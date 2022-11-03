Власти сообщили о серьезных разрушениях в Днепропетровской области после ночных ударов - 03.11.2022 Украина.ру
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Власти сообщили о серьезных разрушениях в Днепропетровской области после ночных ударов
Власти сообщили о серьезных разрушениях в Днепропетровской области после ночных ударов - 03.11.2022 Украина.ру
Власти сообщили о серьезных разрушениях в Днепропетровской области после ночных ударов
Ночью были нанесены удары по разным районам Днепропетровской области, в частности поврежден объект критической инфраструктуры в Кривом Роге и промышленное предприятие в Павлограде. Об этом 3 ноября в своем Telegram-канале сообщает глава областной военной администрации Валентин Резниченко
2022-11-03T09:36
2022-11-03T09:36
новости
днепропетровская область
обстрелы
павлоград
никополь
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По его словам, силы ПВО сбили четыре дрона-камикадзе над Никопольским районом. Никополь и Марганец, по данным Резниченко, попали под обстрел.Наиболее значительные разрушения, по его словам, нанесены на промышленном предприятии в Павлограде. Ранее уже сообщалось о серьезных повреждениях в результате обстрела Павлоградского химического завода (ПХЗ) – градообразующего предприятия.По информации губернатора области, погибших или пострадавших нет.Если РФ окончательно выбьет энергетику Украины, у противника наступит коллапс, в том числе в армии. Потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки, рассказал ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру.Эксперт также отметил, что ВС РФ будут наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам.
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новости, днепропетровская область, обстрелы, павлоград, никополь
Новости, Днепропетровская область, обстрелы, Павлоград, Никополь

Власти сообщили о серьезных разрушениях в Днепропетровской области после ночных ударов

09:36 03.11.2022
 
© скриншот видео "hromadske"Авдеевский коксохимический завод АКХЗ
Авдеевский коксохимический завод АКХЗ
© скриншот видео "hromadske"
Читать в
Ночью были нанесены удары по разным районам Днепропетровской области, в частности поврежден объект критической инфраструктуры в Кривом Роге и промышленное предприятие в Павлограде. Об этом 3 ноября в своем Telegram-канале сообщает глава областной военной администрации Валентин Резниченко
Россияне нанесли удары по объектам энергетической и водной инфраструктуры в Кривом Роге. Там серьезные разрушения. Работают все службы.
По его словам, силы ПВО сбили четыре дрона-камикадзе над Никопольским районом. Никополь и Марганец, по данным Резниченко, попали под обстрел.
Наиболее значительные разрушения, по его словам, нанесены на промышленном предприятии в Павлограде. Ранее уже сообщалось о серьезных повреждениях в результате обстрела Павлоградского химического завода (ПХЗ) – градообразующего предприятия.
По информации губернатора области, погибших или пострадавших нет.
Если РФ окончательно выбьет энергетику Украины, у противника наступит коллапс, в том числе в армии. Потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки, рассказал ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру.
Эксперт также отметил, что ВС РФ будут наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам.
Удар в Запорожье - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 12:26
Обстрелы и ответ на них, ложь Воздушных сил. Главное на Украине на 12:00 31 октябряУкраинские военные обстреляли приграничные регионы России. ВС РФ нанесли удар по украинской инфраструктуре. Воздушные силы Украины разрекламировали советское ПВО, наврав о последствиях ударов
 
НовостиДнепропетровская областьобстрелыПавлоградНикополь
 
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09:41Желание Зеленского, эвакуация с Херсонщины. Главное на Украине на утро 3 ноября
09:36Власти сообщили о серьезных разрушениях в Днепропетровской области после ночных ударов
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