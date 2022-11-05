https://ukraina.ru/20221105/1040518178.html

В Польше задумались о будущем расширении за счет Украины. По слухам и не только

В Польше задумались о будущем расширении за счет Украины. По слухам и не только - 05.11.2022 Украина.ру

В Польше задумались о будущем расширении за счет Украины. По слухам и не только

Украина.ру, 05.11.2022

2022-11-05T11:42

2022-11-05T11:42

2022-11-05T11:42

эксклюзив

украина

польша

василий стоякин

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Впервые о возможности проведения на Западной Украине референдума о присоединении к Польше заявил Илья Кива ещё в мае. Независимо от того, была ли у него такая информация или нет, это было похоже на правду – 22 мая Зеленский анонсировал принятие закона об особых правах поляков. Потом был сентябрьский вброс с бюллетенями во Львове. Казалось бы, об этом все забыли…Оказывается, нет. Из трёх независимых источников мы получили информацию о том, что тема эта присутствует. Естественно, об этом не пишут украинские СМИ и это не комментируют украинские политики, но сама тема обсуждается. Во всяком случае – на уровне слухов.Предыдущие волны слухов о присоединении Западной Украины к Польше были связаны с намерениями последней ввести войска на территорию Украины. В этом контексте Зеленский предложил законопроект об особом статусе поляков на Украине. Однако, США, в исключающей неоднозначные толкования форме, сообщили Варшаве, что НАТО не окажет ей помощь в соответствии с пятой статьёй устава, если она влезет не в своё дело.В результате и сам вопрос с особым статусом поляков застопорился. Законопроект включал далеко не все ништяки, которые были обещаны Зеленским (там не было, например, права граждан Польши работать в органах государственной власти и право польской полиции работать на территории Украины). Принят он был только в первом чтении в июле и более не рассматривался.Появление в конце сентября фотографий пачек бюллетеней для референдума о вхождении в состав Польши Львовской области естественно оказались подделкой, что было видно по ряду деталей. Например, печать польской ЦИК на пачке не является печатью польской ЦИК, в чём легко убедиться.Эксперты пришли к выводу, что это был вброс российских или украинских спецслужб. По данным нашего источника, это был "троллинг" организаторов референдумов на освобождённых территориях Украины (некоторые формулировки бюллетеней повторяются почти дословно в переводе на украинский) со стороны каких-то самодеятельных патриотов, но попытка посмеяться вышла из-под контроля.Третий заход темы произошёл в конце октября. Польское издание Nizależny Dziennik polityczny опубликовало статью под красноречивым названием "Европейские гиены уже начали делить падаль", а бельгийский портал Modern Diplomacy сообщил, что "план "Право и справедливость" – возродить Республику Польша в границах "исторических земель" – похоже, оформился задолго до российской военной операции на Украине". Правда, ознакомление с текстами привело нас к выводу, что авторы публикаций скорее руководствуются духом происходящего, чем что-то знают.Ну и напоследок – немного эксклюзивной информации от наших источников.1. Референдум собираются проводить весной, но точной даты нет.Как мы можем понять, привязка тут к времени прекращения активной фазы боевых действий. Поскольку запрет вмешиваться в конфликт всё ещё действует и заходить на территорию воюющей страны поляки не будут.2. По имеющимся данным, референдумы будут проводиться в каждой области по отдельности, но сколько именно областей будет охвачено пока неизвестно. Как минимум речь идёт о трёх областях Галичины (Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская) и двух – Волыни (Волынская и Ровенская).Вообще, границы Второй Речи Посполитой этим не ограничивались, но сейчас, видимо, будут исходить из актуального административно-территориального деления Украины.3. Наш источник примерно две недели назад видел бланк референдума в составе, как минимум, пяти вопросов. Помимо вхождения в состав Польши, там шла речь об отношении к ЕС и НАТО, а также к Степану Бандере и Украинской повстанческой армии*.Бланк выглядит перегруженным и скорее соответствует социологическому опросу (тем более, что формулировки неизвестны). Набор вопросов кажется абсурдным, но он представляется оправданным.ЕС и НАТО безусловно будут недовольны расширением своей территории без их ведома и будут возражать. Возможно – громко. Результаты референдума будут аргументом для польского правительства – мы не просто территорию присоединяем, а население, мечтавшее слиться в европейском и евроатлантическом экстазе. Аргумент, конечно, так себе, но раз уж ЕС и НАТО считают Польшу демократической страной, то придётся и с результатами референдума считаться.Что до Бандеры и УПА – негативное к ним отношение со стороны поляков общеизвестно, потому населению новых территорий важно получить гарантии права гордиться своими "героями". Хотя логично предположить, что поляки такого референдума не позволят, а позволив – считаться с его результатами не будут.4. На территории Польши, якобы, назначены уже чиновники, которые отвечают за основные направления политики в каждой области, "начальники" районов и территориальных общин. Чиновники областного уровня уже работают на Украине, остальные только заезжали, чтобы познакомится со своими территориями.Насколько нам известно, польские "советники" действительно работают в западноукраинских администрациях.А вот въезд на территорию, по которой пусть редко, но всё же прилетает, польских чиновников в товарных количествах представляется несколько фантастическим. С другой стороны, легко себе представить глухое, забытое Богом и Бандерой карпатское село, в которое зачем-то заезжает усатый пан в туфлях и галстуке на новом внедорожнике… Чем не начальник района? А он, может, просто персонал для лупанария подбирает…* Террористическая организация, запрещённая в России.

https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html

https://ukraina.ru/20221105/1040478843.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

эксклюзив, украина, польша, василий стоякин