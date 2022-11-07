Город под Белгородом попал под обстрел и остался без света - 07.11.2022 Украина.ру
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Город под Белгородом попал под обстрел и остался без света
Город под Белгородом попал под обстрел и остался без света - 07.11.2022 Украина.ру
Город под Белгородом попал под обстрел и остался без света
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 7 ноября в своем Telegram-канале сообщил, что приграничный город Грайворон и соседнее село остались без света после обстрела
2022-11-07T14:57
2022-11-07T14:57
белгородская область
новости
обстрелы
электроэнергия
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"По предварительным данным, пострадавших нет. Осколками снаряда поврежден трансформаторный блок, в связи с этим произошло частичное отключение электроэнергии в городе и соседнем селе. Все оперативные и аварийные службы выехали на место",— написал Гладков.Обстрелы территории Белгородской области ведутся с начала специальной военной операции на территории Украины.С конца февраля в регионе погибли несколько человек и пострадали сотни домов и зданий. С начала осени обстрелы участились: в октябре жители Белгорода почти ежедневно сообщают в соцсетях о работе системы противовоздушной обороны, а в приграничном городе Шебекино от падения снаряда погибли два человека, 13 были ранены. В середине октября снаряд попал в многоэтажку в густонаселенном районе Белгорода, но никто не пострадал.Ранее военный эксперт Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру заявлял, что в ответ на обстрелы и теракты в РФ Россия могла бы нанести удары по центрам принятия решений на Украине. Но "удар по центру принятия решений – это обоюдоострое оружие в политическом плане", он должен нести четкий сигнал и быть осуществлен с максимальной эффективностью, полагает эксперт.
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белгородская область, новости, обстрелы, электроэнергия
Белгородская область, Новости, обстрелы, электроэнергия

Город под Белгородом попал под обстрел и остался без света

14:57 07.11.2022
 
© РИА Новости . Артем Креминский / Перейти в фотобанкСитуация с энергоснабжением Крыма
Ситуация с энергоснабжением Крыма - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости . Артем Креминский
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 7 ноября в своем Telegram-канале сообщил, что приграничный город Грайворон и соседнее село остались без света после обстрела
"По предварительным данным, пострадавших нет. Осколками снаряда поврежден трансформаторный блок, в связи с этим произошло частичное отключение электроэнергии в городе и соседнем селе. Все оперативные и аварийные службы выехали на место",— написал Гладков.
Обстрелы территории Белгородской области ведутся с начала специальной военной операции на территории Украины.
С конца февраля в регионе погибли несколько человек и пострадали сотни домов и зданий.
С начала осени обстрелы участились: в октябре жители Белгорода почти ежедневно сообщают в соцсетях о работе системы противовоздушной обороны, а в приграничном городе Шебекино от падения снаряда погибли два человека, 13 были ранены. В середине октября снаряд попал в многоэтажку в густонаселенном районе Белгорода, но никто не пострадал.
Ранее военный эксперт Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру заявлял, что в ответ на обстрелы и теракты в РФ Россия могла бы нанести удары по центрам принятия решений на Украине. Но "удар по центру принятия решений – это обоюдоострое оружие в политическом плане", он должен нести четкий сигнал и быть осуществлен с максимальной эффективностью, полагает эксперт.
 
Белгородская областьНовостиобстрелыэлектроэнергия
 
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