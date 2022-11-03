Зубец рассказал, как не сделать из зерновой сделки "зраду" - 03.11.2022 Украина.ру
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Зубец рассказал, как не сделать из зерновой сделки "зраду"
Зубец рассказал, как не сделать из зерновой сделки "зраду" - 03.11.2022 Украина.ру
Зубец рассказал, как не сделать из зерновой сделки "зраду"
Россия вернулась в зерновую сделку в том числе, чтобы не портить отношения с Турцией. В российском обществе к такому развороту событий отнеслись неоднозначно. Чтобы избежать недовольства, считает экономист и политолог Алексей Зубец, нужно посвящать людей в подробности и объяснять мотивы. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-11-03T11:49
2022-11-03T11:49
новости
алексей зубец
зерновая сделка
россия
турция
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Он добавил, что также нужно было озвучить для народа новые детали сделки, чтобы люди поняли, что именно Россия получит от Турции и какие будет уступки от Евросоюза.В среду, 2 ноября, Россия возобновила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины. В Минобороны РФ уточнили, что благодаря участию ООН и Турции от Киева получены письменные гарантии, что "зерновой коридор" не будет использоваться им для ведения боевых действий против России.Президент Владимир Путин заявил, что если Россия снова выйдет из сделки в случае нарушения Киевом своих обязательств, то весь объем зерна в адрес беднейших стран Москва поставит безвозмездно.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221103/1040445512.html
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новости, алексей зубец, зерновая сделка, россия, турция
Новости, Алексей Зубец, зерновая сделка, Россия, Турция

Зубец рассказал, как не сделать из зерновой сделки "зраду"

11:49 03.11.2022
 
© Youtube / Алексей ЗубецАлексей Зубец
Алексей Зубец
© Youtube / Алексей Зубец
Читать в
Россия вернулась в зерновую сделку в том числе, чтобы не портить отношения с Турцией. В российском обществе к такому развороту событий отнеслись неоднозначно. Чтобы избежать недовольства, считает экономист и политолог Алексей Зубец, нужно посвящать людей в подробности и объяснять мотивы. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
"Надо было сказать, что одним из окон во внешний мир для нас является Турция. Анкара - важнейший экспортер муки. Они закупают зерно в больших объемах и делают из него муку, распространяя её по всему миру. Они контролируют чуть ли не 80% этого рынка. Турция - для нас серьезный партнер. Поэтому мы пошли навстречу турецким интересам", - сказал эксперт.
Он добавил, что также нужно было озвучить для народа новые детали сделки, чтобы люди поняли, что именно Россия получит от Турции и какие будет уступки от Евросоюза.
В среду, 2 ноября, Россия возобновила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины. В Минобороны РФ уточнили, что благодаря участию ООН и Турции от Киева получены письменные гарантии, что "зерновой коридор" не будет использоваться им для ведения боевых действий против России.
Президент Владимир Путин заявил, что если Россия снова выйдет из сделки в случае нарушения Киевом своих обязательств, то весь объем зерна в адрес беднейших стран Москва поставит безвозмездно.
Полностью прочитать интервью можно здесь:
Алексей Зубец для интервью
06:27
Алексей Зубец: Это не трусость, а расчет. Почему Россия возобновила зерновую сделку
 
НовостиАлексей Зубецзерновая сделкаРоссияТурция
 
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