https://ukraina.ru/20221103/1040465973.html
Зубец рассказал, как не сделать из зерновой сделки "зраду"
Зубец рассказал, как не сделать из зерновой сделки "зраду" - 03.11.2022 Украина.ру
Зубец рассказал, как не сделать из зерновой сделки "зраду"
Россия вернулась в зерновую сделку в том числе, чтобы не портить отношения с Турцией. В российском обществе к такому развороту событий отнеслись неоднозначно. Чтобы избежать недовольства, считает экономист и политолог Алексей Зубец, нужно посвящать людей в подробности и объяснять мотивы. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-11-03T11:49
2022-11-03T11:49
2022-11-03T11:49
новости
алексей зубец
зерновая сделка
россия
турция
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Он добавил, что также нужно было озвучить для народа новые детали сделки, чтобы люди поняли, что именно Россия получит от Турции и какие будет уступки от Евросоюза.В среду, 2 ноября, Россия возобновила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины. В Минобороны РФ уточнили, что благодаря участию ООН и Турции от Киева получены письменные гарантии, что "зерновой коридор" не будет использоваться им для ведения боевых действий против России.Президент Владимир Путин заявил, что если Россия снова выйдет из сделки в случае нарушения Киевом своих обязательств, то весь объем зерна в адрес беднейших стран Москва поставит безвозмездно.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221103/1040445512.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, алексей зубец, зерновая сделка, россия, турция
Зубец рассказал, как не сделать из зерновой сделки "зраду"
Россия вернулась в зерновую сделку в том числе, чтобы не портить отношения с Турцией. В российском обществе к такому развороту событий отнеслись неоднозначно. Чтобы избежать недовольства, считает экономист и политолог Алексей Зубец, нужно посвящать людей в подробности и объяснять мотивы. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
"Надо было сказать, что одним из окон во внешний мир для нас является Турция. Анкара - важнейший экспортер муки. Они закупают зерно в больших объемах и делают из него муку, распространяя её по всему миру. Они контролируют чуть ли не 80% этого рынка. Турция - для нас серьезный партнер. Поэтому мы пошли навстречу турецким интересам", - сказал эксперт.
Он добавил, что также нужно было озвучить для народа новые детали сделки, чтобы люди поняли, что именно Россия получит от Турции и какие будет уступки от Евросоюза.
В среду, 2 ноября, Россия возобновила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины. В Минобороны РФ уточнили, что благодаря участию ООН и Турции от Киева получены письменные гарантии, что "зерновой коридор" не будет использоваться им для ведения боевых действий против России.
Президент Владимир Путин
заявил, что если Россия снова выйдет из сделки в случае нарушения Киевом своих обязательств, то весь объем зерна в адрес беднейших стран Москва поставит безвозмездно.
Полностью прочитать интервью можно здесь: