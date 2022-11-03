За атакой на корабли Черноморского флота стоят "люди доброй воли", заявил Кулеба
Украина не взяла на себя ответственность за атаки кораблей Черноморского флота России, из-за чего Россия временно выходила из зерновой сделки. Об этом в интервью журналистам испанского радио Cadena SER 3 ноября заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
"Люди доброй воли" стоят за атакой беспилотных аппаратов по кораблям Черноморского флота в Севастополе, заявил Кулеба. Так министр иностранных дел Украины ответил на прямой вопрос испанских журналистов о том, кто стоит за атакой.
"Люди доброй воли", - сказал Кулеба.
Корабли ЧФ в Севастополе 29 октября атаковали беспилотники. В ответ на агрессию Россия вышла из зерновой сделки, предполагающей экспорт зерна из украинских портов через Турцию. 2 ноября Росси вернулась в сделку после получения письменных гарантий Киева о том, что гуманитарный морской коридор не будут использовать в военных целях.
11:56Киев не взял на себя новых обязательств по зерновой сделке - МИД УкраиныУкраинская сторона не взяла на себя новых обязательств в рамках зерновой сделки о вывозе украинской сельскохозяйственной продукции из украинских портов по Черному морю. Об этом 3 ноября сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в соцсети