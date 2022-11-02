https://ukraina.ru/20221102/1040405413.html

Мирный атом в связке с оружием. АЭС в Польше построят США и Южная Корея

Мирный атом в связке с оружием. АЭС в Польше построят США и Южная Корея - 02.11.2022 Украина.ру

Мирный атом в связке с оружием. АЭС в Польше построят США и Южная Корея

Украина.ру, 02.11.2022

2022-11-02T05:27

2022-11-02T05:27

2022-11-02T05:27

польша

южная корея

аэс

сша

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Одну АЭС в Польше построит американская фирма, вторую – южно-корейская. США и Южная Корея являются главными поставщиками вооружений для польской армии, но есть и друге политические причины такого решения.Польша давно могла обзавестись собственной атомной электростанцией, если бы не извечный польский гонор и маниакальная страсть продемонстрировать "независимость от Москвы". В то время, как советские специалисты начали строить АЭС на территории нынешней Словакии ещё в 1958 году, в Чехии и Венгрии – в 1974-м, польские коммунистические власти всё раздумывали. А к концу 1970-х поддерживаемые Западом и Ватиканом бунтовщики из "Солидарности" и вовсе ввергли страну в хаос, остановить который удалось только при помощи введения военного положения в 1981 году.После двух лет стабилизации, правивший Польшей генерал Ярузельский всё же принял предложение СССР о начале строительства АЭС в городке Жарновец на севере страны, в 50 километрах северо-западнее Гданьска. Кстати, тогда же начали строить и АЭС в словацком городе Моховце, которая была успешно введена в эксплуатацию уже после краха социализма в Восточной Европе, в 1998-м. Однако в Польше с социализмом боролись почти так же настойчиво, как в нынешней Украине с "коммунизмом", потому в сентябре 1990-го строительство двух блоков было прекращено, а подготовка к строительству двух других – остановлена.Лишь в 2005 году, когда Польша преодолела последствия "шоковой терапии" и встала перед необходимостью новой индустриализации, в стране вернулись к идее строительства АЭС. Конечно, многолетняя пропаганда, направленная против атомной энергетики, давала о себе знать: в 2008 году более половины поляков высказывались против АЭС в стране, и лишь каждый третий выразил поддержку. Однако власти Польши заявили о необходимости строительства атомной электростанции до 2020 года, причём выбранная советскими специалистами площадка в Жарновце была признана самой лучшей.Некоторое время дискуссии о строительстве АЭС в Польше были беспредметными, но в практическое русло их перевёл президент США Дональд Трамп, который рассчитывал получить контракт на этот объект для американской компании Westinghouse. В июле 2017 года во время визита в Варшаву Трамп заявил, что "Америка готова помочь Польше и другим европейским странам диверсифицировать поставщиков энергии, чтобы они никогда не были заложниками только одного поставщика, который был бы монополистом". Но лишь в октябре 2020-го во время пятого саммита "Инициативы трех морей было" заключено межправительственное соглашение о сотрудничестве Польши и США по развитию Программы польской ядерной энергетики и гражданской атомной отрасли.Правда, поляки и тут решили проявить свой гонор. В октябре 2021 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий принял в Варшаве Жана-Бернара Леви, главу французской энергетической компании Électricité de France (EDF), который предложил построить АЭС в Польше, и выразил надежду на победу в соответствующем тендере. При этом EDF открыла офис в Варшаве за несколько месяцев до упомянутой встречи, а французское правительство назначило представителя по ядерному сотрудничеству с Польшей, акцентируя на том, что во Франции действуют 56 промышленных атомных реакторов. В Париже рассчитывали создать европейскую "ядерную ось" с Варшавой и отодвинуть Westinghouse, воспользовавшись натянутыми отношениями Польши с новым президентом США, Джо Байденом.Однако на тендере по строительству польской АЭС, куда в 2022-м поступило три заявки – от Westinghouse, EDF и южнокорейской компании Korea Hydro & Nuclear Power Co (KHNP), – предложение французов оказалось наихудшим. Судите сами: американцы за создание шести реакторов мощностью 6,7 ГВт запросили около 31,3 миллиарда долларов, корейцы за то же количество реакторов мощностью 8,4 ГВт – около 26,7 миллиарда долларов, а французы за строительство от четырех до шести реакторов мощностью от 6,6 до 9,9 ГВт – от 33 до 48,5 миллиарда долларов.Правда, финансово-экономический фактор в принятии окончательного решения был явно не главным. Хоте корейцы готовы были частично профинансировать проект, построить завод по производству ядерного топлива, передать полякам свои ядерные технологии и обучать персонал, однако победа досталась американцам. Решение было принято после того, как 23 октября вице-премьер Польши Яцек Сасин и министр окружающей среды Анна Москва встретились в Вашингтоне с министром энергетики США Дженнифер Грэнхольм.В минувшую пятницу, 28 октября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что "после переговоров с вице-президентом США Харрис и министром энергетики Грэнхольм мы подтверждаем, что в нашем проекте атомной энергетики будет использоваться надежная и безопасная технология @WECNuclear" (принадлежащая Westinghouse – прим). По словам Моравецкого, официальное решение об этом будет принято на заседании правительства Польши 2 ноября. Хотя о месте строительства официально не сообщалось, по предварительной информации, речь идёт о площадке в городке Любятово на севере Польши – менее чем в 20 километрах от недостроенной АЭС в Жарновце.