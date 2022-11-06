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Герой России объяснил, с чем связано большое число наемников в ВСУ

Герой России объяснил, с чем связано большое число наемников в ВСУ - 06.11.2022 Украина.ру

Герой России объяснил, с чем связано большое число наемников в ВСУ

На стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в основном воюют иностранные наемники, поскольку украинских военнослужащих осталось мало. Об этом 5 ноября заявил Герой России, ветеран военной разведки Рустем Клупов, передает МК

2022-11-06T11:55

2022-11-06T11:55

2022-11-06T11:55

новости

всу

иностранные наемники

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"Не хватает украинцев. Мобилизационный ресурс Украины исчерпан. Это подтверждается не только большим количеством наемников, <...> а еще и тем, что все чаще в плен попадают люди уже зрелого и даже пожилого возраста", — пояснил Клупов.По его словам, наемники приезжают в частности из Румынии, Германии, США и Великобритании.На некоторых направлениях численность иностранцев, прибывших на "охоту на русских", достигает 70%, сказал он.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, иностранные наемники