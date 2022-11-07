https://ukraina.ru/20221107/1040530981.html

Мы выйдем им в тыл? Военный эксперт о том, почему власти Херсона "пугают" людей наступлением ВСУ

Мы выйдем им в тыл? Военный эксперт о том, почему власти Херсона "пугают" людей наступлением ВСУ - 07.11.2022 Украина.ру

Мы выйдем им в тыл? Военный эксперт о том, почему власти Херсона "пугают" людей наступлением ВСУ

Российское руководство действительно готовится к худшим вариантам развития событий под Херсоном. Вероятность того, что на правом берегу Днепра будут ожесточенные бои, никогда не сбрасывалась со счетов. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру

2022-11-07T09:00

2022-11-07T09:00

2022-11-07T09:00

новости

херсон

всу

днепр

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Ранее Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что активизация боевых действий в Херсонской области может произойти в ближайшие 1,5-2 недели, возможны бои в самом Херсоне.У нас есть разведданные и понимание, что украинская сторона с опорой на Никополь\Кривой Рог и Николаев попытается начать наступление, чтобы перехватить переправы через Днепр, уточнил специалист.Учитывая, что если начнутся масштабные военные действия, гражданское население вряд ли будет чувствовать себя в безопасности. Поэтому его эвакуация на левый берег и частичное отселение Левобережья (существует же еще угроза прорыва дамбы Каховской ГЭС) – это превентивные меры, которые серьезно отличаются от действий украинской стороны. Киев же вообще использовал население Мариуполя, Попасной и Северодонецка как живой щит, размещая войска в жилой застройке, откуда не были отселены люди, уверен он.Так что военное руководство и ВГА делают все правильно, защищая местное население и готовясь к обороне, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, херсон, всу, днепр