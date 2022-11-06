Зеленский собирает деньги на создание флота морских дронов - 06.11.2022 Украина.ру
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Зеленский собирает деньги на создание флота морских дронов
Зеленский собирает деньги на создание флота морских дронов - 06.11.2022 Украина.ру
Зеленский собирает деньги на создание флота морских дронов
Киев намерен создать флот морских дронов, власти готовят платформу по сбору средств. Об этом 5 ноября заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в телеграм-канале
2022-11-06T10:38
2022-11-06T10:38
новости
флот
владимир зеленский
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"На следующей неделе запустим еще одно фандрайзинговое направление — аккумулировать средства для флота морских дронов", — отметил он.По утверждению Зеленского, морские дроны нужны Киеву для защиты акватории страны и "абсолютно каждый понимает, что это и для чего это".В конце октября киевский режим провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования в Севастополе. По данным Минобороны России, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций шли под руководством британских специалистов.
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новости, флот, владимир зеленский
Новости, флот, Владимир Зеленский

Зеленский собирает деньги на создание флота морских дронов

10:38 06.11.2022
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Киев намерен создать флот морских дронов, власти готовят платформу по сбору средств. Об этом 5 ноября заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в телеграм-канале
"На следующей неделе запустим еще одно фандрайзинговое направление — аккумулировать средства для флота морских дронов", — отметил он.
По утверждению Зеленского, морские дроны нужны Киеву для защиты акватории страны и "абсолютно каждый понимает, что это и для чего это".

"Как это работает — все уже видели", — добавил он.

В конце октября киевский режим провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования в Севастополе. По данным Минобороны России, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций шли под руководством британских специалистов.
 
НовостифлотВладимир Зеленский
 
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