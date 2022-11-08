https://ukraina.ru/20221108/1040557030.html
"У России есть серьёзная уязвимость": Ищенко объяснил разницу в позициях Москвы и Киева
"У России есть серьёзная уязвимость": Ищенко объяснил разницу в позициях Москвы и Киева - 08.11.2022 Украина.ру
"У России есть серьёзная уязвимость": Ищенко объяснил разницу в позициях Москвы и Киева
Политолог Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру поделился мнением, что Москва "использовала" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, чтобы он обо всем договорился с Владимиром Зеленским, но это было легко
2022-11-08T04:45
2022-11-08T04:45
2022-11-08T04:45
новости
украина
политолог
зерно
зерновая сделка
россия
эрдоган
владимир зеленский
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При этом у России есть серьезная уязвимость, потому что Запад давно не заморачивается международным правом, считает Ищенко. Москва же постоянно "рассказывает, что мы белые и пушистые, что мы не такие и действуем в соответствии с международным правом".А международное право не предполагает возможности останавливать караваны с зерновозами, особенно, если они будут сопровождаться военными кораблями, напоминает политолог.Международное право диктует очень понятные и прозрачные моменты, в частности, морское право. Любой военный корабль любого государства, в любой точке мирового океана может остановить любое торговое судно и досмотреть его, заключает он.На прошлой неделе, 2 ноября, Россия возобновила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины. В Минобороны РФ уточнили, что благодаря участию ООН и Турции от Киева получены письменные гарантии, что "зерновой коридор" не будет использоваться им для ведения боевых действий против России.Президент Владимир Путин заявил, что если Россия снова выйдет из сделки в случае нарушения Киевом своих обязательств, то весь объем зерна в адрес беднейших стран Москва поставит безвозмездно.Полную версию интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221103/1040452066.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, политолог, зерно, зерновая сделка, россия, эрдоган, владимир зеленский
Новости, Украина, политолог, зерно, зерновая сделка, Россия, Эрдоган, Владимир Зеленский
"У России есть серьёзная уязвимость": Ищенко объяснил разницу в позициях Москвы и Киева
Политолог Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру поделился мнением, что Москва "использовала" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, чтобы он обо всем договорился с Владимиром Зеленским, но это было легко
В принципе, с Зеленским договориться на эту тему было легко, надо было только позвонить ему и сказать – ну, это же не вы нападаете на Севастополь из зернового коридора, вы же не используете, вы не будете впредь использовать? Зеленский сказал – нет, не используем и не будем использовать.
Ростислав Ищенко
Политолог
При этом у России есть серьезная уязвимость, потому что Запад давно не заморачивается международным правом, считает Ищенко. Москва же постоянно "рассказывает, что мы белые и пушистые, что мы не такие и действуем в соответствии с международным правом".
А международное право не предполагает возможности останавливать караваны с зерновозами, особенно, если они будут сопровождаться военными кораблями, напоминает политолог.
Международное право диктует очень понятные и прозрачные моменты, в частности, морское право. Любой военный корабль любого государства, в любой точке мирового океана может остановить любое торговое судно и досмотреть его, заключает он.
На прошлой неделе, 2 ноября, Россия возобновила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины. В Минобороны РФ уточнили, что благодаря участию ООН и Турции от Киева получены письменные гарантии, что "зерновой коридор" не будет использоваться им для ведения боевых действий против России.
Президент Владимир Путин
заявил, что если Россия снова выйдет из сделки в случае нарушения Киевом своих обязательств, то весь объем зерна в адрес беднейших стран Москва поставит безвозмездно.
Полную версию интервью с экспертом читайте
на сайте Украина.ру.