https://ukraina.ru/20221106/1040530332.html

Эвакуация из Киева, пригороды Артёмовска, стягивание к Херсону. Главное на Украине на утро 6 ноября

Эвакуация из Киева, пригороды Артёмовска, стягивание к Херсону. Главное на Украине на утро 6 ноября - 06.11.2022 Украина.ру

Эвакуация из Киева, пригороды Артёмовска, стягивание к Херсону. Главное на Украине на утро 6 ноября

Американские СМИ сообщили о подготовке к эвакуации трёх миллионов человек из Киева. Бойцы группы "Вагнер" ведут ожесточённые бои за южные пригороды Артёмовска. Украина стягивает силы к Херсону

2022-11-06T09:41

2022-11-06T09:41

2022-11-06T09:41

эксклюзив

хроники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1a/1039080073_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a5faa7d483895745c519b40ec6b9d23.jpg

Власти Киева начали подготовку к "тотальной эвакуации" жителей города, сообщило издание The New York Times.По информации издания, в украинской столице начинают разрабатывать план действий на случай полного отключения электроэнергии. Как утверждает The New York Times, тогда нужно будет эвакуировать около трёх миллионов киевлян.Издание цитирует директора департамента муниципальной безопасности киевской администрации Романа Ткачука, который заявил, что нельзя исключать полного отключения системы электроснабжения города.По его словам, при неблагоприятном сценарии чиновников уведомят за 12 часов до выхода системы из строя."Если дело дойдет до этого, мы начнем информировать людей и просить уехать", — рассказал он.В ночь на 6 ноября мэр Киева Виталий Кличко в эфире телемарафона заявил о возможности полного отключения электроснабжения в столице Украины."Мы делаем всё, чтобы этого не произошло. Но будем откровенны: наши враги делают все для того, чтобы город был без тепла, без электричества, без водоснабжения <...>. И от того, насколько мы будем подготовлены к различным ситуациям, зависит и будущее страны, и будущее каждого из нас... Мы не исключаем. Мы просчитываем различные сценарии для того, чтобы выдержать, чтобы подготовиться", - заявил Кличко.Он призвал киевлян иметь дома запас питьевой и технической воды, заряженные аккумуляторы, некоторый запас еды и теплые вещи, а также напомнил, что в Киеве планируют развернуть около тысячи пунктов обогрева, однако отметил, что этого может оказаться недостаточно для трехмиллионного города."Этого недостаточно. Поэтому я также обращаюсь к людям – на плохой сценарий, если у нас света и водоснабжения не будет, просчитать, если у вас есть родственники и знакомые в пригороде Киева, где есть отдельное водоснабжение, печка, тепло, чтобы временно там находиться – пожалуйста, договоритесь на случай плохого сценария, чтобы вы могли провести некоторое время у своих друзей или знакомых", – призвал Кличко.Он также пообещал, что в случае чрезвычайных ситуаций в подъездах киевлян будет обнародована дополнительная информация о местонахождении пунктов обогрева и бюветов. Кличко также призвал киевлян заранее узнать, где они расположены.При этом Кличко призвал киевлян не впадать в отчаяние."Мы откровенно проговариваем различные сценарии и даже худший сценарии, к которому нужно быть готовыми. Мы сделаем всё, что от нас зависит, чтобы такого сценария не было. Но гарантировать на 100% мы не можем, поэтому моделируем разные ситуации и каждый из нас должен быть подготовлен к этому", – подчеркнул Кличко.Он также назвал численность населения украинской столицы."Чуть больше 3 миллионов ночует в нашем городе, днём приезжает из области гораздо больше. Из тех 3 миллионов, которые ночуют, 350 тысяч внутренне перемещённых лиц. То есть каждый десятый в нашем городе – это человек из других регионов, который ищет поддержку", - заявил Кличко.Также мэр Киева ответил на вопрос по поводу празднования Нового года в сложившихся условиях."