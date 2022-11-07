СМИ рассказали о шоке Коломойского от национализации его активов на Украине
© Фото : скриншот видео "BIHUS info"Игорь Коломойский
© Фото : скриншот видео "BIHUS info"
Украинские СМИ сообщают, что местный олигарх Игорь Коломойский "шокирован" решением о национализации его пакетов в "Укрнафте" и "Укртатнафте"
Люди из окружения олигарха заявили, что не владеют сведениями о мотивах и юридическом обосновании такого решения.
"Это обнаружили сегодня утром регистраторы и юристы по реестрам. Для Коломойского и всего его окружения это было шоком - никто такого не ожидал", - сообщают источники
Ранее сообщалось, что украинские власти решили национализировать компании "Укрнафта", "Укртатнафта", "Мотор Сич" и "АвтоКрАЗ".
Принудительное отчуждение акций предприятий в пользу государства произошло 6 ноября. Решение приняли представители Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Владимир Зеленский ранее сообщил, что планирует лишить гражданства некоторых лиц, включая Коломойского. Советник руководителя Офиса Зеленского Сергей Лещенко не исключил передачи олигарха Игоря Коломойского США, где в отношении него введены рестрикции и проходит расследование.