https://ukraina.ru/20261016/agoniya-volchanskogo-kotla-anpilogov-pro-katastrofu-vsu-na-severe-kharkovskoy-oblasti-1083854837.html

Агония Волчанского котла: Анпилогов про катастрофу ВСУ на севере Харьковской области

Агония Волчанского котла: Анпилогов про катастрофу ВСУ на севере Харьковской области - 16.10.2026 Украина.ру

Агония Волчанского котла: Анпилогов про катастрофу ВСУ на севере Харьковской области

Главный сюжет в Харьковской области — агония Волчанского котла: Резниково перешло под российский контроль, а у ВСУ осталось два населённых пункта возле реки Волчья. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов.

2026-10-16T20:30

2026-10-16T20:30

2026-10-16T20:30

новости

харьковская область

россия

днепропетровск

алексей анпилогов

вооруженные силы украины

вс рф

сво

новости сво

новости сво россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/04/04/1062286421_0:22:1080:630_1920x0_80_0_0_65af090a36da54f52fb3593973c2815f.jpg

Отвечая на вопрос о ситуации южнее в Харьковской области, Анпилогов заявил, что главный сюжет — это агония Волчанского котла. "Резниковским его называть уже нельзя, потому что населенный пункт Резниково перешел под наш контроль", — пояснил эксперт.По его информации, под контролем ВСУ остаются всего два населённых пункта у реки Волчья — Варваровка и Николаевка.Эксперт подчеркнул, что второй котёл сформировался вокруг Нефёдовки и Чёрного. "Второй котел замкнулся вокруг Нефедовки и Черного. Эти села еще имеют сообщение с большой землей", — сообщил он.Анпилогов добавил, отсюда ВСУ еще могут выйти в район Приколотного и дальше на Великий Бурлук, до которого ВС РФ остается еще чуть более десяти километров.По его словам, логистика противника в этом районе под российским контролем, поэтому переброска подкреплений в котёл не даёт результата.Эксперт подчеркнул, что в ближайшее время он прекратит существование. "В ближайшее время этот котел сколлапсирует и весь фронт ВСУ на севере Харьковской области начнет катиться вниз, и наши, как рулон, будут его сворачивать", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: ВСУ продолжают безнадежную оборону на Осколе, а Россия берет под контроль Доброполье" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты спецоперации на Украине — в материале "Дмитрий Юрков: Если Россия решится изолировать ВСУ на Левобережье, ей придется бить по плотинам на Днепре" на сайте Украина.ру.

харьковская область

россия

днепропетровск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, харьковская область, россия, днепропетровск, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, вс рф, сво, новости сво, новости сво россия, сводка сво, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, украина.ру дзен, дзен сво, война, война на украине, военный эксперт, главные новости, главное, спецоперация