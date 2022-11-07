ВС РФ отразили наступление ВСУ на двух направлениях - 07.11.2022 Украина.ру
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ВС РФ отразили наступление ВСУ на двух направлениях
ВС РФ отразили наступление ВСУ на двух направлениях - 07.11.2022 Украина.ру
ВС РФ отразили наступление ВСУ на двух направлениях
Российские войска отразили наступление ВСУ на Николаево-Криворожском и Купянском направлениях, сообщает Минобороны РФ 7 ноября
2022-11-07T14:13
2022-11-07T14:13
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вс рф
всу
наступление
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Сообщается, что под Купянском ВСУ потеряли 100 человек военнослужащих, среди них были иностранные наемники.Кроме того, в военном ведомстве сообщили о том, чтто средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области.Если бы Украина не осознавала, что Запад поддерживает ее, то Киев бы уже выполнил справедливые и посильные требования России в рамках СВО, сказал ранее военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру.
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новости, минобороны рф, вс рф, всу, наступление
Новости, Минобороны РФ, ВС РФ, ВСУ, наступление

ВС РФ отразили наступление ВСУ на двух направлениях

14:13 07.11.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкАвиаудары ВКС России по позициям ИГ в Сирии
Авиаудары ВКС России по позициям ИГ в Сирии
© Министерство обороны РФ
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Российские войска отразили наступление ВСУ на Николаево-Криворожском и Купянском направлениях, сообщает Минобороны РФ 7 ноября
Российские артиллеристы отразили наступление ВСУ на николаево-криворожском направлении, противник отброшен на исходные позиции. ВС РФ остановили наступление двух батальонов ВСУ, усиленных наемниками, на купянском направлении.
Сообщается, что под Купянском ВСУ потеряли 100 человек военнослужащих, среди них были иностранные наемники.
Кроме того, в военном ведомстве сообщили о том, чтто средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области.
Если бы Украина не осознавала, что Запад поддерживает ее, то Киев бы уже выполнил справедливые и посильные требования России в рамках СВО, сказал ранее военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру.
Брифинг официального представителя Минобороны России И. Конашенкова
5 ноября, 15:36
ВСУ несут большие потери в Донбассе и на юге – МинобороныВС РФ огнем артиллерии и активными действиями штурмовых групп поразили подразделения ВСУ на Южно-Донецком направлении, сообщает Минобороны России 5 ноября
 
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