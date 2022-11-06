Герой России объяснил, с чем связано большое число наемников в ВСУ - 06.11.2022 Украина.ру
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Герой России объяснил, с чем связано большое число наемников в ВСУ
Герой России объяснил, с чем связано большое число наемников в ВСУ - 06.11.2022 Украина.ру
Герой России объяснил, с чем связано большое число наемников в ВСУ
На стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в основном воюют иностранные наемники, поскольку украинских военнослужащих осталось мало. Об этом 5 ноября заявил Герой России, ветеран военной разведки Рустем Клупов, передает МК
2022-11-06T11:55
2022-11-06T11:55
новости
всу
иностранные наемники
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"Не хватает украинцев. Мобилизационный ресурс Украины исчерпан. Это подтверждается не только большим количеством наемников, &lt;...&gt; а еще и тем, что все чаще в плен попадают люди уже зрелого и даже пожилого возраста", — пояснил Клупов.По его словам, наемники приезжают в частности из Румынии, Германии, США и Великобритании.На некоторых направлениях численность иностранцев, прибывших на "охоту на русских", достигает 70%, сказал он.
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новости, всу, иностранные наемники
Новости, ВСУ, иностранные наемники

Герой России объяснил, с чем связано большое число наемников в ВСУ

11:55 06.11.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський ВСУ украинский военнослужащий наемник оружие
 ВСУ украинский военнослужащий наемник оружие - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
Читать в
На стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в основном воюют иностранные наемники, поскольку украинских военнослужащих осталось мало. Об этом 5 ноября заявил Герой России, ветеран военной разведки Рустем Клупов, передает МК
"Не хватает украинцев. Мобилизационный ресурс Украины исчерпан. Это подтверждается не только большим количеством наемников, <...> а еще и тем, что все чаще в плен попадают люди уже зрелого и даже пожилого возраста", — пояснил Клупов.
По его словам, наемники приезжают в частности из Румынии, Германии, США и Великобритании.
На некоторых направлениях численность иностранцев, прибывших на "охоту на русских", достигает 70%, сказал он.
 
НовостиВСУиностранные наемники
 
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