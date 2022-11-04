https://ukraina.ru/20221104/1040503725.html
"Киев во тьме": в украинской столице начались экстренные отключения электроэнергии
"Киев во тьме": в украинской столице начались экстренные отключения электроэнергии - 04.11.2022 Украина.ру
"Киев во тьме": в украинской столице начались экстренные отключения электроэнергии
В Киеве происходят экстренные отключения света, составленные ранее графики отключений не действуют, сообщили в пресс-службе энергохолдинга ДТЭК "Киевские региональные электросети"
2022-11-04T12:52
2022-11-04T12:52
2022-11-04T12:52
новости
киев
электроэнергия
электричество
отключение электричества
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Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации, добавили в компании.Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 450 тысяч квартир киевлян остаются без света, что в полтора раза больше, чем в предыдущие дни, ситуация остается сложной из-за перегрузки энергосистемы Украины.По его мнению, стабилизационные отключения происходят из-за перегрузки центрального узла энергосистемы страны.
https://ukraina.ru/20221102/1040440199.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, электроэнергия, электричество, отключение электричества
Новости, Киев, электроэнергия, электричество, отключение электричества
"Киев во тьме": в украинской столице начались экстренные отключения электроэнергии
В Киеве происходят экстренные отключения света, составленные ранее графики отключений не действуют, сообщили в пресс-службе энергохолдинга ДТЭК "Киевские региональные электросети"
"В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не актуальны", - говорится в сообщении на сайте компании.
Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации, добавили в компании.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 450 тысяч квартир киевлян остаются без света, что в полтора раза больше, чем в предыдущие дни, ситуация остается сложной из-за перегрузки энергосистемы Украины.
По его мнению, стабилизационные отключения происходят из-за перегрузки центрального узла энергосистемы страны.