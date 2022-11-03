Эрдоган рассказал, когда завершится строительство трубопровода в Черном море - 03.11.2022 Украина.ру
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Эрдоган рассказал, когда завершится строительство трубопровода в Черном море
Эрдоган рассказал, когда завершится строительство трубопровода в Черном море - 03.11.2022 Украина.ру
Эрдоган рассказал, когда завершится строительство трубопровода в Черном море
Турция в ноябре текущего года завершит строительство трубопровода для подключения к системе газа из Черного моря, заявил президент страны Тайип Эрдоган
2022-11-03T08:28
2022-11-03T08:28
новости
турция
эрдоган
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Ранее газета Sabah писала, что Турция вложит почти 10 миллиардов долларов в проект добычи и транспортировки 540 миллиардов кубометров газа с месторождения Сакарья в Черном море. По планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году.
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новости, турция, эрдоган
Новости, Турция, Эрдоган

Эрдоган рассказал, когда завершится строительство трубопровода в Черном море

08:28 03.11.2022
 
© РИА Новости . Александр Демьянчук
- РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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Турция в ноябре текущего года завершит строительство трубопровода для подключения к системе газа из Черного моря, заявил президент страны Тайип Эрдоган
"BOTAŞ (Госкомпания Турции) этом месяце завершит наземный трубопровод для подключения газа к национальной системе",- приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.
Ранее газета Sabah писала, что Турция вложит почти 10 миллиардов долларов в проект добычи и транспортировки 540 миллиардов кубометров газа с месторождения Сакарья в Черном море. По планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году.
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