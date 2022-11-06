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Зеленский собирает деньги на создание флота морских дронов

Зеленский собирает деньги на создание флота морских дронов - 06.11.2022 Украина.ру

Зеленский собирает деньги на создание флота морских дронов

Киев намерен создать флот морских дронов, власти готовят платформу по сбору средств. Об этом 5 ноября заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в телеграм-канале

2022-11-06T10:38

2022-11-06T10:38

2022-11-06T10:38

новости

флот

владимир зеленский

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"На следующей неделе запустим еще одно фандрайзинговое направление — аккумулировать средства для флота морских дронов", — отметил он.По утверждению Зеленского, морские дроны нужны Киеву для защиты акватории страны и "абсолютно каждый понимает, что это и для чего это".В конце октября киевский режим провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования в Севастополе. По данным Минобороны России, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций шли под руководством британских специалистов.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, флот, владимир зеленский