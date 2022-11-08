https://ukraina.ru/20221108/1040560718.html

"Втянулись в войну на уничтожение": Ищенко объяснил, почему Запад вредит России

"Втянулись в войну на уничтожение": Ищенко объяснил, почему Запад вредит России - 08.11.2022 Украина.ру

"Втянулись в войну на уничтожение": Ищенко объяснил, почему Запад вредит России

Политолог Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру поделился мнением, что из-за отмены зерновой сделки и приостановки поставок украинского зерна на мировой рынок, Западу будет "ни холодно, ни жарко"

2022-11-08T06:45

2022-11-08T06:45

2022-11-08T06:45

украина

новости

политолог

зерно

зерновая сделка

запад

россия

уничтожение

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До тех пор, пока Россия не победит в этой войне коллективный Запад и не заставит его подписать капитуляцию — до тех пор он будет там, где он может, вредить, уверен Ищенко.Можно полностью разорвать все торговые отношения с Западом, то есть прекратить продавать даже то, что они покупают, но и это не поможет, подчеркивает политолог.Западные страны втянулись в войну на уничтожение, они будут продолжать до тех пор, пока у них есть силы, действовать именно таким образом.Полную версию интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221102/1040407559.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, новости, политолог, зерно, зерновая сделка, запад, россия, уничтожение