В первую очередь, мы отталкиваемся от безопасности, этот вопрос является ключевым. Новый год и Рождество отменять никто не будет. Но относительно празднования... Я убежден, что каждый сможет отпраздновать в своей семье. Но массовых празднований 100% не будет. Что касается новогодней елки, мы сейчас рассматриваем вопрос... чтобы новогодняя елка была", - отметил Кличко.Кличко пообещал прояснить этот вопрос ближе к Новому году.Бои за пригороды АртёмовскаКак сообщил корреспондент РИА "Новости", бойцы группы "Вагнер" ведут ожесточённые бои за южный пригород Артёмовска (украинское название — Бахмут) - Опытное, окончательно выбив подразделения ВСУ из села Иванград, которое находится в километре от городских кварталов."Впереди Иванград, он наш. Опытное зачищать сейчас будем. Севернее в Бахмут уже входим, втягиваемся потихонечку" - корреспонденту боец группы "Вагнер" о текущей обстановке, находясь на одной из близлежащих высот, с которой просматривается Артёмовск.По его словам, украинские военные постоянно бьют из миномётов и тяжелой артиллерии по занявшим Иванград бойцам "Вагнера". Рельеф окружающей местности таков, что позволяет украинским танкам ввести перекрёстный огонь со стороны южных окраин Артёмовска и Опытного по Иванграду, находящемуся в низине.При этом в стрелковый бой против "вагнеровцев" украинские военные не ввязываются, осознавая разницу в опыте и подготовке."152-е, 120-е (калибры мин и снарядов) – всё летит. В основном стрелкового боя мало. Бьют артиллерией. Танки надоели, подустали мы от них", - отметил боец.Несмотря на постоянные обстрелы Иванграда, находящегося примерно в километре от южных кварталов Артёмовска, группе "Вагнер" удалось закрепиться, выдержать обстрелы и отбить ряд контратак со стороны подразделений украинской пехоты. Войска Киева пытались наступать на Иванград со стороны пригорода Опытное через реку Бахмутка, но потерпели неудачу."Именно вчера были взяты последние дома (в Иванграде), которые давались тяжело, с боем. Но мы шли уверенно, зная, что правда за нами. Ребята - молодцы, есть задор и стержень у всех", - рассказал корреспонденту РИА "Новости" один из участников боев за Иванград.На подступах к Артёмовску идут ожесточённые бои.Подготовка наступления на ХерсонНа фоне заявления советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Соединённые Штаты Америки окажут Украине всю необходимую помощь для атаки на Херсон, стали появляться новые свидетельства о стягивании подразделений ВСУ к этой столице региона России.Медиаэксперт Анатолий Шарий опубликовал видео украинских военных на херсонском направлении."Нас отправляют в самое пекло. Х** его знает, будем ли мы живы, но если кто-то найдёт мой телефон, не плачьте о нас", - говорит украинский военный на видео.Видео 18+Также на видео запечатлена колонна бронетехники: бронетранспортёров VAB, Husky TSV, "Козак-2" и другой техники."Подготовка атаки на Херсон? "Нас отправляють в саме пекло", - прокомментировал Шарий видео.Как сообщил другой источник, на видео — подразделения 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады на херсонском направлении.Также стало известно о прибытии на Украину бойцов ВСУ, прошедших подготовку в Великобритании.Некоторые источники и вовсе указывают, что наступление ВСУ на Херсон должно начаться на следующей неделе.Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов вечером 5 ноября также рассказал о подготовке ВСУ наступления на Херсон."Укровермахт готовится к очередному этапу наступления на Херсонскую область. Бригадные артиллерийские группы, миномётные батареи, самолёты тактической и вертолеты армейской авиации ведут массированный огонь в рамках подготовки к штурму", - сообщил Стремоусов.Он также подробно описал ситуацию на херсонском направлении. Кроме того, по словам Стремоусова, видео с бойцами 46-й ОДШБр было снято в районе Давыдов Брод Херсонской области.

https://ukraina.ru/20221105/1040528466.html

https://ukraina.ru/20221105/1040525418.html

https://ukraina.ru/20221105/1040519365.html

https://ukraina.ru/20221105/1040515813.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники