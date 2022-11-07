https://ukraina.ru/20221107/1040572964.html

СМИ рассказали о шоке Коломойского от национализации его активов на Украине

СМИ рассказали о шоке Коломойского от национализации его активов на Украине - 07.11.2022 Украина.ру

СМИ рассказали о шоке Коломойского от национализации его активов на Украине

Украинские СМИ сообщают, что местный олигарх Игорь Коломойский "шокирован" решением о национализации его пакетов в "Укрнафте" и "Укртатнафте"

2022-11-07T16:39

2022-11-07T16:39

2022-11-07T16:39

новости

украина

олигарх

игорь коломойский

национализация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103031/87/1030318771_0:0:1500:843_1920x0_80_0_0_f0b894063c5641b7ab2fbb1ecd9b309a.jpg

Люди из окружения олигарха заявили, что не владеют сведениями о мотивах и юридическом обосновании такого решения.Ранее сообщалось, что украинские власти решили национализировать компании "Укрнафта", "Укртатнафта", "Мотор Сич" и "АвтоКрАЗ". Принудительное отчуждение акций предприятий в пользу государства произошло 6 ноября. Решение приняли представители Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.Владимир Зеленский ранее сообщил, что планирует лишить гражданства некоторых лиц, включая Коломойского. Советник руководителя Офиса Зеленского Сергей Лещенко не исключил передачи олигарха Игоря Коломойского США, где в отношении него введены рестрикции и проходит расследование.

https://ukraina.ru/20221107/1040563542.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, олигарх, игорь коломойский, национализация