https://ukraina.ru/20221102/1040411409.html
В Черкасской области дрон-камикадзе ударил по объекту инфраструктуры
В Черкасской области дрон-камикадзе ударил по объекту инфраструктуры - 02.11.2022 Украина.ру
В Черкасской области дрон-камикадзе ударил по объекту инфраструктуры
В Черкасской власти беспилотник атаковал объект инфраструктуры. Об этом 2 ноября сообщил глава Черкасской областной администрации Игорь Табурец
2022-11-02T09:47
2022-11-02T09:47
2022-11-02T09:50
новости
черкасская область
инфраструктура
удар
беспилотник
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Власти Черкасской области сообщили об атаке по объектам критической инфраструктуры. Дрон-камикадзе попал в один объект, сообщил Табурец.В Черкасском районе ночью объявляли воздушную тревогу. По словам главы региона, обстрел длился всю ночь, хотя всего сообщается о трех беспилотниках: два якобы сбили украинские системы противовоздушной обороны, один попал в цель. В результате обстрела никто не пострадал. Табурец призвал местных жителей не публиковать фотографии и видеозаписи в соцсетях.Если РФ окончательно выбьет энергетику Украины, у противника наступит коллапс, в том числе в армии. Потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки, рассказал ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру.Эксперт также отметил, что ВС РФ будут наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам.
https://ukraina.ru/20221031/1040314809.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, черкасская область, инфраструктура, удар, беспилотник
Новости, Черкасская область, инфраструктура, удар, беспилотник
В Черкасской области дрон-камикадзе ударил по объекту инфраструктуры
09:47 02.11.2022 (обновлено: 09:50 02.11.2022)
В Черкасской власти беспилотник атаковал объект инфраструктуры. Об этом 2 ноября сообщил глава Черкасской областной администрации Игорь Табурец
Власти Черкасской области сообщили об атаке по объектам критической инфраструктуры. Дрон-камикадзе попал в один объект, сообщил Табурец.
В Черкасском районе ночью объявляли воздушную тревогу. По словам главы региона, обстрел длился всю ночь, хотя всего сообщается о трех беспилотниках: два якобы сбили украинские системы противовоздушной обороны, один попал в цель.
В результате обстрела никто не пострадал. Табурец призвал местных жителей не публиковать фотографии и видеозаписи в соцсетях.
Если РФ окончательно выбьет энергетику Украины, у противника наступит коллапс, в том числе в армии. Потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки, рассказал ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру.
Эксперт также отметил, что ВС РФ будут наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам.