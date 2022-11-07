https://ukraina.ru/20221107/1040564095.html
ВС РФ отразили наступление ВСУ на двух направлениях
ВС РФ отразили наступление ВСУ на двух направлениях - 07.11.2022 Украина.ру
ВС РФ отразили наступление ВСУ на двух направлениях
Российские войска отразили наступление ВСУ на Николаево-Криворожском и Купянском направлениях, сообщает Минобороны РФ 7 ноября
2022-11-07T14:13
2022-11-07T14:13
2022-11-07T14:13
новости
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Сообщается, что под Купянском ВСУ потеряли 100 человек военнослужащих, среди них были иностранные наемники.Кроме того, в военном ведомстве сообщили о том, чтто средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области.Если бы Украина не осознавала, что Запад поддерживает ее, то Киев бы уже выполнил справедливые и посильные требования России в рамках СВО, сказал ранее военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221105/1040525167.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, минобороны рф, вс рф, всу, наступление
Новости, Минобороны РФ, ВС РФ, ВСУ, наступление
ВС РФ отразили наступление ВСУ на двух направлениях
Российские войска отразили наступление ВСУ на Николаево-Криворожском и Купянском направлениях, сообщает Минобороны РФ 7 ноября
Российские артиллеристы отразили наступление ВСУ на николаево-криворожском направлении, противник отброшен на исходные позиции. ВС РФ остановили наступление двух батальонов ВСУ, усиленных наемниками, на купянском направлении.
Сообщается, что под Купянском ВСУ потеряли 100 человек военнослужащих, среди них были иностранные наемники.
Кроме того, в военном ведомстве сообщили о том, чтто средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области.
Если бы Украина не осознавала, что Запад поддерживает ее, то Киев бы уже выполнил справедливые и посильные требования России в рамках СВО, сказал ранее военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру.