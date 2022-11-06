Власти Киева готовят эвакуацию трех миллионов человек - NYT - 06.11.2022 Украина.ру
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Власти Киева готовят эвакуацию трех миллионов человек - NYT
Власти Киева готовят эвакуацию трех миллионов человек - NYT - 06.11.2022 Украина.ру
Власти Киева готовят эвакуацию трех миллионов человек - NYT
Власти Киева начали подготовку к "тотальной эвакуации" жителей города. Об этом 5 ноября сообщило издание New York Times
2022-11-06T08:12
2022-11-06T08:14
владимир путин
владимир зеленский
эвакуация
новости
украина
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В украинской столице начинают разрабатывать план действий на случай полного отключения электроэнергии. В таком случае потребуется вывезти около трех миллионов киевлян.Директор департамента муниципальной безопасности киевской администрации Роман Ткачук подтвердил газете, что не исключен вариант, при котором город полностью лишится системы электроснабжения. При неблагоприятном сценарии чиновников уведомят за 12 часов до выхода системы из строя.Россия наносит удары высокоточным оружием по украинским объектам инфраструктуры с конца октября. В Минобороны отчитались, что уже значительно затруднили перевозки украинских резервов в районы боевых действий железнодорожным транспортом. Кроме того, удары нарушили производство на предприятиях военно-промышленного комплекса страны.Президент России Владимир Путин указывал, что российские удары по территории Украины отчасти можно считать ответом на террористические атаки со стороны Киева в Севастополе.Владимир Зеленский говорил о повреждении 40% энергоинфраструктуры страны, в частности — тепло- и гидроэлектростанции и теплоэлектроцентрали. Он выражал уверенность в восстановлении объектов и стабилизации ситуации в энергосистеме и пообещал, что после этого Украина продолжит экспорт электроэнергии в Европу.На Украине начались веерные отключения электроэнергии. 3 ноября под них попали Днепропетровская и Кировоградская области.Накануне мэр украинской столицы Виталий Кличко предупредил, что Киев может остаться без электроснабжения, воды и отопления. По его словам, на этот случай в городе создан большой запас топлива, генераторов, еды и воды. Кроме того, оборудованы пункты обогрева.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, владимир зеленский, эвакуация, новости, украина
Владимир Путин, Владимир Зеленский, эвакуация, Новости, Украина

Власти Киева готовят эвакуацию трех миллионов человек - NYT

08:12 06.11.2022 (обновлено: 08:14 06.11.2022)
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГорода мира. Киев
Города мира. Киев - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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Власти Киева начали подготовку к "тотальной эвакуации" жителей города. Об этом 5 ноября сообщило издание New York Times
В украинской столице начинают разрабатывать план действий на случай полного отключения электроэнергии.
В таком случае потребуется вывезти около трех миллионов киевлян.
Директор департамента муниципальной безопасности киевской администрации Роман Ткачук подтвердил газете, что не исключен вариант, при котором город полностью лишится системы электроснабжения. При неблагоприятном сценарии чиновников уведомят за 12 часов до выхода системы из строя.

"Если дело дойдет до этого, мы начнем информировать людей и просить уехать", — рассказал он.

Россия наносит удары высокоточным оружием по украинским объектам инфраструктуры с конца октября. В Минобороны отчитались, что уже значительно затруднили перевозки украинских резервов в районы боевых действий железнодорожным транспортом. Кроме того, удары нарушили производство на предприятиях военно-промышленного комплекса страны.
Президент России Владимир Путин указывал, что российские удары по территории Украины отчасти можно считать ответом на террористические атаки со стороны Киева в Севастополе.
Владимир Зеленский говорил о повреждении 40% энергоинфраструктуры страны, в частности — тепло- и гидроэлектростанции и теплоэлектроцентрали. Он выражал уверенность в восстановлении объектов и стабилизации ситуации в энергосистеме и пообещал, что после этого Украина продолжит экспорт электроэнергии в Европу.
На Украине начались веерные отключения электроэнергии. 3 ноября под них попали Днепропетровская и Кировоградская области.
Накануне мэр украинской столицы Виталий Кличко предупредил, что Киев может остаться без электроснабжения, воды и отопления. По его словам, на этот случай в городе создан большой запас топлива, генераторов, еды и воды. Кроме того, оборудованы пункты обогрева.
 
Владимир ПутинВладимир ЗеленскийэвакуацияНовостиУкраина
 
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