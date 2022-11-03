Военный эксперт из США: в Вашингтоне не должны недооценивать военную мощь России - 03.11.2022 Украина.ру
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Военный эксперт из США: в Вашингтоне не должны недооценивать военную мощь России
Военный эксперт из США: в Вашингтоне не должны недооценивать военную мощь России - 03.11.2022 Украина.ру
Военный эксперт из США: в Вашингтоне не должны недооценивать военную мощь России
Белый дом рассматривает возможность организации многонациональных сил для войны против России, состоящей, главным образом, из польских, румынских и американских войск. Об этом говорится в статье бывшего советника министра обороны США, полковника в отставке Дугласа Макгрегора, опубликованной 3 ноября в издании The American Conservative
2022-11-03T15:42
2022-11-03T15:42
новости
сша
сми
военный эксперт
спецоперация
нато
коалиция
польша
румыния
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Макгрегор объясняет, что, согласно планам Вашингтона, такая коалиция будет действовать вне рамок НАТО, поскольку далеко не все члены западного военного блока согласны на прямое вмешательство в конфликт на Украине на стороне киевского режима.Однако, по мнению автора, США и их союзникам не следует недооценивать военную мощь России.Он добавил, что якобы создаваемая США коалиция будет иметь свойственные союзам государств слабости. Вряд ли необходимость единства перевесит национальные интересы стран-участниц, указывает автор.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, сми, военный эксперт, спецоперация, нато, коалиция, польша, румыния
Новости, США, СМИ, военный эксперт, Спецоперация, НАТО, коалиция, Польша, Румыния

Военный эксперт из США: в Вашингтоне не должны недооценивать военную мощь России

15:42 03.11.2022
 
© NATO
- РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© NATO
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Белый дом рассматривает возможность организации многонациональных сил для войны против России, состоящей, главным образом, из польских, румынских и американских войск. Об этом говорится в статье бывшего советника министра обороны США, полковника в отставке Дугласа Макгрегора, опубликованной 3 ноября в издании The American Conservative
Макгрегор объясняет, что, согласно планам Вашингтона, такая коалиция будет действовать вне рамок НАТО, поскольку далеко не все члены западного военного блока согласны на прямое вмешательство в конфликт на Украине на стороне киевского режима.
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Однако, по мнению автора, США и их союзникам не следует недооценивать военную мощь России.

Поскольку маловероятно, что обычные вооружённые силы США смогут самостоятельно разгромить обычные вооружённые силы России, то [возникает вопрос:] сможет ли возглавляемая США коалиция собрать разнообразные военные средства, необходимые для превосходства над российскими силами, с достаточной ударной мощью, чтобы заставить Россию изменить поведение?

Дуглас Макгрегор
Бывший советник министра обороны США
Он добавил, что якобы создаваемая США коалиция будет иметь свойственные союзам государств слабости. Вряд ли необходимость единства перевесит национальные интересы стран-участниц, указывает автор.
 
НовостиСШАСМИвоенный экспертСпецоперацияНАТОкоалицияПольшаРумыния
 
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