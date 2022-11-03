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За атакой на корабли Черноморского флота стоят "люди доброй воли", заявил Кулеба

За атакой на корабли Черноморского флота стоят "люди доброй воли", заявил Кулеба - 03.11.2022 Украина.ру

За атакой на корабли Черноморского флота стоят "люди доброй воли", заявил Кулеба

Украина не взяла на себя ответственность за атаки кораблей Черноморского флота России, из-за чего Россия временно выходила из зерновой сделки. Об этом в интервью журналистам испанского радио Cadena SER 3 ноября заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

2022-11-03T12:53

2022-11-03T12:53

2022-11-03T12:53

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дмитрий кулеба

мид

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"Люди доброй воли" стоят за атакой беспилотных аппаратов по кораблям Черноморского флота в Севастополе, заявил Кулеба. Так министр иностранных дел Украины ответил на прямой вопрос испанских журналистов о том, кто стоит за атакой. Корабли ЧФ в Севастополе 29 октября атаковали беспилотники. В ответ на агрессию Россия вышла из зерновой сделки, предполагающей экспорт зерна из украинских портов через Турцию. 2 ноября Росси вернулась в сделку после получения письменных гарантий Киева о том, что гуманитарный морской коридор не будут использовать в военных целях.

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новости, украина, дмитрий кулеба, мид, зерно, сделка