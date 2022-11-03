https://ukraina.ru/20221103/1040465973.html

Зубец рассказал, как не сделать из зерновой сделки "зраду"

Зубец рассказал, как не сделать из зерновой сделки "зраду" - 03.11.2022 Украина.ру

Зубец рассказал, как не сделать из зерновой сделки "зраду"

Россия вернулась в зерновую сделку в том числе, чтобы не портить отношения с Турцией. В российском обществе к такому развороту событий отнеслись неоднозначно. Чтобы избежать недовольства, считает экономист и политолог Алексей Зубец, нужно посвящать людей в подробности и объяснять мотивы. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-11-03T11:49

2022-11-03T11:49

2022-11-03T11:49

новости

алексей зубец

зерновая сделка

россия

турция

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Он добавил, что также нужно было озвучить для народа новые детали сделки, чтобы люди поняли, что именно Россия получит от Турции и какие будет уступки от Евросоюза.В среду, 2 ноября, Россия возобновила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины. В Минобороны РФ уточнили, что благодаря участию ООН и Турции от Киева получены письменные гарантии, что "зерновой коридор" не будет использоваться им для ведения боевых действий против России.Президент Владимир Путин заявил, что если Россия снова выйдет из сделки в случае нарушения Киевом своих обязательств, то весь объем зерна в адрес беднейших стран Москва поставит безвозмездно.Полностью прочитать интервью можно здесь:

https://ukraina.ru/20221103/1040445512.html

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новости, алексей зубец, зерновая сделка, россия, турция