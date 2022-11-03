https://ukraina.ru/20221103/1040485641.html

Военный эксперт из США: в Вашингтоне не должны недооценивать военную мощь России

Военный эксперт из США: в Вашингтоне не должны недооценивать военную мощь России - 03.11.2022 Украина.ру

Военный эксперт из США: в Вашингтоне не должны недооценивать военную мощь России

Белый дом рассматривает возможность организации многонациональных сил для войны против России, состоящей, главным образом, из польских, румынских и американских войск. Об этом говорится в статье бывшего советника министра обороны США, полковника в отставке Дугласа Макгрегора, опубликованной 3 ноября в издании The American Conservative

2022-11-03T15:42

2022-11-03T15:42

2022-11-03T15:42

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Макгрегор объясняет, что, согласно планам Вашингтона, такая коалиция будет действовать вне рамок НАТО, поскольку далеко не все члены западного военного блока согласны на прямое вмешательство в конфликт на Украине на стороне киевского режима.Однако, по мнению автора, США и их союзникам не следует недооценивать военную мощь России.Он добавил, что якобы создаваемая США коалиция будет иметь свойственные союзам государств слабости. Вряд ли необходимость единства перевесит национальные интересы стран-участниц, указывает автор.

https://ukraina.ru/20221101/1040325155.html

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новости, сша, сми, военный эксперт, спецоперация, нато, коалиция, польша, румыния