https://ukraina.ru/20221104/1040494828.html
Анпилогов рассказал, к чему готовятся российские ВС на Херсонском направлении
Анпилогов рассказал, к чему готовятся российские ВС на Херсонском направлении - 04.11.2022 Украина.ру
Анпилогов рассказал, к чему готовятся российские ВС на Херсонском направлении
Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов заявил в интервью изданию Украина.ру, что вероятность того, что на правом берегу Днепра будут ожесточенные бои, никогда не сбрасывалась со счетов
2022-11-04T07:55
2022-11-04T07:55
2022-11-04T07:55
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украина
военный эксперт
россия
спецоперация
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У России есть разведданные и понимание, что украинская сторона с опорой на Никополь/Кривой Рог и Николаев попытается начать наступление, чтобы перехватить переправы через Днепр.Для России правобережный плацдарм очень важен, потому что с него тоже удобно оказывать давление на Никополь/Кривой Рог и Николаев с угрозой выхода в тыл всей укрепленной линии, которую сейчас де-факто выстроила Украина вдоль Днепра, отмечает эксперт.Он также подчеркнул, что эвакуация населения на левый берег и частичное отселение Левобережья (существует еще угроза прорыва дамбы Каховской ГЭС) – это превентивные меры, которые серьезно отличаются от действий украинской стороны. Киев же вообще использовал население Мариуполя, Попасной и Северодонецка как живой щит, размещая войска в жилой застройке, откуда не были отселены люди, напоминает Анпилогов. Так что военное руководство и ВГА делают все правильно, защищая местное население и готовясь к обороне.Полный текст интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220804/1037292885.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, военный эксперт, россия, спецоперация
Анпилогов рассказал, к чему готовятся российские ВС на Херсонском направлении
Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов заявил в интервью изданию Украина.ру, что вероятность того, что на правом берегу Днепра будут ожесточенные бои, никогда не сбрасывалась со счетов
У России есть разведданные и понимание, что украинская сторона с опорой на Никополь/Кривой Рог и Николаев попытается начать наступление, чтобы перехватить переправы через Днепр.
Напомню, что железнодорожный и автомобильный мост расположен у Херсона, а также на плотине Каховской ГЭС. То есть у нас есть всего три коммуникации, которые связывают правобережный плацдарм с остальной территорией освобожденных областей Украины.
Алексей Анпилогов
Военный эксперт, президент фонда "Основание"
Для России правобережный плацдарм очень важен, потому что с него тоже удобно оказывать давление на Никополь/Кривой Рог и Николаев с угрозой выхода в тыл всей укрепленной линии, которую сейчас де-факто выстроила Украина вдоль Днепра, отмечает эксперт.
Он также подчеркнул, что эвакуация населения на левый берег и частичное отселение Левобережья (существует еще угроза прорыва дамбы Каховской ГЭС) – это превентивные меры, которые серьезно отличаются от действий украинской стороны.
Киев же вообще использовал население Мариуполя, Попасной и Северодонецка как живой щит, размещая войска в жилой застройке, откуда не были отселены люди, напоминает Анпилогов. Так что военное руководство и ВГА делают все правильно, защищая местное население и готовясь к обороне.
Полный текст интервью с экспертом читайте
на сайте Украина.ру.