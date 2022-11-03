Военный эксперт из США: в Вашингтоне не должны недооценивать военную мощь России
Белый дом рассматривает возможность организации многонациональных сил для войны против России, состоящей, главным образом, из польских, румынских и американских войск. Об этом говорится в статье бывшего советника министра обороны США, полковника в отставке Дугласа Макгрегора, опубликованной 3 ноября в издании The American Conservative
Макгрегор объясняет, что, согласно планам Вашингтона, такая коалиция будет действовать вне рамок НАТО, поскольку далеко не все члены западного военного блока согласны на прямое вмешательство в конфликт на Украине на стороне киевского режима.
1 ноября, 05:30"Момент провала": политолог объяснил, в каком случае Польшу толкнут в войну против РоссииПольский политический аналитик Конрад Рэнкас рассказал в интервью изданию Украина.ру, когда британский премьер Риши Сунак вспомнит о существовании тройственного союза Великобритании, Польши и Украины и вспомнит ли вообще
Однако, по мнению автора, США и их союзникам не следует недооценивать военную мощь России.
Поскольку маловероятно, что обычные вооружённые силы США смогут самостоятельно разгромить обычные вооружённые силы России, то [возникает вопрос:] сможет ли возглавляемая США коалиция собрать разнообразные военные средства, необходимые для превосходства над российскими силами, с достаточной ударной мощью, чтобы заставить Россию изменить поведение?
Он добавил, что якобы создаваемая США коалиция будет иметь свойственные союзам государств слабости. Вряд ли необходимость единства перевесит национальные интересы стран-участниц, указывает автор.