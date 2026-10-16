Больше ни евро Украине: Филиппо предложил остановить финансирование Киева со стороны Франции
20:59 16.10.2026 (обновлено: 21:02 16.10.2026)
Лидер французской политической партии "Патриоты" и претендент на пост главы государства Флориан Филиппо выступил с заявлением в социальной сети X*. Он призвал Париж полностью прекратить выделение средств Киеву
Поводом для такой реакции послужило выступление Зеленского на саммите ЕС в Брюсселе, в ходе которого он выдвинул требование к Евросоюзу предоставить дополнительное финансирование в размере 70 миллиардов евро на 2027 год.
"Зеленский только что потребовал от стран ЕС еще 70 миллиардов евро. Это означает, что Франции придется заплатить 13 миллиардов евро — разорение! Хватит! Больше ни евро Украине!" - написал Филиппо.
Политик обратил внимание на противоречие между поддержкой иностранного государства и внутренним кризисом.
"Это значит миллиарды и миллиарды, которые оплатит французский народ. А потом нам скажут, что нужно сокращать компенсации за лекарства, замораживать пенсии и повышать налоги, потому что "денег нет"! Хватит", - возмутился он.
Канцлер Германии Фридрих Мерц, в свою очередь, сообщил по итогам прошедшего саммита, что участникам не удалось согласовать конкретные меры по дальнейшему содействию Киеву. Подробнее — в материале Итоги саммита Евросоюза: отсутствие решений по Украине и внутренние разногласия на сайте Украина. ру.
*социальная сеть заблокирована на территории России по решению Генеральной прокуратуры РФ и Роскомнадзора
"Зеленский только что потребовал от стран ЕС еще 70 миллиардов евро. Это означает, что Франции придется заплатить 13 миллиардов евро — разорение! Хватит! Больше ни евро Украине!" - написал Филиппо.
Политик обратил внимание на противоречие между поддержкой иностранного государства и внутренним кризисом.
"Это значит миллиарды и миллиарды, которые оплатит французский народ. А потом нам скажут, что нужно сокращать компенсации за лекарства, замораживать пенсии и повышать налоги, потому что "денег нет"! Хватит", - возмутился он.
Канцлер Германии Фридрих Мерц, в свою очередь, сообщил по итогам прошедшего саммита, что участникам не удалось согласовать конкретные меры по дальнейшему содействию Киеву. Подробнее — в материале Итоги саммита Евросоюза: отсутствие решений по Украине и внутренние разногласия на сайте Украина. ру.
*социальная сеть заблокирована на территории России по решению Генеральной прокуратуры РФ и Роскомнадзора
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