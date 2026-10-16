Доброполье, освобождение ДНР и будущие удары: Путин провел совещание с военным руководством - 16.10.2026 Украина.ру
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Доброполье, освобождение ДНР и будущие удары: Путин провел совещание с военным руководством
Доброполье, освобождение ДНР и будущие удары: Путин провел совещание с военным руководством - 16.10.2026 Украина.ру
Доброполье, освобождение ДНР и будущие удары: Путин провел совещание с военным руководством
Президент России Владимир Путин провел совещание с военным руководством ВС РФ, в ходе которого заслушал доклад начальника Генерального штаба Валерия Герасимова о текущей обстановке в зоне специальной военной операции
2026-10-16T20:07
2026-10-16T20:14
новости
донецкая народная республика
россия
доброполье
владимир путин
валерий герасимов
генштаб
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После доклада главы Генштаба Верховный главнокомандующий прокомментировал освобождение города Доброполья в ДНР."Это заметное событие в ходе специальной военной операции. Это открывает прямую дорогу к выходу на границы ДНР", — сказал Владимир Путин, подчеркнув, что освобождение всей территории Донецкой народной республики является одной из главных задач российской армии.Он проинформировал, что наступление соединений и воинских частей ВС РФ идёт по всей линии фронта, и отметил возросшие темпы продвижения российских военных."Под контролем Украины остаются около 10% территории Донецкой области и 16,5% Запорожской", — сказал глава государства и сообщил, что создание зоны безопасности на границе с Украиной решается успешно и не станет предметом переговоров.Владимир Путин также поручил продолжить выполнение задач СВО и нанесение массированных ударов по логистическим центрам противника.
донецкая народная республика
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новости, донецкая народная республика, россия, доброполье, владимир путин, валерий герасимов, генштаб
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Доброполье, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Генштаб

Доброполье, освобождение ДНР и будущие удары: Путин провел совещание с военным руководством

20:07 16.10.2026 (обновлено: 20:14 16.10.2026)
 
© РИА Новости . POOLПрезидент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств - членов ШОС
Президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств - членов ШОС - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© РИА Новости . POOL
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Президент России Владимир Путин провел совещание с военным руководством ВС РФ, в ходе которого заслушал доклад начальника Генерального штаба Валерия Герасимова о текущей обстановке в зоне специальной военной операции
После доклада главы Генштаба Верховный главнокомандующий прокомментировал освобождение города Доброполья в ДНР.
"Это заметное событие в ходе специальной военной операции. Это открывает прямую дорогу к выходу на границы ДНР", — сказал Владимир Путин, подчеркнув, что освобождение всей территории Донецкой народной республики является одной из главных задач российской армии.
Он проинформировал, что наступление соединений и воинских частей ВС РФ идёт по всей линии фронта, и отметил возросшие темпы продвижения российских военных.

"Под контролем Украины остаются около 10% территории Донецкой области и 16,5% Запорожской", — сказал глава государства и сообщил, что создание зоны безопасности на границе с Украиной решается успешно и не станет предметом переговоров.
Владимир Путин также поручил продолжить выполнение задач СВО и нанесение массированных ударов по логистическим центрам противника.
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