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"Киев во тьме": в украинской столице начались экстренные отключения электроэнергии

"Киев во тьме": в украинской столице начались экстренные отключения электроэнергии - 04.11.2022 Украина.ру

"Киев во тьме": в украинской столице начались экстренные отключения электроэнергии

В Киеве происходят экстренные отключения света, составленные ранее графики отключений не действуют, сообщили в пресс-службе энергохолдинга ДТЭК "Киевские региональные электросети"

2022-11-04T12:52

2022-11-04T12:52

2022-11-04T12:52

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киев

электроэнергия

электричество

отключение электричества

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Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации, добавили в компании.Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 450 тысяч квартир киевлян остаются без света, что в полтора раза больше, чем в предыдущие дни, ситуация остается сложной из-за перегрузки энергосистемы Украины.По его мнению, стабилизационные отключения происходят из-за перегрузки центрального узла энергосистемы страны.

https://ukraina.ru/20221102/1040440199.html

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новости, киев, электроэнергия, электричество, отключение электричества