https://ukraina.ru/20221105/1040473139.html

Западная Украина за минувшую неделю

Западная Украина за минувшую неделю - 05.11.2022 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю

"Сепаратистские" праздники и контрабанда сигарет с политическим ароматом

2022-11-05T12:22

2022-11-05T12:22

2022-11-05T12:22

эксклюзив

западная украина

контрабанда

зунр

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С началом российской военной операции Киев усилил унификацию всех оставшихся под его контролем регионов Украины, поэтому не стоит надеяться на достойное празднование годовщины "Листопадового Чина".Годовщину "Листопадового Чина" и "Буковинского веча" почти не заметилиС 2014 года в Украине с подозрением относятся ко всем государственным образованиям, содержащим в названии слова "народная республика". Это стало следствием провозглашения Донецкой и Луганской народных республик на Донбассе – однако отразилось на отношении и к Украинской народной республике (УНР), а особенно к Западно-Украинской народной республике (ЗУНР), созданных в 1918 году.Но если УНР всё же некоторое время имела центр в Киеве (хотя, в конце концов, докатилась до издевательского "в вагоне Директория – под вагоном территория"), то ЗУНР со столицами во Львове, Станиславе (ныне Ивано-Франковск) и Тернополе подсознательно наводила на "сепаратистские" мысли. Тем более что именно руководство ЗУНР формально денонсировало "Акт Злуки УНР и ЗУНР", являющийся одним из краеугольных камней современного украинского национального мифа.Правда, празднование очередной годовщины 1 ноября 1918 года, когда украинские части австрийской армии во Львове (Украинские сечевые стрелки, УСС) восстали и провозгласили ЗУНР, и до 2014 года имело определенный привкус "львовской фронды". Некоторое время годовщину "Листопадового Чина" (так пафосно называли в Галичине день создания ЗУНР) использовала националистическая партия "Свобода", и даже проводила в этот день костюмированные марши. Однако затем неонацисты переключились на даты, связанные с дивизией СС "Галичина", и о ЗУНР упоминали в основном историки.А после провозглашения ДНР/ЛНР и начала вооруженного конфликта в Донбассе несанкционированные упоминания о ЗУНР стали, мягко говоря, нежелательными. Скажем, автора в 2017 году СБУ на полном серьезе обвиняла в "призывах к созданию Западно-Украинской народной республики" за ряд статей и круглых столов, где проводились аналогии между ситуацией на Украине и событиями столетней давности.Последние массовые мероприятия к годовщине "Листопадового Чина" прошли в трёх галицких областях нынешней Украины в 2018 году, по случаю столетия провозглашения ЗУНР. Во Львове тогда шутили, что празднование юбилея прошло в истинно сепаратистском духе: Львовский городской совет и Львовская областная государственная администрация открыли тогда два отдельных памятника по случаю одной исторической даты. При этом монумент, построенный областными властями, не имел ничего общего с символикой ЗУНР – он изображал трезубец, который в ЗУНР не использовался.С началом российской военной операции, когда Киев усилил унификацию всех оставшихся под его контролем регионов Украины, нечего было и надеяться на достойное празднование годовщины "Листопадового Чина". Так и случилось: она была отмечена почти незаметно, без массовых акций в центрах Львова, Ивано-Франковска и Тернополя, которые в свое время были столицами ЗУНР.Во Львове не состоялось даже официального возложения венков к двум упомянутым выше памятникам, увековечивающим провозглашение ЗУНР. 1 ноября 2022 только начальник Академии Сухопутных войск Павел Ткачук, первый заместитель председателя Львовской областной военной администрации (ОВА) Андрей Годик и первый вице-мэр Львова Андрей Москаленко возложили цветы к Мемориалу воинам Украинской Галицкой Армии (так назывались вооруженные силы ЗУНР). Сам Мемориал находится на окраине города, на Лычаковском кладбище. Позже туда же пришла с цветами и несколькими депутатами глава Львовского областного совета Ирина Гримак.Правда, по случаю 104-летия образования ЗУНР в парке "На Валах" вблизи здания облсовета и обладминистрации было организовано выступление Хоровой капеллы "Дударик". Хористы в униформе УСС исполнили песни из "Стрелецкого песенника" 1914-1918 годов. Участники капеллы также торжественно зачитали обращение руководства ЗУНР к населению об образовании "Украинского государства"."Я так думаю, что все львовяне знают эти песни наизусть... Если мы об этом не вспоминаем, то не ценим и не знаем свою историю. Если не знаем истории, то зачем продолжать жить", – сказал руководитель хоровой капеллы "Дударик" Дмитрий Кацал. Вот только никаких львовян, за исключением журналистов и чиновников, на выступлении легендарного коллектива не было, потому что мероприятие не анонсировалось.Так же не было никакой предварительной информации о возложении цветов к "областному" памятнику ЗУНР, которое осуществила Ирина Гримак и несколько депутатов. При этом никто из депутатов или чиновников Львовского горсовета к "городскому" монументу, посвященному ЗУНР, так и не пришел. Возможно, причина в том, что как раз этот памятник выдержан в стилистике, не свойственной Киеву.В Тернополе мероприятия по случаю годовщины "Листопадового Чина" вообще прошли за городом – на Микулинецком кладбище. Правда, в них приняли участие мэр Тернополя Сергей Надал и вице-губернатор Виктор Устенко. Как сообщила пресс-служба Тернопольской областной военной администрации (ОВА), священники отслужили панихиду, а представители власти и общественности возложили цветы к могилам Сечевых стрелков. А вот в Ивано-Франковске и области ни о каких официальных мероприятиях 1 ноября местные СМИ не сообщали.Стоит отметить, что ЗУНР претендовала на всю территорию Восточной Галичины, включая Перемышль и Лемковщину (ныне часть Польши), а также заселенные в большинстве русинами-украинцами Венгерскую Русь (Закарпатская область) и Северную Буковину (Черновицкая область). Однако за пределами Восточной Галичины только в Черновцах состоялся массовый сбор населения, поддержавший присоединение края к ЗУНР. Это произошло 3 ноября 1918 года, и событие получило название "Буковинского веча".104-ю годовщину "Буковинского веча" 3 ноября 2022 отметило высшее руководство края. Глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк, председатель Черновицкого областного совета Алексей Бойко и городской голова Черновцов Роман Кличук возложили цветы к памятной доске участникам события. Доску открыли к 100-летию "Буковинского веча" на Театральной площади Черновцов – где оно, собственно, и происходило 3 ноября 1918 года. Но ни четыре года назад, ни чиновники даже словом не упомянули о ЗУНР.Контрабанда сигарет с политическим ароматом1 ноября на границе Закарпатской области и Венгрии произошло событие, напрямую связанное со Львовом. В этот день сотрудники Национальной налоговой и таможенной службы Венгрии выловили в реке Тиса надувной матрас с 10 тысячами пачек контрабандных сигарет марки Compliment, изготовленных на "Винниковской табачной фабрике" (Львовская область).Общая стоимость контрабандной партии была оценена в 21 миллион форинтов (более 50 тысяч евро). Кроме того, Национальной налоговой и таможенной службе Венгрии удалось задержать контрабандную партию сигарет марки Lifa – 17 тысяч пачек общей стоимостью 28 миллионов форинтов (около 70 тысяч евро).Торговые марки Lifa и Compliment принадлежат украинской компании Marvel International Tobacco Group, производство сигарет под этими названиями осуществляется на "Винниковской табачной фабрике" – которая, в свою очередь, принадлежит депутату Львовского областного совета от партии "Европейская солидарность" Григорию Козловскому.Примечательно, что львовские СМИ, сообщая о задержании контрабандных сигарет, в основном избегали упоминания о владельце производившей их фабрики. При этом в анонимных телеграм-каналах напомнили, что на нелегальном рынке табачных изделий только в этом году бюджет Украины потерял как минимум 20 миллиардов гривен, из которых в карманах Козловского могло осесть до 5 миллиардов гривен.Обнародованное в сентябре 2021 года исследование института Kantar Украина показало, что 62% табачных изделий, которые нелегально реализуются на Украине как экспортная или Duty Free-продукция, производятся на "Винниковской табачной фабрике", и маркированы как не предназначенные для продажи внутри страны. Самыми распространенными марками этой группы нелегальной продукции является маркированный как Duty Free бренд Compliment – ​​с долей 47%. По оценкам экспертов, в 2022 году доля "Винниковской табачной фабрики" на рынке нелегальных сигарет в Украине сократилась до 56%, однако доля марки Compliment составила целых 52%.Во львовском сегменте социальных сетей напомнили, что первое громкое дело нового главы СБУ Ивана Баканова в 2019 году касалось именно борьбы с теневым табачным рынком. Громкие обыски СБУ на "Винниковской табачной фабрике" в июле того же года давали определенные надежды на преодоление проблемы. Но очень быстро интерес к Козловскому со стороны СБУ пропал, а его безакцизный продукт начал быстро наполнять рынок страны. Так, в 2019 году доля нелегальных сигарет для Duty Free составляла на рынке лишь 3,4%, в 2021 – 9%, а в 2022 – уже 12,2%.Но Григорий Козловский, имеющий широкие связи в Верховной Раде, пытается сейчас восстановить схемы, которые позволят его фабрике уклониться от уплаты акциза на табачные изделия на сотни миллионов, если не миллиарды гривен. В течение 2016-2021 года "Винниковская табачная фабрика" производила сигареты, обёрнутые в коричневую бумагу, которые назывались "сигарилами". На этом их разница с обычными сигаретами заканчивалась, хотя, согласно определениям Директивы ЕС, настоящие сигариллы – это табак в роллах с внешней оберткой природного табака. То есть, назвав обычные сигареты "сигарилами", дельцы конкретной табачной компании (больше таких "сигарилл" на Украине не производил никто) снизили размер бюджетных отчислений в разы.В 2021 году были внесены изменения в законодательство, которые эту схему ликвидировали. Тогда законодательно предусмотрели одинаковую структуру (специфика, минимальное акцизное обязательство), базу (на вес) и уровень налогообложения на сигариллы и сигареты. Кроме того, запретили продажу сигарилл менее 20 штук в пачке. Однако на днях львовский депутат Евгений Петруняк, прошедший в парламент по списку президентской партии "Слуга народа", предложил отменить ранее внесенные изменения в Налоговый кодекс – "временно, до 31 декабря 2023 года (включительно), но не ранее дать прекращения или отмены военного положения в Украине".В 2023 году акциз на пачку сигарет в Украине будет составлять почти 42 гривен, а согласно предложенным изменениям из пачки сигарилл в 20 штук нужно будет оплатить лишь около 20 гривен акциза. То есть в случае восстановления старых схем, с каждой пачки в 20 сигарилл госбюджет недополучит 22 гривен. Кроме того, предлагается восстановить возможность для производителя декларировать и платить акциз с пачки в 2 "сигариллы" (в 2023 году он составит около 2 грн), – а производить и продавать пачку из 20 "сигарилл". В таком случае потери бюджета составят почти 40 грн на каждой пачке – на самом деле обычных сигарет.Тёмные дела Григория Козловского на рынке табачных изделий не являются тайной ни во Львове, ни в Киеве. Раньше он всегда решал свои проблемы – и при Януковиче (впервые стал депутатом Львовского горсовета от Партии регионов), и при Порошенко. Поэтому нынешний наезд на депутата-бизнесмена может быть связан не столько с желанием наполнить государственный бюджет, сколько попыткой получить из Козловского частную дань.Кроме того, "слуг народа" давно раздражает тот факт, что Львовский областной совет, один из немногих во всей Украине, возглавляет представительница партии Порошенко – Ирина Гримак. Козловский, контролирующий значительную часть депутатов от "Европейской солидарности" в облсовете, вполне может изменить баланс в ней в пользу соратников Владимира Зеленского.

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, западная украина, контрабанда, зунр