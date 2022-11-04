https://ukraina.ru/20221104/1040494828.html

Анпилогов рассказал, к чему готовятся российские ВС на Херсонском направлении

Анпилогов рассказал, к чему готовятся российские ВС на Херсонском направлении - 04.11.2022 Украина.ру

Анпилогов рассказал, к чему готовятся российские ВС на Херсонском направлении

Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов заявил в интервью изданию Украина.ру, что вероятность того, что на правом берегу Днепра будут ожесточенные бои, никогда не сбрасывалась со счетов

2022-11-04T07:55

2022-11-04T07:55

2022-11-04T07:55

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У России есть разведданные и понимание, что украинская сторона с опорой на Никополь/Кривой Рог и Николаев попытается начать наступление, чтобы перехватить переправы через Днепр.Для России правобережный плацдарм очень важен, потому что с него тоже удобно оказывать давление на Никополь/Кривой Рог и Николаев с угрозой выхода в тыл всей укрепленной линии, которую сейчас де-факто выстроила Украина вдоль Днепра, отмечает эксперт.Он также подчеркнул, что эвакуация населения на левый берег и частичное отселение Левобережья (существует еще угроза прорыва дамбы Каховской ГЭС) – это превентивные меры, которые серьезно отличаются от действий украинской стороны. Киев же вообще использовал население Мариуполя, Попасной и Северодонецка как живой щит, размещая войска в жилой застройке, откуда не были отселены люди, напоминает Анпилогов. Так что военное руководство и ВГА делают все правильно, защищая местное население и готовясь к обороне.Полный текст интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220804/1037292885.html

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2022

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новости, украина, военный эксперт, россия, спецоперация