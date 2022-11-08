https://ukraina.ru/20221108/1040560718.html
"Втянулись в войну на уничтожение": Ищенко объяснил, почему Запад вредит России
"Втянулись в войну на уничтожение": Ищенко объяснил, почему Запад вредит России - 08.11.2022 Украина.ру
"Втянулись в войну на уничтожение": Ищенко объяснил, почему Запад вредит России
Политолог Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру поделился мнением, что из-за отмены зерновой сделки и приостановки поставок украинского зерна на мировой рынок, Западу будет "ни холодно, ни жарко"
2022-11-08T06:45
2022-11-08T06:45
2022-11-08T06:45
украина
новости
политолог
зерно
зерновая сделка
запад
россия
уничтожение
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До тех пор, пока Россия не победит в этой войне коллективный Запад и не заставит его подписать капитуляцию — до тех пор он будет там, где он может, вредить, уверен Ищенко.Можно полностью разорвать все торговые отношения с Западом, то есть прекратить продавать даже то, что они покупают, но и это не поможет, подчеркивает политолог.Западные страны втянулись в войну на уничтожение, они будут продолжать до тех пор, пока у них есть силы, действовать именно таким образом.Полную версию интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221102/1040407559.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, новости, политолог, зерно, зерновая сделка, запад, россия, уничтожение
Украина, Новости, политолог, зерно, зерновая сделка, Запад, Россия, уничтожение
"Втянулись в войну на уничтожение": Ищенко объяснил, почему Запад вредит России
Политолог Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру поделился мнением, что из-за отмены зерновой сделки и приостановки поставок украинского зерна на мировой рынок, Западу будет "ни холодно, ни жарко"
Можно отменить зерновую сделку, пожалуйста. Тогда украинское зерно тоже не пойдет на мировой рынок, они от этого не умрут, им от этого ни холодно, ни жарко уже. И раньше не было особенно проблемно, а сейчас тем более.
Ростислав Ищенко
Политолог
До тех пор, пока Россия не победит в этой войне коллективный Запад и не заставит его подписать капитуляцию — до тех пор он будет там, где он может, вредить, уверен Ищенко.
Можно полностью разорвать все торговые отношения с Западом, то есть прекратить продавать даже то, что они покупают, но и это не поможет, подчеркивает политолог.
Западные страны втянулись в войну на уничтожение, они будут продолжать до тех пор, пока у них есть силы, действовать именно таким образом.
Полную версию интервью с экспертом читайте
на сайте Украина.ру.