В Черкасской области дрон-камикадзе ударил по объекту инфраструктуры - 02.11.2022 Украина.ру
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В Черкасской области дрон-камикадзе ударил по объекту инфраструктуры
В Черкасской области дрон-камикадзе ударил по объекту инфраструктуры - 02.11.2022 Украина.ру
В Черкасской области дрон-камикадзе ударил по объекту инфраструктуры
В Черкасской власти беспилотник атаковал объект инфраструктуры. Об этом 2 ноября сообщил глава Черкасской областной администрации Игорь Табурец
2022-11-02T09:47
2022-11-02T09:50
новости
черкасская область
инфраструктура
удар
беспилотник
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Власти Черкасской области сообщили об атаке по объектам критической инфраструктуры. Дрон-камикадзе попал в один объект, сообщил Табурец.В Черкасском районе ночью объявляли воздушную тревогу. По словам главы региона, обстрел длился всю ночь, хотя всего сообщается о трех беспилотниках: два якобы сбили украинские системы противовоздушной обороны, один попал в цель. В результате обстрела никто не пострадал. Табурец призвал местных жителей не публиковать фотографии и видеозаписи в соцсетях.Если РФ окончательно выбьет энергетику Украины, у противника наступит коллапс, в том числе в армии. Потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки, рассказал ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру.Эксперт также отметил, что ВС РФ будут наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам.
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новости, черкасская область, инфраструктура, удар, беспилотник
Новости, Черкасская область, инфраструктура, удар, беспилотник

В Черкасской области дрон-камикадзе ударил по объекту инфраструктуры

09:47 02.11.2022 (обновлено: 09:50 02.11.2022)
 
© РИА Новости . Иван Родионов / Перейти в фотобанкЗапуск беспилотников ВС РФ на Николаево-Криворожском направлении
Запуск беспилотников ВС РФ на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости . Иван Родионов
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В Черкасской власти беспилотник атаковал объект инфраструктуры. Об этом 2 ноября сообщил глава Черкасской областной администрации Игорь Табурец
Власти Черкасской области сообщили об атаке по объектам критической инфраструктуры. Дрон-камикадзе попал в один объект, сообщил Табурец.
В Черкасском районе ночью объявляли воздушную тревогу. По словам главы региона, обстрел длился всю ночь, хотя всего сообщается о трех беспилотниках: два якобы сбили украинские системы противовоздушной обороны, один попал в цель.
В результате обстрела никто не пострадал. Табурец призвал местных жителей не публиковать фотографии и видеозаписи в соцсетях.
Если РФ окончательно выбьет энергетику Украины, у противника наступит коллапс, в том числе в армии. Потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки, рассказал ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру.
Эксперт также отметил, что ВС РФ будут наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам.
Украина тестирует отключение своей энергосистемы от сетей России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 09:56
Запорожье и Черкассы частично обесточены – властиГлава военной администрации Черкасской области Игорь Табурец сообщил о перебоях с электроснабжением в регионе. Об этом он написал 31 октября в своем Telegram-канале
 
НовостиЧеркасская областьинфраструктураударбеспилотник
 
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