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Зеленский собирает деньги на создание флота морских дронов
Зеленский собирает деньги на создание флота морских дронов - 06.11.2022 Украина.ру
Зеленский собирает деньги на создание флота морских дронов
Киев намерен создать флот морских дронов, власти готовят платформу по сбору средств. Об этом 5 ноября заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в телеграм-канале
2022-11-06T10:38
2022-11-06T10:38
2022-11-06T10:38
новости
флот
владимир зеленский
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"На следующей неделе запустим еще одно фандрайзинговое направление — аккумулировать средства для флота морских дронов", — отметил он.По утверждению Зеленского, морские дроны нужны Киеву для защиты акватории страны и "абсолютно каждый понимает, что это и для чего это".В конце октября киевский режим провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования в Севастополе. По данным Минобороны России, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций шли под руководством британских специалистов.
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2022
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, флот, владимир зеленский
Новости, флот, Владимир Зеленский
Зеленский собирает деньги на создание флота морских дронов
Киев намерен создать флот морских дронов, власти готовят платформу по сбору средств. Об этом 5 ноября заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в телеграм-канале
"На следующей неделе запустим еще одно фандрайзинговое направление — аккумулировать средства для флота морских дронов", — отметил он.
По утверждению Зеленского
, морские дроны нужны Киеву для защиты акватории страны и "абсолютно каждый понимает, что это и для чего это".
"Как это работает — все уже видели", — добавил он.
В конце октября киевский режим провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования в Севастополе. По данным Минобороны России, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций шли под руководством британских специалистов.