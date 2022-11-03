Число инспекторов, проверяющих суда в рамках зерновой сделки, будет увеличено

"Да, есть намерение увеличить инспекционный потенциал Совместного координационного центра в Стамбуле. Это рассчитано на то, что на входе в Босфорский пролив не было очередей, чтобы было необходимое время для тщательного досмотра каждого судна, чтобы механизм работал как часы", — сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о предполагаемом намерении координационного центра в Стамбуле увеличить свой инспекционный потенциал.