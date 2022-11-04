https://ukraina.ru/20221104/1040480953.html

Актуальная социология о Дне народного единства

Актуальная социология о Дне народного единства - 04.11.2022 Украина.ру

Актуальная социология о Дне народного единства

Украина.ру, 04.11.2022

2022-11-04T13:24

2022-11-04T13:24

2022-11-04T13:25

россия

день народного единства

социология

праздники

эксклюзив

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День народного единства был введён в качестве праздника в 2005 году. Выглядело его появление как попытка заменить 7 ноября: вроде бы привычный ноябрьский праздник, но с диаметрально противоположным наполнением – день не раскола, который несёт с собой любая революция, а единства.Датировка "народного единства" была совершенно невнятная. Т.е., формально-то существует привязка к действиям Второго земского ополчения Минина и Пожарского в 1612 году, но именно 4 ноября в Москве не происходило ничего, достойного упоминания – поляки были вытеснены из Китай-города 1 ноября, а капитуляция гарнизона Кремля состоялась 6 ноября... День победы надо было 7 праздновать, но – как можно?Логично предположить, что на фоне СВО общественное мнение изменилось и День народного единства может получить новое наполнение.3 ноября Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет результаты опроса, приуроченного ко Дню народного единства. По телефону было опрошено 1600 граждан России.71% опрошенных считает, что отмечать день народного единства в той или иной степени важно. Динамика этого показателя по годам неопределённая – в 2019 году этот показатель был 68%, а в 2017 – 78%. Парадоксально, но и число людей, которые считают праздник неважным выросло от 18% в 2017, до 26% в 2022.Скорее всего, эти изменения с СВО не связаны – в самом обществе отношение к празднику становиться более определённым, но, увы, более поляризованным.На вопрос, "если ли сейчас народное единство?" положительно ответили 56% опрошенных. При этом, 49% опрошенных считают, что за прошедший год единство усиливалось.56% – рекордный показатель за время наблюдений (с 2012 года), но, при этом, результаты опросов, проведённых в 2015 и 2017 году, отличаются несущественно – 54%. Кстати, в год "крымского консенсуса" показатель составлял всего 44%...Кстати, в прошедшем году тоже был рекорд – 61% опрошенных считал, что народного единства в России нет.Что до причин единения народа, то те опрошенные, которые согласны с тем, что оно есть, указывают следующие:Отношение западных стран к России / спецоперация на Украине / мобилизация – 28%.Все нации мирно уживаются между собой / есть единство – 15%.В трудные минуты Россия объединяется / патриотизм – 9%.Большинство поддерживает одного лидера и его политику – 9%.В общем, три из четырёх пунктов отсылают нас к наступлению трудных времён. Но то и так очевидно.Выводы:Во-первых, не смотря на безусловные изменения в общественном мнении, принципиально ничего не поменялось – даже инстинктивное объединение народа вокруг власти празднику не сказать, чтобы сильно помогло. С другой стороны, позиции самого праздника в общественном мнении и раньше были достаточно прочны.К сожалению (или к счастью) тянуть с проведением референдума на новых территориях до 4 ноября не стали… В противном случае, праздник точно приобрёл бы совершенно новое содержание.Во-вторых, уровень сознания народного единства несколько ниже, чем поддержка СВО (70%). Очевидно, что число людей, которые предполагают наличие раскола между элитами и обществом, составляет около 15%. Это. Видимо, тот самый "революционный потенциал", на который рассчитывают западные службы психологической войны на случай, если конфликт и дальше будет развиваться столь же противоречиво.

https://ukraina.ru/20211104/1032606325.html

https://ukraina.ru/20161104/1017761225.html

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россия, день народного единства, социология, праздники, эксклюзив