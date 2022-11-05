https://ukraina.ru/20221105/1040507881.html
Стремоусов назвал самую экономически незащищенную категорию жителей Херсонской области
Стремоусов назвал самую экономически незащищенную категорию жителей Херсонской области - 05.11.2022 Украина.ру
Стремоусов назвал самую экономически незащищенную категорию жителей Херсонской области
В Херсонской области объявлена эвакуация., населению предложили переехать в ближайшие регионы РФ. Тем, кто соглашается, предлагают подъемные в размере 100 тысяч рублей и жилищный сертификат. О юридических нюансах этой финансовой помощи в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов
2022-11-05T06:20
2022-11-05T06:20
2022-11-05T06:20
новости
кирилл стремоусов
херсонская область
жители
эвакуация
население
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"Если у вас паспорт гражданина Украины, то есть определенные, я не думаю, что сложности, но - определенные трудности", - сказал он.Стремоусов пояснил, что эти люди не смогут воспользоваться всеми теми возможностями, которые дает Российская Федерация, начиная от бесплатной медицинской помощи, заканчивая правом отправить ребенка в детский сад.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221103/1040476051.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кирилл стремоусов, херсонская область, жители, эвакуация, население
Новости, Кирилл Стремоусов, Херсонская область, жители, эвакуация, население
Стремоусов назвал самую экономически незащищенную категорию жителей Херсонской области
В Херсонской области объявлена эвакуация., населению предложили переехать в ближайшие регионы РФ. Тем, кто соглашается, предлагают подъемные в размере 100 тысяч рублей и жилищный сертификат. О юридических нюансах этой финансовой помощи в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов
"Если у вас паспорт гражданина Украины, то есть определенные, я не думаю, что сложности, но - определенные трудности", - сказал он.
Стремоусов пояснил, что эти люди не смогут воспользоваться всеми теми возможностями, которые дает Российская Федерация, начиная от бесплатной медицинской помощи, заканчивая правом отправить ребенка в детский сад.
"А если люди, которые считают, что им и здесь, и там… Я не говорю "определяться", никто не забирает у вас украинский паспорт, вы можете находиться в гражданстве Украины. Но в то же время, если вы хотите социальных выплат, если вы хотите стабильности, то обязательно станьте гражданами Российской Федерации, тогда некоторые вопросы вообще будут сняты с повестки дня", - сказал он.
Полностью прочитать интервью можно здесь: