"Киев во тьме": в украинской столице начались экстренные отключения электроэнергии - 04.11.2022 Украина.ру
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"Киев во тьме": в украинской столице начались экстренные отключения электроэнергии
"Киев во тьме": в украинской столице начались экстренные отключения электроэнергии - 04.11.2022 Украина.ру
"Киев во тьме": в украинской столице начались экстренные отключения электроэнергии
В Киеве происходят экстренные отключения света, составленные ранее графики отключений не действуют, сообщили в пресс-службе энергохолдинга ДТЭК "Киевские региональные электросети"
2022-11-04T12:52
2022-11-04T12:52
новости
киев
электроэнергия
электричество
отключение электричества
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Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации, добавили в компании.Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 450 тысяч квартир киевлян остаются без света, что в полтора раза больше, чем в предыдущие дни, ситуация остается сложной из-за перегрузки энергосистемы Украины.По его мнению, стабилизационные отключения происходят из-за перегрузки центрального узла энергосистемы страны.
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Новости, Киев, электроэнергия, электричество, отключение электричества

"Киев во тьме": в украинской столице начались экстренные отключения электроэнергии

12:52 04.11.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУкраина тестирует отключение своей энергосистемы от сетей России и Белоруссии
Украина тестирует отключение своей энергосистемы от сетей России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости . Стрингер
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В Киеве происходят экстренные отключения света, составленные ранее графики отключений не действуют, сообщили в пресс-службе энергохолдинга ДТЭК "Киевские региональные электросети"
"В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не актуальны", - говорится в сообщении на сайте компании.
Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации, добавили в компании.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 450 тысяч квартир киевлян остаются без света, что в полтора раза больше, чем в предыдущие дни, ситуация остается сложной из-за перегрузки энергосистемы Украины.
По его мнению, стабилизационные отключения происходят из-за перегрузки центрального узла энергосистемы страны.
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