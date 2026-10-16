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Доброполье, освобождение ДНР и будущие удары: Путин провел совещание с военным руководством

Доброполье, освобождение ДНР и будущие удары: Путин провел совещание с военным руководством - 16.10.2026 Украина.ру

Доброполье, освобождение ДНР и будущие удары: Путин провел совещание с военным руководством

Президент России Владимир Путин провел совещание с военным руководством ВС РФ, в ходе которого заслушал доклад начальника Генерального штаба Валерия Герасимова о текущей обстановке в зоне специальной военной операции

2026-10-16T20:07

2026-10-16T20:07

2026-10-16T20:14

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донецкая народная республика

россия

доброполье

владимир путин

валерий герасимов

генштаб

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После доклада главы Генштаба Верховный главнокомандующий прокомментировал освобождение города Доброполья в ДНР."Это заметное событие в ходе специальной военной операции. Это открывает прямую дорогу к выходу на границы ДНР", — сказал Владимир Путин, подчеркнув, что освобождение всей территории Донецкой народной республики является одной из главных задач российской армии.Он проинформировал, что наступление соединений и воинских частей ВС РФ идёт по всей линии фронта, и отметил возросшие темпы продвижения российских военных."Под контролем Украины остаются около 10% территории Донецкой области и 16,5% Запорожской", — сказал глава государства и сообщил, что создание зоны безопасности на границе с Украиной решается успешно и не станет предметом переговоров.Владимир Путин также поручил продолжить выполнение задач СВО и нанесение массированных ударов по логистическим центрам противника.

донецкая народная республика

россия

доброполье

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новости, донецкая народная республика, россия, доброполье, владимир путин, валерий герасимов, генштаб