https://ukraina.ru/20221107/1040564095.html

ВС РФ отразили наступление ВСУ на двух направлениях

ВС РФ отразили наступление ВСУ на двух направлениях - 07.11.2022 Украина.ру

ВС РФ отразили наступление ВСУ на двух направлениях

Российские войска отразили наступление ВСУ на Николаево-Криворожском и Купянском направлениях, сообщает Минобороны РФ 7 ноября

2022-11-07T14:13

2022-11-07T14:13

2022-11-07T14:13

новости

минобороны рф

вс рф

всу

наступление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101557/39/1015573970_0:0:902:508_1920x0_80_0_0_f6bda2e6cb02533f7c80c7086fba8e13.jpg

Сообщается, что под Купянском ВСУ потеряли 100 человек военнослужащих, среди них были иностранные наемники.Кроме того, в военном ведомстве сообщили о том, чтто средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области.Если бы Украина не осознавала, что Запад поддерживает ее, то Киев бы уже выполнил справедливые и посильные требования России в рамках СВО, сказал ранее военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221105/1040525167.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, минобороны рф, вс рф, всу, наступление