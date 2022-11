https://ukraina.ru/20221108/1040428164.html

Настал день, которого Зеленский боялся. Промежуточные выборы в Конгресс США и их последствия для Украины

Настал день, которого Зеленский боялся. Промежуточные выборы в Конгресс США и их последствия для Украины - 08.11.2022 Украина.ру

Настал день, которого Зеленский боялся. Промежуточные выборы в Конгресс США и их последствия для Украины

1-й вторник после 1-го понедельника ноября наступил, а это значит, в США день выборов

2022-11-08T02:38

2022-11-08T02:38

2022-11-08T02:40

эксклюзив

сша

выборы

джо байден

демократы

республиканская партия

украина

военная помощь

дмитрий кулеба

давид арахамия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/02/1040439640_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_accb8138ce92e73d88a15452a0d6b0d4.jpg.webp

На кону все 435 мест в Палате представителей и мандаты 1/3 сенаторов (35 из 100). У республиканцев, которые последние 2 года были отрезаны от Белого дома и обеих палат Конгресса, есть реальные шансы получить контроль над Палатой представителей, а вместе с ним и право влиять на решения по ключевым вопросам, в том числе об оказании помощи Украине.Американцы решат судьбу помощи УкраинеЛидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти, который в случае победы партии на промежуточных выборах станет председателем нижней палаты Конгресса, сообщила газета The Washington Post, пообещал, что республиканцы выступят против увеличения объёма финансирования Украины."Есть вещи, которые (Белый дом – ред.) не делает внутри страны. Украина важна, но в то же время она не может быть единственным делом, которым они занимаются, и это не может быть карт-бланш", — заявил он тогда.Однако вскоре после этого, как рассказали источники телеканала CNN, политик в общении с конгрессменами-республиканцами утверждал, что его слова вырвали из контекста, - об отказе от поддержки Украины не было и речи, он говорил о необходимости усилить контроль за выделением федеральных средств по этой статье. Маккарти подчеркнул, что при республиканцах Конгресс не будет "автоматически штамповать" запросы на дополнительную помощь Киеву.Украинские чиновники были потрясены, услышав заявление лидера республиканского меньшинства в Палате представителей о возможном сокращении помощи, написала британская газета Financial Times. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал изданию, что всего несколько недель назад американские законодатели заверяли украинскую делегацию, посетившую Штаты с визитом, в двухпартийной поддержке. В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Axios заявил, что в Киеве обеспокоены прозвучавшими заявлениями и считают их несправедливыми. Недоумение насчёт слов Маккарти также выразил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.И такая паника в Киеве понятна. Ещё в конце мая бюджет страны на 2/3 обеспечивался за счёт международных грантов и кредитов, сообщал министр финансов Украины Сергей Марченко, а сейчас наверняка и того больше. Напрямую от внешнего мира зависит и армия – советник главы МВД Украины Антон Геращенко признал, что без западной помощи ВСУ способны воевать несколько месяцев.Украина вдрызг рассорила республиканцевВне зависимости от результатов промежуточных выборов в Конгресс полного отказа Вашингтона от помощи Киеву не будет – слишком высоки ставки, чтобы взять и всё бросить в одночасье. Однако не всё так однозначно, прежде всего для самой Америки. 31 октября в The Washington Post вышла статья об усилении разногласий внутри Республиканской партии по поводу дальнейшей помощи Украине. В последнюю неделю октября группа законодателей-республиканцев выступила против предложенного демократами пункта в проекте оборонного бюджета, который позволил бы США передавать доходы от конфискованной собственности россиян в качестве помощи Киеву. Республиканцы настаивают, что деньги нужно использовать для решения собственных внутренних проблем. Кроме того, внутри партии есть 2 диаметрально противоположные по взглядам группы: "ястребы старой закалки", выступающие за сохранение и даже расширение программы помощи Украине, а также крайне правые политики, которые "повторяют похвалы Трампа в адрес президента России Владимира Путина" и призывают прекратить помощь Украине вовсе."