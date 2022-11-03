https://ukraina.ru/20221103/1040451377.html

Эрдоган рассказал, когда завершится строительство трубопровода в Черном море

Эрдоган рассказал, когда завершится строительство трубопровода в Черном море - 03.11.2022 Украина.ру

Эрдоган рассказал, когда завершится строительство трубопровода в Черном море

Турция в ноябре текущего года завершит строительство трубопровода для подключения к системе газа из Черного моря, заявил президент страны Тайип Эрдоган

2022-11-03T08:28

2022-11-03T08:28

2022-11-03T08:28

новости

турция

эрдоган

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Ранее газета Sabah писала, что Турция вложит почти 10 миллиардов долларов в проект добычи и транспортировки 540 миллиардов кубометров газа с месторождения Сакарья в Черном море. По планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году.

https://ukraina.ru/20221020/1039914620.html

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2022

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новости, турция, эрдоган