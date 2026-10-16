Итоги саммита Евросоюза: отсутствие решений по Украине и внутренние разногласия
20:36 16.10.2026 (обновлено: 20:37 16.10.2026)
© REUTERS / Nadja Wohlleben
© REUTERS / Nadja Wohlleben
По итогам прошедшей в Брюсселе встречи глав государств ЕС федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц официально заявил, что участникам не удалось согласовать конкретные меры по дальнейшему содействию Киеву
По словам немецкого канцлера, диалог европейских лидеров свелся к обсуждению текущего положения дел.
"Решений не было, но произошел обмен мнениями", - сказал Мерц на пресс-конференции по итогам саммита.
Тема обеспечения Киева финансовой поддержкой на длительный срок традиционно стала предметом острых споров между государствами-членами. Тем не менее, руководителям объединения так и не удалось прийти к согласию и утвердить юридически значимые документы.
"Решений не было, но произошел обмен мнениями", - сказал Мерц на пресс-конференции по итогам саммита.
Тема обеспечения Киева финансовой поддержкой на длительный срок традиционно стала предметом острых споров между государствами-членами. Тем не менее, руководителям объединения так и не удалось прийти к согласию и утвердить юридически значимые документы.
Двухдневные переговоры в Брюсселе были в основном посвящены внутренним вызовам ЕС — ужесточению миграционного законодательства, укреплению региональной безопасности и обеспечению финансовой стабильности союза.
Отдельное внимание канцлер уделил проблеме формирования общеевропейской казны. По оценке лидера Христианско-демократического союза, внутренние противоречия достигли такой степени, что сегодня невозможно предсказать, смогут ли страны ЕС в принципе договориться о едином бюджете содружества.
Намеренно обостряя отношения с Белым домом, Зеленский рассчитывает на крепкое партнёрское плечо ЕС, только вот у самих европейцев своих проблем полно. Подробнее о том, зачем глава киевского режима отправился в Европу — в материале Евгении Кондаковой Евросоюз не поможет Зеленскому. Спасти украинцев может только крах ВСУ на сайте Украина.ру.
Отдельное внимание канцлер уделил проблеме формирования общеевропейской казны. По оценке лидера Христианско-демократического союза, внутренние противоречия достигли такой степени, что сегодня невозможно предсказать, смогут ли страны ЕС в принципе договориться о едином бюджете содружества.
Намеренно обостряя отношения с Белым домом, Зеленский рассчитывает на крепкое партнёрское плечо ЕС, только вот у самих европейцев своих проблем полно. Подробнее о том, зачем глава киевского режима отправился в Европу — в материале Евгении Кондаковой Евросоюз не поможет Зеленскому. Спасти украинцев может только крах ВСУ на сайте Украина.ру.
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