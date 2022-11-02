"Выход только в эвакуации": украинцев призвали массово выселяться из городов, чтобы не замёрзнуть зимой - 02.11.2022 Украина.ру
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"Выход только в эвакуации": украинцев призвали массово выселяться из городов, чтобы не замёрзнуть зимой
"Выход только в эвакуации": украинцев призвали массово выселяться из городов, чтобы не замёрзнуть зимой - 02.11.2022 Украина.ру
"Выход только в эвакуации": украинцев призвали массово выселяться из городов, чтобы не замёрзнуть зимой
Украинцам, которые проживают в городах, посоветовали переселиться в сельские дома, оборудованные печкой, чтобы пережить зиму, пишет газета "Страна"
2022-11-02T07:25
2022-11-02T07:25
новости
украина
зима
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По словам украинских экспертов, переезд в села и обогрев альтернативным сырьем, например, дровами, может помочь жителям многоэтажных жилых строений не замерзнуть в холодную зиму."Для многих населенных пунктов некоторых регионов &lt;…&gt; особых альтернатив по отопительному сезону нет — только массовые пункты обогрева и буржуйки", — уточнили специалисты.С 10 октября российские вооруженные силы наносят удары по украинской инфраструктуре от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Целями становятся объекты энергетики, оборонного комплекса, военного управления и связи. В результате по всей стране отмечаются масштабные перебои с подачей электричества.
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новости, украина, зима
Новости, Украина, зима

"Выход только в эвакуации": украинцев призвали массово выселяться из городов, чтобы не замёрзнуть зимой

07:25 02.11.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБеженцы из Мариуполя
Беженцы из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Украинцам, которые проживают в городах, посоветовали переселиться в сельские дома, оборудованные печкой, чтобы пережить зиму, пишет газета "Страна"
"Понятно, что, если несколько суток нет отопления, света и воды, для городов выход только в эвакуации", — считает аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.
По словам украинских экспертов, переезд в села и обогрев альтернативным сырьем, например, дровами, может помочь жителям многоэтажных жилых строений не замерзнуть в холодную зиму.
"Для многих населенных пунктов некоторых регионов <…> особых альтернатив по отопительному сезону нет — только массовые пункты обогрева и буржуйки", — уточнили специалисты.
С 10 октября российские вооруженные силы наносят удары по украинской инфраструктуре от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Целями становятся объекты энергетики, оборонного комплекса, военного управления и связи. В результате по всей стране отмечаются масштабные перебои с подачей электричества.
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