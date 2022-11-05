Стремоусов назвал самую экономически незащищенную категорию жителей Херсонской области - 05.11.2022 Украина.ру
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Стремоусов назвал самую экономически незащищенную категорию жителей Херсонской области
Стремоусов назвал самую экономически незащищенную категорию жителей Херсонской области - 05.11.2022 Украина.ру
Стремоусов назвал самую экономически незащищенную категорию жителей Херсонской области
В Херсонской области объявлена эвакуация., населению предложили переехать в ближайшие регионы РФ. Тем, кто соглашается, предлагают подъемные в размере 100 тысяч рублей и жилищный сертификат. О юридических нюансах этой финансовой помощи в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов
2022-11-05T06:20
2022-11-05T06:20
новости
кирилл стремоусов
херсонская область
жители
эвакуация
население
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"Если у вас паспорт гражданина Украины, то есть определенные, я не думаю, что сложности, но - определенные трудности", - сказал он.Стремоусов пояснил, что эти люди не смогут воспользоваться всеми теми возможностями, которые дает Российская Федерация, начиная от бесплатной медицинской помощи, заканчивая правом отправить ребенка в детский сад.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221103/1040476051.html
Украина.ру
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новости, кирилл стремоусов, херсонская область, жители, эвакуация, население
Новости, Кирилл Стремоусов, Херсонская область, жители, эвакуация, население

Стремоусов назвал самую экономически незащищенную категорию жителей Херсонской области

06:20 05.11.2022
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкАвтомобильный пункт пропуска "Джанкой" на российско-украинской границе
Автомобильный пункт пропуска Джанкой на российско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости . Александр Полегенько
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В Херсонской области объявлена эвакуация., населению предложили переехать в ближайшие регионы РФ. Тем, кто соглашается, предлагают подъемные в размере 100 тысяч рублей и жилищный сертификат. О юридических нюансах этой финансовой помощи в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов
"Если у вас паспорт гражданина Украины, то есть определенные, я не думаю, что сложности, но - определенные трудности", - сказал он.
Стремоусов пояснил, что эти люди не смогут воспользоваться всеми теми возможностями, которые дает Российская Федерация, начиная от бесплатной медицинской помощи, заканчивая правом отправить ребенка в детский сад.
"А если люди, которые считают, что им и здесь, и там… Я не говорю "определяться", никто не забирает у вас украинский паспорт, вы можете находиться в гражданстве Украины. Но в то же время, если вы хотите социальных выплат, если вы хотите стабильности, то обязательно станьте гражданами Российской Федерации, тогда некоторые вопросы вообще будут сняты с повестки дня", - сказал он.
Полностью прочитать интервью можно здесь:
Кирилл Стремоусов интервью - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 16:19
Кирилл Стремоусов о ситуации в Херсонской области: Возможны вынужденные решения
 
НовостиКирилл СтремоусовХерсонская областьжителиэвакуациянаселение
 
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Заголовок открываемого материала
06:20Стремоусов назвал самую экономически незащищенную категорию жителей Херсонской области
06:00Тела выносит на берег: офицер ВС РФ рассказал о последних попытках прорыва в Энергодар
05:45"Не позволим себе проиграть": Корнилов объяснил, как Запад вдохновляет Россию на победу
05:30Стремоусов: на жилищных сертификатах для херсонцев спекулируют
05:15Американист рассказал, что изменится в военной помощи Украине после выборов США
05:00Эксперт объяснил, как удары по объектам украинской энергетики сказываются на действиях ВСУ
04:45Стремоусов: решения командования нельзя подвергать сомнению
04:30Американцы против: Домрин объяснил, почему в США не слушают мнение избирателей об Украине
04:15Стремоусов объяснил, зачем линию эвакуации отодвинули от Днепра
04:00Политолог рассказал, откуда Украина возьмет деньги на грязную бомбу
01:00"Великое отступление". Как России удалось эвакуировать больше 5 миллионов человек
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18:10Фальшивый жест: Зеленский решил помочь странам, страдающим от продовольственного кризиса
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