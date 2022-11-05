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В Николаеве гремят взрывы – СМИ

В Николаеве гремят взрывы – СМИ - 05.11.2022 Украина.ру

В Николаеве гремят взрывы – СМИ

В Николаеве один за другим прогремели сильные взрывы, сообщают местные СМИ 5 ноября

2022-11-05T12:45

2022-11-05T12:45

2022-11-05T12:46

новости

николаев

взрыв

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При этом воздушная тревога в области была отменена за 20 минут до начала взрывов.Глава областной военной администрации Виталий Ким о взрывах не сообщал.Ранее воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины, но официальной информации о взрывах или прилетах не было.Два дня назад в городе прогремел взрыв посреди ночи. Местные жители предполагали, что Николаев атаковали дроны, однако, выяснилось, что подорвали обелиск "Родина-мать" в сквере с мемориальным комплексом жертвам Великой Отечественной войны.Ранее в Николаеве неизвестные подорвали памятник "Погибшим милиционерам". Местные власти и активисты хотели снести памятник, но его отстояли ветераны МВД. В ночь на 19 октября прогремел взрыв. Глава областной администрации Виталий Ким сначала заявил об обстреле, но позже отказался от этой версии. В результате взрыва повреждения получили фасады жилых домов в районе монумента.

https://ukraina.ru/20221029/1040285846.html

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новости, николаев, взрыв, сми