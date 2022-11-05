https://ukraina.ru/20221105/1040520697.html
В Николаеве гремят взрывы – СМИ
В Николаеве гремят взрывы – СМИ - 05.11.2022 Украина.ру
В Николаеве гремят взрывы – СМИ
В Николаеве один за другим прогремели сильные взрывы, сообщают местные СМИ 5 ноября
2022-11-05T12:45
2022-11-05T12:45
2022-11-05T12:46
новости
николаев
взрыв
сми
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При этом воздушная тревога в области была отменена за 20 минут до начала взрывов.Глава областной военной администрации Виталий Ким о взрывах не сообщал.Ранее воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины, но официальной информации о взрывах или прилетах не было.Два дня назад в городе прогремел взрыв посреди ночи. Местные жители предполагали, что Николаев атаковали дроны, однако, выяснилось, что подорвали обелиск "Родина-мать" в сквере с мемориальным комплексом жертвам Великой Отечественной войны.Ранее в Николаеве неизвестные подорвали памятник "Погибшим милиционерам". Местные власти и активисты хотели снести памятник, но его отстояли ветераны МВД. В ночь на 19 октября прогремел взрыв. Глава областной администрации Виталий Ким сначала заявил об обстреле, но позже отказался от этой версии. В результате взрыва повреждения получили фасады жилых домов в районе монумента.
https://ukraina.ru/20221029/1040285846.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, николаев, взрыв, сми
Новости, Николаев, взрыв, СМИ
В Николаеве гремят взрывы – СМИ
12:45 05.11.2022 (обновлено: 12:46 05.11.2022)
В Николаеве один за другим прогремели сильные взрывы, сообщают местные СМИ 5 ноября
При этом воздушная тревога в области была отменена за 20 минут до начала взрывов.
Глава областной военной администрации Виталий Ким о взрывах не сообщал.
Ранее воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины, но официальной информации о взрывах или прилетах не было.
Два дня назад в городе прогремел взрыв посреди ночи. Местные жители предполагали, что Николаев атаковали дроны, однако, выяснилось, что подорвали обелиск "Родина-мать" в сквере с мемориальным комплексом жертвам Великой Отечественной войны.
Ранее в Николаеве неизвестные подорвали памятник "Погибшим милиционерам". Местные власти и активисты хотели снести памятник, но его отстояли ветераны МВД. В ночь на 19 октября прогремел взрыв. Глава областной администрации Виталий Ким сначала заявил об обстреле, но позже отказался от этой версии. В результате взрыва повреждения получили фасады жилых домов в районе монумента.