https://ukraina.ru/20221108/1040557030.html

"У России есть серьёзная уязвимость": Ищенко объяснил разницу в позициях Москвы и Киева

"У России есть серьёзная уязвимость": Ищенко объяснил разницу в позициях Москвы и Киева - 08.11.2022 Украина.ру

"У России есть серьёзная уязвимость": Ищенко объяснил разницу в позициях Москвы и Киева

Политолог Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру поделился мнением, что Москва "использовала" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, чтобы он обо всем договорился с Владимиром Зеленским, но это было легко

2022-11-08T04:45

2022-11-08T04:45

2022-11-08T04:45

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владимир зеленский

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При этом у России есть серьезная уязвимость, потому что Запад давно не заморачивается международным правом, считает Ищенко. Москва же постоянно "рассказывает, что мы белые и пушистые, что мы не такие и действуем в соответствии с международным правом".А международное право не предполагает возможности останавливать караваны с зерновозами, особенно, если они будут сопровождаться военными кораблями, напоминает политолог.Международное право диктует очень понятные и прозрачные моменты, в частности, морское право. Любой военный корабль любого государства, в любой точке мирового океана может остановить любое торговое судно и досмотреть его, заключает он.На прошлой неделе, 2 ноября, Россия возобновила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины. В Минобороны РФ уточнили, что благодаря участию ООН и Турции от Киева получены письменные гарантии, что "зерновой коридор" не будет использоваться им для ведения боевых действий против России.Президент Владимир Путин заявил, что если Россия снова выйдет из сделки в случае нарушения Киевом своих обязательств, то весь объем зерна в адрес беднейших стран Москва поставит безвозмездно.Полную версию интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221103/1040452066.html

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новости, украина, политолог, зерно, зерновая сделка, россия, эрдоган, владимир зеленский