https://ukraina.ru/20221102/1040411409.html

В Черкасской области дрон-камикадзе ударил по объекту инфраструктуры

В Черкасской области дрон-камикадзе ударил по объекту инфраструктуры - 02.11.2022 Украина.ру

В Черкасской области дрон-камикадзе ударил по объекту инфраструктуры

В Черкасской власти беспилотник атаковал объект инфраструктуры. Об этом 2 ноября сообщил глава Черкасской областной администрации Игорь Табурец

2022-11-02T09:47

2022-11-02T09:47

2022-11-02T09:50

новости

черкасская область

инфраструктура

удар

беспилотник

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Власти Черкасской области сообщили об атаке по объектам критической инфраструктуры. Дрон-камикадзе попал в один объект, сообщил Табурец.В Черкасском районе ночью объявляли воздушную тревогу. По словам главы региона, обстрел длился всю ночь, хотя всего сообщается о трех беспилотниках: два якобы сбили украинские системы противовоздушной обороны, один попал в цель. В результате обстрела никто не пострадал. Табурец призвал местных жителей не публиковать фотографии и видеозаписи в соцсетях.Если РФ окончательно выбьет энергетику Украины, у противника наступит коллапс, в том числе в армии. Потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки, рассказал ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру.Эксперт также отметил, что ВС РФ будут наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам.

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новости, черкасская область, инфраструктура, удар, беспилотник