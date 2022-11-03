За атакой на корабли Черноморского флота стоят "люди доброй воли", заявил Кулеба - 03.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221103/1040471778.html
За атакой на корабли Черноморского флота стоят "люди доброй воли", заявил Кулеба
За атакой на корабли Черноморского флота стоят "люди доброй воли", заявил Кулеба - 03.11.2022 Украина.ру
За атакой на корабли Черноморского флота стоят "люди доброй воли", заявил Кулеба
Украина не взяла на себя ответственность за атаки кораблей Черноморского флота России, из-за чего Россия временно выходила из зерновой сделки. Об этом в интервью журналистам испанского радио Cadena SER 3 ноября заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
2022-11-03T12:53
2022-11-03T12:53
новости
украина
дмитрий кулеба
мид
зерно
сделка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103293/67/1032936758_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_716ac3cfdfa805e51078110314cc162e.jpg
"Люди доброй воли" стоят за атакой беспилотных аппаратов по кораблям Черноморского флота в Севастополе, заявил Кулеба. Так министр иностранных дел Украины ответил на прямой вопрос испанских журналистов о том, кто стоит за атакой. Корабли ЧФ в Севастополе 29 октября атаковали беспилотники. В ответ на агрессию Россия вышла из зерновой сделки, предполагающей экспорт зерна из украинских портов через Турцию. 2 ноября Росси вернулась в сделку после получения письменных гарантий Киева о том, что гуманитарный морской коридор не будут использовать в военных целях.
https://ukraina.ru/20221103/1040467110.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103293/67/1032936758_116:0:1043:695_1920x0_80_0_0_f2f34ae537551a90507f0b6c36b9341c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, дмитрий кулеба, мид, зерно, сделка
Новости, Украина, Дмитрий Кулеба, МИД, зерно, сделка

За атакой на корабли Черноморского флота стоят "люди доброй воли", заявил Кулеба

12:53 03.11.2022
 
© president.gov.uaКулеба
Кулеба
© president.gov.ua
Читать в
Украина не взяла на себя ответственность за атаки кораблей Черноморского флота России, из-за чего Россия временно выходила из зерновой сделки. Об этом в интервью журналистам испанского радио Cadena SER 3 ноября заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
"Люди доброй воли" стоят за атакой беспилотных аппаратов по кораблям Черноморского флота в Севастополе, заявил Кулеба. Так министр иностранных дел Украины ответил на прямой вопрос испанских журналистов о том, кто стоит за атакой.
"Люди доброй воли", - сказал Кулеба.
Корабли ЧФ в Севастополе 29 октября атаковали беспилотники. В ответ на агрессию Россия вышла из зерновой сделки, предполагающей экспорт зерна из украинских портов через Турцию. 2 ноября Росси вернулась в сделку после получения письменных гарантий Киева о том, что гуманитарный морской коридор не будут использовать в военных целях.
Первое судно с зерном покинуло порт Одессы
11:56
Киев не взял на себя новых обязательств по зерновой сделке - МИД УкраиныУкраинская сторона не взяла на себя новых обязательств в рамках зерновой сделки о вывозе украинской сельскохозяйственной продукции из украинских портов по Черному морю. Об этом 3 ноября сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в соцсети
 
НовостиУкраинаДмитрий КулебаМИДзерносделка
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:15Песков рассказал, почему Москва поверила гарантиям Украины по зерновой сделке
12:57"Дьявольский заговор": Бутусов высказался по Украине
12:53За атакой на корабли Черноморского флота стоят "люди доброй воли", заявил Кулеба
12:39Здесь работают патриоты. Анна Москалец о журналистах в российском Запорожье
12:38"Негативные последствия": Кулеба высказал угрозы в адрес Ирана
12:35Владимир Ераносян о теракте на газопроводах: боевые пловцы могут высаживаться с любого судна
12:34Российский экспорт не разблокировали после возврата РФ в зерновую сделку - Лавров
12:27Ставленник Зеленского в Днепропетровской области попал под уголовное дело
12:27Теракт на Запорожской АЭС, отказ от обязательств, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 3 ноября
12:26Владимир Корнилов: Между Россией и Западом на Украине идут затяжные позиционные бои
12:16Обновление "железного занавеса"
12:13Андрей Суздальцев: Решение по зерновой сделке - стратегическое, а Эрдоган - важный контакт с Западом
11:56Киев не взял на себя новых обязательств по зерновой сделке - МИД Украины
11:49Зубец рассказал, как не сделать из зерновой сделки "зраду"
11:44Нет отопления, света и воды: Кулеба пожаловался на неудобства в здании МИД Украины
11:36Политтехнолог ответил, будет ли новое правительство Израиля поставлять оружие Киеву
11:32"Повысится рождаемость": Кулеба нашёл позитивную сторону отключений электричества на Украине
11:20В Донецке слышны взрывы, есть пострадавшие - мэр
11:06"Укрпочта" анонсировала повторный выпуск марок со взрывом на Крымском мосту
11:04Учебники с искаженной советской историей спонсируют США – Патрушев
Лента новостейМолния