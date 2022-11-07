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Город под Белгородом попал под обстрел и остался без света

Город под Белгородом попал под обстрел и остался без света - 07.11.2022 Украина.ру

Город под Белгородом попал под обстрел и остался без света

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 7 ноября в своем Telegram-канале сообщил, что приграничный город Грайворон и соседнее село остались без света после обстрела

2022-11-07T14:57

2022-11-07T14:57

2022-11-07T14:57

белгородская область

новости

обстрелы

электроэнергия

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"По предварительным данным, пострадавших нет. Осколками снаряда поврежден трансформаторный блок, в связи с этим произошло частичное отключение электроэнергии в городе и соседнем селе. Все оперативные и аварийные службы выехали на место",— написал Гладков.Обстрелы территории Белгородской области ведутся с начала специальной военной операции на территории Украины.С конца февраля в регионе погибли несколько человек и пострадали сотни домов и зданий. С начала осени обстрелы участились: в октябре жители Белгорода почти ежедневно сообщают в соцсетях о работе системы противовоздушной обороны, а в приграничном городе Шебекино от падения снаряда погибли два человека, 13 были ранены. В середине октября снаряд попал в многоэтажку в густонаселенном районе Белгорода, но никто не пострадал.Ранее военный эксперт Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру заявлял, что в ответ на обстрелы и теракты в РФ Россия могла бы нанести удары по центрам принятия решений на Украине. Но "удар по центру принятия решений – это обоюдоострое оружие в политическом плане", он должен нести четкий сигнал и быть осуществлен с максимальной эффективностью, полагает эксперт.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

белгородская область, новости, обстрелы, электроэнергия