https://ukraina.ru/20221103/1040456470.html
Власти сообщили о серьезных разрушениях в Днепропетровской области после ночных ударов
Власти сообщили о серьезных разрушениях в Днепропетровской области после ночных ударов - 03.11.2022 Украина.ру
Власти сообщили о серьезных разрушениях в Днепропетровской области после ночных ударов
Ночью были нанесены удары по разным районам Днепропетровской области, в частности поврежден объект критической инфраструктуры в Кривом Роге и промышленное предприятие в Павлограде. Об этом 3 ноября в своем Telegram-канале сообщает глава областной военной администрации Валентин Резниченко
2022-11-03T09:36
2022-11-03T09:36
2022-11-03T09:36
новости
днепропетровская область
обстрелы
павлоград
никополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103400/94/1034009485_287:0:1835:871_1920x0_80_0_0_a13d0b0e39270358034bb774aa37b74e.jpg.webp
По его словам, силы ПВО сбили четыре дрона-камикадзе над Никопольским районом. Никополь и Марганец, по данным Резниченко, попали под обстрел.Наиболее значительные разрушения, по его словам, нанесены на промышленном предприятии в Павлограде. Ранее уже сообщалось о серьезных повреждениях в результате обстрела Павлоградского химического завода (ПХЗ) – градообразующего предприятия.По информации губернатора области, погибших или пострадавших нет.Если РФ окончательно выбьет энергетику Украины, у противника наступит коллапс, в том числе в армии. Потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки, рассказал ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру.Эксперт также отметил, что ВС РФ будут наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам.
https://ukraina.ru/20221031/1040323781.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103400/94/1034009485_481:0:1642:871_1920x0_80_0_0_cb76f6112b39dd491d6feac95552ef9c.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, днепропетровская область, обстрелы, павлоград, никополь
Власти сообщили о серьезных разрушениях в Днепропетровской области после ночных ударов
Ночью были нанесены удары по разным районам Днепропетровской области, в частности поврежден объект критической инфраструктуры в Кривом Роге и промышленное предприятие в Павлограде. Об этом 3 ноября в своем Telegram-канале сообщает глава областной военной администрации Валентин Резниченко
Россияне нанесли удары по объектам энергетической и водной инфраструктуры в Кривом Роге. Там серьезные разрушения. Работают все службы.
По его словам, силы ПВО сбили четыре дрона-камикадзе над Никопольским районом. Никополь и Марганец, по данным Резниченко, попали под обстрел.
Наиболее значительные разрушения, по его словам, нанесены на промышленном предприятии в Павлограде. Ранее уже сообщалось о серьезных повреждениях в результате обстрела Павлоградского химического завода (ПХЗ) – градообразующего предприятия.
По информации губернатора области, погибших или пострадавших нет.
Если РФ окончательно выбьет энергетику Украины, у противника наступит коллапс, в том числе в армии. Потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки, рассказал ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру.
Эксперт также отметил, что ВС РФ будут наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам.