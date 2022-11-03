Продуктовую сделку могут не продлить — источник - 03.11.2022 Украина.ру
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Продуктовую сделку могут не продлить — источник
Продуктовую сделку могут не продлить — источник - 03.11.2022 Украина.ру
Продуктовую сделку могут не продлить — источник
Возобновление работы продуктовой сделки не означает её продление, переговорный процесс по этому вопросу идет. Об этом 3 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник
2022-11-03T07:52
2022-11-03T07:52
продукты
сделка
владимир путин
новости
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"Нет, прошу не путать. О продлении сейчас речи не идет", - сказал он, отвечая на вопрос, можно ли расценивать возвращение РФ к работе сделки как согласие на её продление.По его словам, переговорный процесс по продлению механизма сделки идет.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Срок действия договора истекает 19 ноября.Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы зернового коридора. Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке.
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продукты, сделка, владимир путин, новости
продукты, сделка, Владимир Путин, Новости

Продуктовую сделку могут не продлить — источник

07:52 03.11.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Возобновление работы продуктовой сделки не означает её продление, переговорный процесс по этому вопросу идет. Об этом 3 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник
"Нет, прошу не путать. О продлении сейчас речи не идет", - сказал он, отвечая на вопрос, можно ли расценивать возвращение РФ к работе сделки как согласие на её продление.
По его словам, переговорный процесс по продлению механизма сделки идет.

"Мы надеемся на положительный исход", - уточнил источник.

Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Срок действия договора истекает 19 ноября.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы зернового коридора. Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке.
 
продуктысделкаВладимир ПутинНовости
 
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