В рядах республиканцев образовался редкий раскол, который может перерасти в борьбу более открытого характера, если они получат большинство в Конгрессе", - предупреждает The Washington Post.На демократов целиком и полностью Банковой тоже не стоит рассчитыватьДемократы по украинскому вопросу тоже не столь солидарны, как может показаться. 24 октября группа из 30 конгрессменов, представляющих прогрессивное крыло партии, направила письмо президенту США Джо Байдену с призывом начать прямые переговоры с Россией по ситуации вокруг Украины, а также "дополнить военную и экономическую поддержку, оказанную Киеву со стороны Вашингтона, активными дипломатическими мерами, удвоив усилия с целью создания реалистичных условий для прекращения огня".Это письмо, как сообщил The Washington Post, усилило растущее беспокойство в Киеве относительно сохранения важнейшей финансовой и военной поддержки со стороны Вашингтона, особенно если республиканцы получат контроль над Конгрессом по итогам промежуточных выборов. Украинский чиновник, слова которого приводит газета, расценил это послание как обнадеживающий сигнал для руководства РФ.Однако уже на следующий день, 25 октября, американские законодатели отозвали своё обращение. Лидер прогрессивной фракции демократов в Палате представителей Прамила Джаяпал - одна из авторов письма - сказала, что послание было составлено несколько месяцев назад, с тех пор ситуация изменилась, но помощники без проверки со стороны конгрессменов опубликовали его сейчас. Впрочем, выглядело это, откровенно говоря, не более, чем как попытка оправдаться. Эксперты не исключают, что прогрессисты ретировали после того, как им пригрозили пальчиком из Белого дома - не смейте вести самостоятельную политику.Так или иначе, если такой письмо появилось, то явно не безосновательно, значит, сомнения насчёт поддержки Украины в рядах демократов всё-таки есть.И всё же вопросы естьЗа неделю до выборов в Конгресс обозреватель журнала Newsweek Алисса Блейкмор выделила 3 повода, вызывающих беспокойство по поводу помощи США Украине:1.Вашингтон постоянно возобновляет свои обещания поддержки Украины, в то время как другие страны сейчас пересматривают финансовые обязательства.С момента прихода Байдена к власти Киев получил от Вашингтона $18 млрд, отмечает автор статьи, а с начала военной спецоперации РФ, как сообщил 12 октября глава Пентагона Ллойд Остин, - $16,8 млрд.2. Злоупотребление нынешней администрацией Белого дома полномочиями по выделению средств для Украины: в период с августа 2021 года по октябрь 2022-го Байден воспользовался правом без согласования с Конгрессом предоставить средства Киеву 24 раза (на общую сумму $10,9 млрд), для сравнения, в 2011-2015 финансовых годах 13 раз и $11 млрд.Это позволяет Байдену устранить один из элементов системы сдержек и противовесов, обеспечивающий финансовую прозрачность, подчёркивает Блейкмор.3. Украина имеет репутацию коррумпированной квазидемократии. Лишь 1/3 предоставленной военной помощи достигает цели, а с 2015 года в стране наблюдается всплеск продажи оружия на чёрном рынке."Политики и чиновники хотели бы, чтобы американская общественность поверила, что они поддерживают достойное, свободолюбивое правительство, но местом назначения отправляемых из страны денег налогоплательщиков является государство, погрязшее в коррупции", — говорится в статье.Таким образом, от исхода промежуточных выборов в Конгресс зависит как будут жить США в ближайшие 2 года и Украина – с января 2023 года, когда избранный состав американских законодателей вступит в должность.

https://ukraina.ru/20220905/1038437174.html

https://ukraina.ru/20221027/1040209604.html

https://ukraina.ru/20221026/1040159152.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, выборы, джо байден, демократы, республиканская партия, украина, военная помощь, дмитрий кулеба, давид арахамия