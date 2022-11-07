СМИ рассказали о шоке Коломойского от национализации его активов на Украине - 07.11.2022 Украина.ру
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СМИ рассказали о шоке Коломойского от национализации его активов на Украине
СМИ рассказали о шоке Коломойского от национализации его активов на Украине - 07.11.2022 Украина.ру
СМИ рассказали о шоке Коломойского от национализации его активов на Украине
Украинские СМИ сообщают, что местный олигарх Игорь Коломойский "шокирован" решением о национализации его пакетов в "Укрнафте" и "Укртатнафте"
2022-11-07T16:39
2022-11-07T16:39
новости
украина
олигарх
игорь коломойский
национализация
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Люди из окружения олигарха заявили, что не владеют сведениями о мотивах и юридическом обосновании такого решения.Ранее сообщалось, что украинские власти решили национализировать компании "Укрнафта", "Укртатнафта", "Мотор Сич" и "АвтоКрАЗ". Принудительное отчуждение акций предприятий в пользу государства произошло 6 ноября. Решение приняли представители Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.Владимир Зеленский ранее сообщил, что планирует лишить гражданства некоторых лиц, включая Коломойского. Советник руководителя Офиса Зеленского Сергей Лещенко не исключил передачи олигарха Игоря Коломойского США, где в отношении него введены рестрикции и проходит расследование.
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новости, украина, олигарх, игорь коломойский, национализация
Новости, Украина, олигарх, Игорь Коломойский, национализация

СМИ рассказали о шоке Коломойского от национализации его активов на Украине

16:39 07.11.2022
 
© Фото : скриншот видео "BIHUS info"Игорь Коломойский
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© Фото : скриншот видео "BIHUS info"
Читать в
Украинские СМИ сообщают, что местный олигарх Игорь Коломойский "шокирован" решением о национализации его пакетов в "Укрнафте" и "Укртатнафте"
Люди из окружения олигарха заявили, что не владеют сведениями о мотивах и юридическом обосновании такого решения.

"Это обнаружили сегодня утром регистраторы и юристы по реестрам. Для Коломойского и всего его окружения это было шоком - никто такого не ожидал", - сообщают источники

Ранее сообщалось, что украинские власти решили национализировать компании "Укрнафта", "Укртатнафта", "Мотор Сич" и "АвтоКрАЗ".
Принудительное отчуждение акций предприятий в пользу государства произошло 6 ноября. Решение приняли представители Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Владимир Зеленский ранее сообщил, что планирует лишить гражданства некоторых лиц, включая Коломойского. Советник руководителя Офиса Зеленского Сергей Лещенко не исключил передачи олигарха Игоря Коломойского США, где в отношении него введены рестрикции и проходит расследование.
Игорь Коломойский
14:10
На Украине национализировали предприятия Коломойского и Богуслаева - СМИРешение о национализации "Укрнафты", "Мотор Сич", "АвтоКрАЗа" и "Запорожтрансформатора" приняли в Нацкомисии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, пишут 7 ноября журналисты "Экономической правды"
 
НовостиУкраинаолигархИгорь Коломойскийнационализация
 
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