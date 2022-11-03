В Госдуме допустили, что срок службы в армии может быть увеличен
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВоенная подготовка мобилизованных перед отправкой в войска РФ
Увеличение срока службы до двух лет улучшило бы подготовку военнослужащих считает депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Об этом 3 ноября сообщает РИА Новости
Нынешний формат не подразумевает под собой качественной подготовки солдата. В течение года обучить и подготовить очень сложно и проблематично. А вот два года — вполне оптимальный вариант.
По мнению депутата, эта мера была бы сейчас своевременной и необходимой, а внедрить ее нужно в кратчайшие сроки.
Главная цель, подчеркнул Шеремет, повышение боеготовности российской армии.
По его словам, этот вопрос может быть вынесен на рассмотрение Госдумой.
Двумя днями ранее министр обороны России Сергей Шойгу провел селекторное совещание, на котором заверил, что военнослужащие по призыву выполняют задачи в соответствии с предназначением воинских частей. При этом в зону специальной военной операции они направляться не будут.
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