В ответ Дженнифер Грэнхольм написала в Твиттер, что это "великая новость", ведь "Westinghouse будет частью 40-миллиардного проекта" (то есть строительство АЭС обойдётся Польше на 8 с лишним миллиардов дороже, чем было записано в тендерной документации), но главное – "будет создано или сохранено более 100 тысяч рабочих мест для американцев". Понятно, что за 10 дней до исторических выборов в Конгресс это была воистину великая новость для Белого дома.Правда, свой "утешительный приз" достался и корейцам, которые получили от Польши заказ на строительство второй АЭС. Как сообщило 31 октября Министерство энергетики Южной Кореи, государственный оператор АЭС страны KHNP подписал протокол о намерениях с польскими компаниями PGE SA и ZE PAK SA, о строительстве "нескольких реакторов APR-1400" вблизи угольных заводов ZE PAK в городе Понтнув.Примечательно, что после церемонии подписания, которая состоялась в Сеуле, вице-премьер Польши Яцек Сасин заявил: "Мы говорили еще в этом году, что в Польше будет построена первая атомная электростанция. Но мы пошли далее. Мы говорим в этом году, что в Польше в ближайшие годы будут созданы две новые атомные электростанции, а третью мы планируем". Некоторые СМИ на основе этих слов сделали вывод, что вторую польскую АЭС построит корейская компания KHNP, а третью – польско-корейский консорциум, хотя на самом деле корейская и польские фирмы будут строить одну атомную электростанцию в Польше.Однако планы строительства в стране третьей АЭС подтвердил 31 октября и премьер Матеуш Моравецкий. По его словам, она может появиться "через 10-12 лет" в городке Конин, неподалёку от исчерпанных залежей бурого угля. При этом глава польского правительства сделал оговорку, позволяющую предположить, что этот контракт достанется французам. Дело в том, что Моравецкий упомянул SMR-технологии (SMR – small modular reactor, малые модульные реакторы), которые во Франции считают будущим атомной энергетики.Однако, как и при договорённостях с Westinghouse и KHNP, в конечном итоге решение Варшавы будет политически мотивированным. Просто в случае с США и Южной Кореей главную роль сыграл тот факт, что эти страны являются главными поставщиками вооружений для польской армии (при этом американцы ещё и делают это в рассрочку и кредит).Поэтому за уже поставленные или обещанные системы (РСЗО HIMARS, ПВО Patriot, танки Abrams, вертолёты Apache, самолёты F-35 и т.д.) американцы и получили "право первой руки". Но и южнокорейцам отказать было нельзя, ведь с ними у поляков подписаны контракты на поставку 48 лёгких истребителей FA-50, более чем 600 самоходных артиллерийских установок К9, почти тысячи танков К2, а также 300 РСЗО K239 Chunmoo – практически полного аналога HIMARS.Но в Польше есть и чисто идеологические соображения. "США – наш самый важный союзник, а Южная Корея использует американские технологии и является очень важным союзником США в Азии. Договариваясь с Кореей, мы продлеваем наш союз с Соединенными Штатами. Они – одна и та же политическая и технологическая семья", – заявил бывший министр обороны Польши Ян Парыс в эфире "Польского радио 24".Однако и французы имеют свой "туз в рукаве". Влияние Парижа на Еврокомиссию, которая утверждает все проекты по строительству атомных электростанций в странах-членах ЕС, куда сильнее, чем у Варшавы. Да и придумывать Брюсселю ничего особо не нужно – большинство польских экспертов уже назвали предложение Westinghouse "крайне непрозрачным". Полная блокировка американского проекта вряд ли реальна, но можно задержать его реализацию на несколько лет, как это было с венгерской АЭС "Пакш-2", которую строит "Росатом".Но есть и более насущные для Польши проблемы, где ей не обойтись без Франции. Речь идёт о разблокирования грантов, предназначенных Варшаве из средств бюджета ЕС и европейского Фонда восстановления экономики – а это десятки миллиардов евро на ближайшие годы. Формально они заморожены в связи с отдельными положениями польской судебной реформы и несоответствия законодательства этой страны Хартии ЕС об основных правах (в части защиты прав сексуальных меньшинств).Но на берегах Вислы ходили упорные слухи, что польские власти напрямую намекали Парижу: мол, шансы EDF на победу в тендере на строительство АЭС значительно укрепит помощь Франции в деле с Фондом восстановления экономики. Потому упомянутые выше слова премьера Польши и малых модульных реакторах на третьей атомной электростанции вполне могут быть переводом таких намёков в публичную плоскость.Однако не исключён и вариант, что решение об отказе французам принималось не в Варшаве, а в Вашингтоне, и было своеобразным ответом на слова Эмманюэля Макрона. Напомню, президент Франции 21 октября обвинил США в том, что они руководствуются "двойными стандартами" в энергетической политике. "Американский газ стоит на внутреннем рынке в 3-4 раза дешевле, чем та цена, по которой его предлагают приобретать европейцам", – сказал Макрон. По мнению французского лидера, эта ситуация должна стать темой для дискуссий, так как речь идет об "искренности в трансатлантической торговле". Но, судя по всему, на другом берегу Атлантики готовы к дискуссии с Европой только с позиции силы.

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польша, южная корея, аэс, сша