https://ukraina.ru/20221105/1040507881.html

Стремоусов назвал самую экономически незащищенную категорию жителей Херсонской области

Стремоусов назвал самую экономически незащищенную категорию жителей Херсонской области - 05.11.2022 Украина.ру

Стремоусов назвал самую экономически незащищенную категорию жителей Херсонской области

В Херсонской области объявлена эвакуация., населению предложили переехать в ближайшие регионы РФ. Тем, кто соглашается, предлагают подъемные в размере 100 тысяч рублей и жилищный сертификат. О юридических нюансах этой финансовой помощи в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов

2022-11-05T06:20

2022-11-05T06:20

2022-11-05T06:20

новости

кирилл стремоусов

херсонская область

жители

эвакуация

население

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"Если у вас паспорт гражданина Украины, то есть определенные, я не думаю, что сложности, но - определенные трудности", - сказал он.Стремоусов пояснил, что эти люди не смогут воспользоваться всеми теми возможностями, которые дает Российская Федерация, начиная от бесплатной медицинской помощи, заканчивая правом отправить ребенка в детский сад.Полностью прочитать интервью можно здесь:

https://ukraina.ru/20221103/1040476051.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, кирилл стремоусов, херсонская область, жители, эвакуация, население