Агония Волчанского котла: Анпилогов про катастрофу ВСУ на севере Харьковской области - 16.10.2026 Украина.ру
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Агония Волчанского котла: Анпилогов про катастрофу ВСУ на севере Харьковской области
Агония Волчанского котла: Анпилогов про катастрофу ВСУ на севере Харьковской области - 16.10.2026 Украина.ру
Агония Волчанского котла: Анпилогов про катастрофу ВСУ на севере Харьковской области
Главный сюжет в Харьковской области — агония Волчанского котла: Резниково перешло под российский контроль, а у ВСУ осталось два населённых пункта возле реки Волчья. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов.
2026-10-16T20:30
2026-10-16T20:30
новости
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россия
днепропетровск
алексей анпилогов
вооруженные силы украины
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Отвечая на вопрос о ситуации южнее в Харьковской области, Анпилогов заявил, что главный сюжет — это агония Волчанского котла. "Резниковским его называть уже нельзя, потому что населенный пункт Резниково перешел под наш контроль", — пояснил эксперт.По его информации, под контролем ВСУ остаются всего два населённых пункта у реки Волчья — Варваровка и Николаевка.Эксперт подчеркнул, что второй котёл сформировался вокруг Нефёдовки и Чёрного. "Второй котел замкнулся вокруг Нефедовки и Черного. Эти села еще имеют сообщение с большой землей", — сообщил он.Анпилогов добавил, отсюда ВСУ еще могут выйти в район Приколотного и дальше на Великий Бурлук, до которого ВС РФ остается еще чуть более десяти километров.По его словам, логистика противника в этом районе под российским контролем, поэтому переброска подкреплений в котёл не даёт результата.Эксперт подчеркнул, что в ближайшее время он прекратит существование. "В ближайшее время этот котел сколлапсирует и весь фронт ВСУ на севере Харьковской области начнет катиться вниз, и наши, как рулон, будут его сворачивать", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: ВСУ продолжают безнадежную оборону на Осколе, а Россия берет под контроль Доброполье" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты спецоперации на Украине — в материале "Дмитрий Юрков: Если Россия решится изолировать ВСУ на Левобережье, ей придется бить по плотинам на Днепре" на сайте Украина.ру.
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Агония Волчанского котла: Анпилогов про катастрофу ВСУ на севере Харьковской области

20:30 16.10.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Главный сюжет в Харьковской области — агония Волчанского котла: Резниково перешло под российский контроль, а у ВСУ осталось два населённых пункта возле реки Волчья. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов.
Отвечая на вопрос о ситуации южнее в Харьковской области, Анпилогов заявил, что главный сюжет — это агония Волчанского котла. "Резниковским его называть уже нельзя, потому что населенный пункт Резниково перешел под наш контроль", — пояснил эксперт.
По его информации, под контролем ВСУ остаются всего два населённых пункта у реки Волчья — Варваровка и Николаевка.
Эксперт подчеркнул, что второй котёл сформировался вокруг Нефёдовки и Чёрного. "Второй котел замкнулся вокруг Нефедовки и Черного. Эти села еще имеют сообщение с большой землей", — сообщил он.
Анпилогов добавил, отсюда ВСУ еще могут выйти в район Приколотного и дальше на Великий Бурлук, до которого ВС РФ остается еще чуть более десяти километров.
По его словам, логистика противника в этом районе под российским контролем, поэтому переброска подкреплений в котёл не даёт результата.
Эксперт подчеркнул, что в ближайшее время он прекратит существование. "В ближайшее время этот котел сколлапсирует и весь фронт ВСУ на севере Харьковской области начнет катиться вниз, и наши, как рулон, будут его сворачивать", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Анпилогов: ВСУ продолжают безнадежную оборону на Осколе, а Россия берет под контроль Доброполье" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты спецоперации на Украине — в материале "Дмитрий Юрков: Если Россия решится изолировать ВСУ на Левобережье, ей придется бить по плотинам на Днепре" на сайте Украина.ру.
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