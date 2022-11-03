В Госдуме допустили, что срок службы в армии может быть увеличен - 03.11.2022 Украина.ру
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В Госдуме допустили, что срок службы в армии может быть увеличен
В Госдуме допустили, что срок службы в армии может быть увеличен - 03.11.2022 Украина.ру
В Госдуме допустили, что срок службы в армии может быть увеличен
Увеличение срока службы до двух лет улучшило бы подготовку военнослужащих считает депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Об этом 3 ноября сообщает РИА Новости
2022-11-03T15:14
2022-11-03T15:14
новости
призыв
госдума
депутат
армия
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По мнению депутата, эта мера была бы сейчас своевременной и необходимой, а внедрить ее нужно в кратчайшие сроки.Главная цель, подчеркнул Шеремет, повышение боеготовности российской армии.По его словам, этот вопрос может быть вынесен на рассмотрение Госдумой.Двумя днями ранее министр обороны России Сергей Шойгу провел селекторное совещание, на котором заверил, что военнослужащие по призыву выполняют задачи в соответствии с предназначением воинских частей. При этом в зону специальной военной операции они направляться не будут.
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новости, призыв, госдума, депутат, армия
Новости, призыв, Госдума, депутат, Армия

В Госдуме допустили, что срок службы в армии может быть увеличен

15:14 03.11.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВоенная подготовка мобилизованных перед отправкой в войска РФ
Военная подготовка мобилизованных перед отправкой в войска РФ - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости . Кирилл Брага
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Увеличение срока службы до двух лет улучшило бы подготовку военнослужащих считает депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Об этом 3 ноября сообщает РИА Новости
Нынешний формат не подразумевает под собой качественной подготовки солдата. В течение года обучить и подготовить очень сложно и проблематично. А вот два года — вполне оптимальный вариант.
По мнению депутата, эта мера была бы сейчас своевременной и необходимой, а внедрить ее нужно в кратчайшие сроки.
Главная цель, подчеркнул Шеремет, повышение боеготовности российской армии.
По его словам, этот вопрос может быть вынесен на рассмотрение Госдумой.
Двумя днями ранее министр обороны России Сергей Шойгу провел селекторное совещание, на котором заверил, что военнослужащие по призыву выполняют задачи в соответствии с предназначением воинских частей. При этом в зону специальной военной операции они направляться не будут.
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Заголовок открываемого материала
15:14В Госдуме допустили, что срок службы в армии может быть увеличен
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