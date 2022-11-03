https://ukraina.ru/20221103/1040456470.html

Власти сообщили о серьезных разрушениях в Днепропетровской области после ночных ударов

Власти сообщили о серьезных разрушениях в Днепропетровской области после ночных ударов - 03.11.2022 Украина.ру

Власти сообщили о серьезных разрушениях в Днепропетровской области после ночных ударов

Ночью были нанесены удары по разным районам Днепропетровской области, в частности поврежден объект критической инфраструктуры в Кривом Роге и промышленное предприятие в Павлограде. Об этом 3 ноября в своем Telegram-канале сообщает глава областной военной администрации Валентин Резниченко

2022-11-03T09:36

2022-11-03T09:36

2022-11-03T09:36

новости

днепропетровская область

обстрелы

павлоград

никополь

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По его словам, силы ПВО сбили четыре дрона-камикадзе над Никопольским районом. Никополь и Марганец, по данным Резниченко, попали под обстрел.Наиболее значительные разрушения, по его словам, нанесены на промышленном предприятии в Павлограде. Ранее уже сообщалось о серьезных повреждениях в результате обстрела Павлоградского химического завода (ПХЗ) – градообразующего предприятия.По информации губернатора области, погибших или пострадавших нет.Если РФ окончательно выбьет энергетику Украины, у противника наступит коллапс, в том числе в армии. Потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки, рассказал ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру.Эксперт также отметил, что ВС РФ будут наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам.

https://ukraina.ru/20221031/1040323781.html

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новости, днепропетровская область, обстрелы, павлоград, никополь