"У России есть серьёзная уязвимость": Ищенко объяснил разницу в позициях Москвы и Киева - 08.11.2022 Украина.ру
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"У России есть серьёзная уязвимость": Ищенко объяснил разницу в позициях Москвы и Киева
"У России есть серьёзная уязвимость": Ищенко объяснил разницу в позициях Москвы и Киева - 08.11.2022 Украина.ру
"У России есть серьёзная уязвимость": Ищенко объяснил разницу в позициях Москвы и Киева
Политолог Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру поделился мнением, что Москва "использовала" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, чтобы он обо всем договорился с Владимиром Зеленским, но это было легко
2022-11-08T04:45
2022-11-08T04:45
новости
украина
политолог
зерно
зерновая сделка
россия
эрдоган
владимир зеленский
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При этом у России есть серьезная уязвимость, потому что Запад давно не заморачивается международным правом, считает Ищенко. Москва же постоянно "рассказывает, что мы белые и пушистые, что мы не такие и действуем в соответствии с международным правом".А международное право не предполагает возможности останавливать караваны с зерновозами, особенно, если они будут сопровождаться военными кораблями, напоминает политолог.Международное право диктует очень понятные и прозрачные моменты, в частности, морское право. Любой военный корабль любого государства, в любой точке мирового океана может остановить любое торговое судно и досмотреть его, заключает он.На прошлой неделе, 2 ноября, Россия возобновила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины. В Минобороны РФ уточнили, что благодаря участию ООН и Турции от Киева получены письменные гарантии, что "зерновой коридор" не будет использоваться им для ведения боевых действий против России.Президент Владимир Путин заявил, что если Россия снова выйдет из сделки в случае нарушения Киевом своих обязательств, то весь объем зерна в адрес беднейших стран Москва поставит безвозмездно.Полную версию интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, политолог, зерно, зерновая сделка, россия, эрдоган, владимир зеленский
Новости, Украина, политолог, зерно, зерновая сделка, Россия, Эрдоган, Владимир Зеленский

"У России есть серьёзная уязвимость": Ищенко объяснил разницу в позициях Москвы и Киева

04:45 08.11.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВолгоградские аграрии увеличивают отгрузку зерна на экспорт
Волгоградские аграрии увеличивают отгрузку зерна на экспорт - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости . Кирилл Брага
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Политолог Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру поделился мнением, что Москва "использовала" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, чтобы он обо всем договорился с Владимиром Зеленским, но это было легко
В принципе, с Зеленским договориться на эту тему было легко, надо было только позвонить ему и сказать – ну, это же не вы нападаете на Севастополь из зернового коридора, вы же не используете, вы не будете впредь использовать? Зеленский сказал – нет, не используем и не будем использовать.
Ростислав Ищенко
Ростислав Ищенко
Политолог
При этом у России есть серьезная уязвимость, потому что Запад давно не заморачивается международным правом, считает Ищенко. Москва же постоянно "рассказывает, что мы белые и пушистые, что мы не такие и действуем в соответствии с международным правом".
А международное право не предполагает возможности останавливать караваны с зерновозами, особенно, если они будут сопровождаться военными кораблями, напоминает политолог.
Международное право диктует очень понятные и прозрачные моменты, в частности, морское право. Любой военный корабль любого государства, в любой точке мирового океана может остановить любое торговое судно и досмотреть его, заключает он.
На прошлой неделе, 2 ноября, Россия возобновила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины. В Минобороны РФ уточнили, что благодаря участию ООН и Турции от Киева получены письменные гарантии, что "зерновой коридор" не будет использоваться им для ведения боевых действий против России.
Президент Владимир Путин заявил, что если Россия снова выйдет из сделки в случае нарушения Киевом своих обязательств, то весь объем зерна в адрес беднейших стран Москва поставит безвозмездно.
Полную версию интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Турецкую Республику - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 08:59
Анкара и Москва — партнеры навек. Эрдоган убеждает Европу Путиным и Россией и сохраняет зерновую сделку
 
НовостиУкраинаполитологзернозерновая сделкаРоссияЭрдоганВладимир Зеленский
 
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Заголовок открываемого материала
04:45"У России есть серьёзная уязвимость": Ищенко объяснил разницу в позициях Москвы и Киева
04:30Корнилов доказал, что Зеленский действует не в интересах украинцев
04:15"Наименьшие репутационные потери": Ищенко объяснил, зачем РФ вернулась к участию в зерновой сделке
04:07"Деньги на то, чего нет": Домрин изучил финансовый план американской помощи Украине
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