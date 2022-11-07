https://ukraina.ru/20221107/1040536275.html
Придет время – ответят. Военный эксперт о том, как Россия наказала Британию за подрыв "Северного потока"
Придет время – ответят. Военный эксперт о том, как Россия наказала Британию за подрыв "Северного потока" - 07.11.2022 Украина.ру
Придет время – ответят. Военный эксперт о том, как Россия наказала Британию за подрыв "Северного потока"
Прежде всего России необходимо вывести на чистую воду всех, кто организовал теракты на газопроводах "Северный поток". Это сейчас важнее, чем все остальное. Потому что ситуация работает против Британии. Об этом рассказал военный политолог Иван Коновалов в интервью изданию Украина.ру
2022-11-07T07:00
2022-11-07T07:00
2022-11-07T07:00
новости
россия
великобритания
теракт
северный поток-2
северный поток
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Ранее в Минобороны РФ России заявили, что представители ВМС Великобритании принимали участие в планировании и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2". Как отметили в ведомстве, это же подразделение помогало террористам ВСУ в атаке на Севастополь с помощью беспилотников.Им нужно что-то объявить, а объявить они ничего не могут. Они пытались обвинять Россию, но поняли, что это не работает, потому что России это не нужно и этому никто не поверит, подчеркнул Коновалов.Поэтому России не надо на это никак отвечать Великобритании. Придет время – они за все ответят, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1b/1039139459_0:0:926:694_1920x0_80_0_0_d1fdf7b65b5a8c7cfd1f4d927651a600.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, великобритания, теракт, северный поток-2, северный поток
Новости, Россия, Великобритания, теракт, Северный поток-2, Северный поток
Придет время – ответят. Военный эксперт о том, как Россия наказала Британию за подрыв "Северного потока"
Прежде всего России необходимо вывести на чистую воду всех, кто организовал теракты на газопроводах "Северный поток". Это сейчас важнее, чем все остальное. Потому что ситуация работает против Британии. Об этом рассказал военный политолог Иван Коновалов в интервью изданию Украина.ру
Ранее в Минобороны РФ России заявили, что представители ВМС Великобритании принимали участие в планировании и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2". Как отметили в ведомстве, это же подразделение помогало террористам ВСУ в атаке на Севастополь с помощью беспилотников.
"Все страны, которые участвовали в этом расследовании (Дания, Швеция и Германия), молчат и сопят в тряпочку, потому что они покрывают англосаксов. Но считать людей в Европе идиотами тоже довольно сложно. Они понимают, что происходит. Поэтому ситуация работает против англосаксов", - указал эксперт.
Им нужно что-то объявить, а объявить они ничего не могут. Они пытались обвинять Россию, но поняли, что это не работает, потому что России это не нужно и этому никто не поверит, подчеркнул Коновалов.
Поэтому России не надо на это никак отвечать Великобритании. Придет время – они за все ответят, заключил собеседник издания.