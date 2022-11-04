Анпилогов рассказал, к чему готовятся российские ВС на Херсонском направлении - 04.11.2022 Украина.ру
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Анпилогов рассказал, к чему готовятся российские ВС на Херсонском направлении
Анпилогов рассказал, к чему готовятся российские ВС на Херсонском направлении - 04.11.2022 Украина.ру
Анпилогов рассказал, к чему готовятся российские ВС на Херсонском направлении
Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов заявил в интервью изданию Украина.ру, что вероятность того, что на правом берегу Днепра будут ожесточенные бои, никогда не сбрасывалась со счетов
2022-11-04T07:55
2022-11-04T07:55
новости
украина
военный эксперт
россия
спецоперация
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У России есть разведданные и понимание, что украинская сторона с опорой на Никополь/Кривой Рог и Николаев попытается начать наступление, чтобы перехватить переправы через Днепр.Для России правобережный плацдарм очень важен, потому что с него тоже удобно оказывать давление на Никополь/Кривой Рог и Николаев с угрозой выхода в тыл всей укрепленной линии, которую сейчас де-факто выстроила Украина вдоль Днепра, отмечает эксперт.Он также подчеркнул, что эвакуация населения на левый берег и частичное отселение Левобережья (существует еще угроза прорыва дамбы Каховской ГЭС) – это превентивные меры, которые серьезно отличаются от действий украинской стороны. Киев же вообще использовал население Мариуполя, Попасной и Северодонецка как живой щит, размещая войска в жилой застройке, откуда не были отселены люди, напоминает Анпилогов. Так что военное руководство и ВГА делают все правильно, защищая местное население и готовясь к обороне.Полный текст интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220804/1037292885.html
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новости, украина, военный эксперт, россия, спецоперация
Новости, Украина, военный эксперт, Россия, Спецоперация

Анпилогов рассказал, к чему готовятся российские ВС на Херсонском направлении

07:55 04.11.2022
 
© vk.comХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© vk.com
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Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов заявил в интервью изданию Украина.ру, что вероятность того, что на правом берегу Днепра будут ожесточенные бои, никогда не сбрасывалась со счетов
У России есть разведданные и понимание, что украинская сторона с опорой на Никополь/Кривой Рог и Николаев попытается начать наступление, чтобы перехватить переправы через Днепр.
Напомню, что железнодорожный и автомобильный мост расположен у Херсона, а также на плотине Каховской ГЭС. То есть у нас есть всего три коммуникации, которые связывают правобережный плацдарм с остальной территорией освобожденных областей Украины.
Алексей Анпилогов
Алексей Анпилогов
Военный эксперт, президент фонда "Основание"
Для России правобережный плацдарм очень важен, потому что с него тоже удобно оказывать давление на Никополь/Кривой Рог и Николаев с угрозой выхода в тыл всей укрепленной линии, которую сейчас де-факто выстроила Украина вдоль Днепра, отмечает эксперт.
Он также подчеркнул, что эвакуация населения на левый берег и частичное отселение Левобережья (существует еще угроза прорыва дамбы Каховской ГЭС) – это превентивные меры, которые серьезно отличаются от действий украинской стороны.
Киев же вообще использовал население Мариуполя, Попасной и Северодонецка как живой щит, размещая войска в жилой застройке, откуда не были отселены люди, напоминает Анпилогов. Так что военное руководство и ВГА делают все правильно, защищая местное население и готовясь к обороне.
Полный текст интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 14:15
Не живой щит и не обстрелы. Военный эксперт о новой изощрённой тактике ВСУКиевский режим осознает, что тактика живого щита больше не работает, поэтому он пытается принудительно вывезти население Донецкой области на подконтрольную ему часть Украины. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
 
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Заголовок открываемого материала
08:00Размахнулись, но не ударили: Суздальцев ответил, зачем РФ вернулась в зерновую сделку
07:55Анпилогов рассказал, к чему готовятся российские ВС на Херсонском направлении
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07:45Израильский политолог высказался по поводу прославления нацистов на Украине
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