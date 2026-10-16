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Итоги саммита Евросоюза: отсутствие решений по Украине и внутренние разногласия

Итоги саммита Евросоюза: отсутствие решений по Украине и внутренние разногласия - 16.10.2026 Украина.ру

Итоги саммита Евросоюза: отсутствие решений по Украине и внутренние разногласия

По итогам прошедшей в Брюсселе встречи глав государств ЕС федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц официально заявил, что участникам не удалось согласовать конкретные меры по дальнейшему содействию Киеву

2026-10-16T20:36

2026-10-16T20:36

2026-10-16T20:37

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вооруженные силы украины

украина.ру

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По словам немецкого канцлера, диалог европейских лидеров свелся к обсуждению текущего положения дел. "Решений не было, но произошел обмен мнениями", - сказал Мерц на пресс-конференции по итогам саммита.Тема обеспечения Киева финансовой поддержкой на длительный срок традиционно стала предметом острых споров между государствами-членами. Тем не менее, руководителям объединения так и не удалось прийти к согласию и утвердить юридически значимые документы.Двухдневные переговоры в Брюсселе были в основном посвящены внутренним вызовам ЕС — ужесточению миграционного законодательства, укреплению региональной безопасности и обеспечению финансовой стабильности союза.Отдельное внимание канцлер уделил проблеме формирования общеевропейской казны. По оценке лидера Христианско-демократического союза, внутренние противоречия достигли такой степени, что сегодня невозможно предсказать, смогут ли страны ЕС в принципе договориться о едином бюджете содружества.Намеренно обостряя отношения с Белым домом, Зеленский рассчитывает на крепкое партнёрское плечо ЕС, только вот у самих европейцев своих проблем полно. Подробнее о том, зачем глава киевского режима отправился в Европу — в материале Евгении Кондаковой Евросоюз не поможет Зеленскому. Спасти украинцев может только крах ВСУ на сайте Украина.ру.

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новости, брюссель, киев, украина, фридрих мерц, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру