Число инспекторов, проверяющих суда в рамках зерновой сделки, будет увеличено
© AP / Khalil Hamra
© AP / Khalil Hamra
Число инспекторов будет увеличено, которые проверяют суда в рамках зерновой сделки, сообщил РИА Новости источник в Стамбуле, знакомый с ситуацией
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что после переговоров с президентом России Владимиром Путиным приняты договоренности восстановить работу "зернового коридора". Минобороны РФ объявило 2 ноября, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке.
"Да, есть намерение увеличить инспекционный потенциал Совместного координационного центра в Стамбуле. Это рассчитано на то, что на входе в Босфорский пролив не было очередей, чтобы было необходимое время для тщательного досмотра каждого судна, чтобы механизм работал как часы", — сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о предполагаемом намерении координационного центра в Стамбуле увеличить свой инспекционный потенциал.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.