россия будет проводить активные наземные операции, с глубокими прорывами, то, да, тогда возможно относительно быстро разбить украинскую армию.Полную версию интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221004/1039376978.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0a/1039578552_123:0:2852:2047_1920x0_80_0_0_43d8ecfe3286079815f47bbefcb99a5c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, политолог, россия, прорыв
Ищенко объяснил, в каком случае удары по энергетике Украины приведут Россию к победе
Политолог Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру заявил, что Россия может полностью уничтожить украинскую энергетическую систему, но это не приведет к окончанию войны
Мы даже полностью можем уничтожить пути сообщения на Украине, взорвать мосты, уничтожить станции, уничтожить парк локомотивов и т. д. Это будет нам недешево стоить, потому что придется уничтожать систему ПВО, придется терять самолеты и т. д. Но, в конце концов, мы можем этого добиться.
Ростислав Ищенко
Политолог
Однако, по словам Ищенко, все эти действия не приведут к ослаблению сопротивления на фронте.
Неоднократные подтверждения этому есть в мировой истории, даже в истории Второй мировой войны, напоминает он.
Можно сколько угодно долго стрелять по Украине, но это действует только в комплекте с наземными операциями. То есть, все эти удары — это поддержка наземных операций. Это ослабляет сопротивление, но не уничтожает его, подчеркивает эксперт.
Если Россия будет проводить активные наземные операции, с глубокими прорывами, то, да, тогда возможно относительно быстро разбить украинскую армию.
Если мы будем, как раньше, долбиться лбом в укрепрайон Авдеевки и рассказывать о том, как героическими усилиями за месяц российские военные заняли целую улицу… ну, тогда рано или поздно резервы исчерпаются, придется опять думать, опять мобилизовывать кого-то, или как дальше воевать.
Ростислав Ищенко
Политолог
Полную версию интервью с экспертом читайте
на сайте Украина.ру.