https://ukraina.ru/20221103/1040449082.html

Продуктовую сделку могут не продлить — источник

Продуктовую сделку могут не продлить — источник - 03.11.2022 Украина.ру

Продуктовую сделку могут не продлить — источник

Возобновление работы продуктовой сделки не означает её продление, переговорный процесс по этому вопросу идет. Об этом 3 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник

2022-11-03T07:52

2022-11-03T07:52

2022-11-03T07:52

продукты

сделка

владимир путин

новости

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"Нет, прошу не путать. О продлении сейчас речи не идет", - сказал он, отвечая на вопрос, можно ли расценивать возвращение РФ к работе сделки как согласие на её продление.По его словам, переговорный процесс по продлению механизма сделки идет.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Срок действия договора истекает 19 ноября.Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы зернового коридора. Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

продукты, сделка, владимир путин, новости