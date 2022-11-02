https://ukraina.ru/20221102/1040405904.html

"Выход только в эвакуации": украинцев призвали массово выселяться из городов, чтобы не замёрзнуть зимой

"Выход только в эвакуации": украинцев призвали массово выселяться из городов, чтобы не замёрзнуть зимой - 02.11.2022 Украина.ру

"Выход только в эвакуации": украинцев призвали массово выселяться из городов, чтобы не замёрзнуть зимой

Украинцам, которые проживают в городах, посоветовали переселиться в сельские дома, оборудованные печкой, чтобы пережить зиму, пишет газета "Страна"

2022-11-02T07:25

2022-11-02T07:25

2022-11-02T07:25

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украина

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По словам украинских экспертов, переезд в села и обогрев альтернативным сырьем, например, дровами, может помочь жителям многоэтажных жилых строений не замерзнуть в холодную зиму."Для многих населенных пунктов некоторых регионов <…> особых альтернатив по отопительному сезону нет — только массовые пункты обогрева и буржуйки", — уточнили специалисты.С 10 октября российские вооруженные силы наносят удары по украинской инфраструктуре от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Целями становятся объекты энергетики, оборонного комплекса, военного управления и связи. В результате по всей стране отмечаются масштабные перебои с подачей электричества.

https://ukraina.ru/20221101/1040383027.html

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новости, украина, зима